Neues Buch zeigt, wie vielfältig St.Gallen ist

Dieses Buch bringt St.Gallen gross raus: 111 sehenswerte Orte in der Stadt Von Achslen-Wohntürmen bis zur Zeitkapsel in der Mülenenschlucht: Eine Zürcherin und eine Toggenburgerin haben ein Buch über Sehenswertes in St.Gallen geschrieben. Diana Hagmann-Bula

Auch die Achslen-Wohntürme zählt das neue Buch zu den Sehenswürdigkeiten in St.Gallen. Bilder: Silvia Schaub

Zwei Jahre nur hat Journalistin Nina Kobelt in St.Gallen gewohnt. Genug Zeit, damit ihr die Stadt den Kopf verdreht hat. Dennoch zog die Toggenburgerin weiter, zuerst nach Fribourg, heute lebt sie halb in Wattwil, halb in Bern. In der Hauptstadt habe es St.Gallen noch immer schwer, sagt sie. «Hier gibt es viele Leute, die noch nie im Osten waren.» Zu Unrecht, findet sie. Zu Unrecht, zeigt auch das Buch, dass die 48-Jährige nun zusammen mit Berufskollegin Silvia Schaub geschrieben hat. Es lädt ein, einzutauchen in das Wunderland eine Stunde hinter Winterthur. Kobelt:

«Dieses Abseitsstehen gewährt Narrenfreiheit. Und die Stadt nutzt sie.»

111 sehenswerte Orte beschreibt das 240-seitige Buch. «Dabei gäbe es 1000 Dinge zu entdecken. Alle fünf Meter etwas», sagt Kobelt. Vor einem Jahr hat sie mit Co-Autorin Silvia Schaub zu recherchieren begonnen, sich mit drei Stadtführerinnen ausgetauscht, Freunde und Menschen angefragt, was sie an St.Gallen mögen. Das Resultat war eine sehr lange Liste. «Wir mussten eine Auswahl treffen», sagt Kobelt. Wohl deshalb haben es eigentlich 222 Orte ins Buch geschafft. Unter jedem Stichwort ist am Ende zusätzlich ein Tipp zu finden, der entweder zum Thema passt oder gleich um die Ecke liegt.

Eine Flaschenpost und endlich auf dem Turm

Die Grabenhalle: Hier konnte man Sophie Hunger hören, bevor ihr der Durchbruch gelang. Bild: Silvia Schaub

Kobelt hat ihre eigenen Erinnerungen einfliessen lassen. Wie sie 1995 St.Gallen kennen und schätzen gelernt hat, Orte, an denen sie sich früher aufgehalten hat. In der Grabenhalle etwa. «Hier treten Legenden auf, bevor sie berühmt werden», ist im Buch zu lesen. Nicht Scheinwerfer, sondern Ringe hätten einst an den Stahlträgern an der Decke gehangen. Die Grabenhalle war eine Turnhalle, 1981 fand das erste Konzert statt. «Fettes Brot» und «Bad Religion» spielten schon hier. Sophie Hunger ebenfalls, 2006, vor 40 Leuten. Erst danach schaffte sie den Durchbruch. Wer St.Gallen kennen lernen will, besucht ein Konzert in der Grabenhalle, schlagen die Autorinnen vor. Anfahrt mit Bus 5, 9, 10 bis Haltestelle Blumenberg, liefern sie klein gedruckt nützliche Informationen. Wem der Magen knurrt, kehre zuvor doch im nahen «Oink Oink» an der Metzgergasse 24 ein, wo unter anderem Pulled Pork auf den Tisch kommt. «Dafür werden Thurgauer Säuli mindestens 20 Stunden im Smokerofen gegrillt», heisst es im Buch.

Kobelt isst kein Fleisch, auch keine Bratwurst. Nichts mit den typischen BBB also, mit Bratwurst, Bürli und Bier, von dem der porträtierte Bratwurst-Hersteller Jörg Bechinger spricht. Lieber holt sie beim Nil-Imbiss auf dem Marktplatz Falafel oder gönnt sich etwas Süsses bei Praliné Scherrer. «Im oberen Stock, weil es da so schön ist.» Das Buch stellt Restaurants, Bars und Cafés vor. Das «Klubhaus» etwa, in dem bald nicht mehr spanisch, sondern asiatisch gegessen wird. Oder «Alt St.Gallen», das geschichtsträchtige Lokal, in dem Bilder von Märchenkönigin Trudi Gerster, alt Bundesrat Kurt Furgler und Ex-Fussballspieler Tranquillo Barnetta hängen und man neben einer Guillotine Drinks schlürft.

Nach dem Land die Stadt

Kobelts Lieblingsort? Keiner. Oder besser: ganz viele. Die St.-Laurenzen-Kirche zum Beispiel. Unzählige Male sei sie schon an ihr vorbeigegangen, noch nie habe sie auf ihrem Turm gestanden. Bis zur Recherche für das Buch. Sie mag das Palace, das Espenmoos, die Sauna auf Drei Weieren und den Hofladen mitten in der Stadt. «Coole Frau, cooles Konzept.»

Kobelt und Schaub haben 2019 «111 Orte rund um den Säntis, die man gesehen haben muss» geschrieben. Sie hatten dabei so viel Spass, dass sie sich ein weiteres Werk vorstellen konnten. Die Wahl fiel auf St.Gallen, das sie beide kennen, das sie beide mögen. Der Verlag sagte zu. Silvia Schaub stammt aus Zürich, lebt heute im Kanton Aargau und im Toggenburg, wo sie ein Bed and Breakfast führt. «St.Gallen hat mich schon immer fasziniert. Es ist eigenständig und es hat alles, was es braucht, um gut zu leben», sagt die 59-Jährige. Ihr seien die kleinen, schönen Dinge besonders ans Herz gewachsen. Sie sagt:

«In den Museen landet man schnell einmal. Die Doppelschaukel am Bernegghang aber oder die Gedenktafel an den schwedischen König kann man leicht übersehen.»

Die Tafel, von der Schaub spricht, ist an der Globus-Fassade an der Multergasse 47 angebracht, oberhalb eines Schaufensters. Sie weist darauf hin, dass in diesem Haus einmal ein berühmter Mann gewohnt hat: König Gustav IV. Adolf von Schweden, «der Verjagte, der Vertriebene, der Verlierer», ist im Buch zu lesen. Der junge König war politisch nicht erfolgreich, 1809 verwiesen seine Offiziere ihn des Landes. Im Exil wohnte der Ex-König ab 1834 im ehemaligen Gasthaus «Zum Weissen Rössli» an der Multergasse 47. Bescheiden und zurückgezogen, bis er 1837 mit 59 Jahren starb.

Nicht nur für Touristinnen

Kulinarisches und Historisches greift das Buch auf, es beschreibt Kultur (Kriminalmuseum der Kantonspolizei über Kleintheater Parfin de Siècle bis Museum of Emptiness) und Gewerbe (Edel-Secondhand Goldmarie bis Naturweinanbieter Delinat). Klassische Sehenswürdigkeiten wie der Broderbrunnen, die Bahnhofsuhr, das Vadian-Denkmal, der Tröckneturm finden Platz. Auch die Mülenenschlucht, in der Mönch Gallus ausgerutscht sein und seine Klause aufgebaut haben soll. Das letzte Kapitel des Buches beschreibt die Zeitkapsel, die seit 2012 anlässlich des 1400-Jahr-Jubiläums des heiligen Gallus im Bachbett versenkt ist.

Verblüffender Anfang der alphabetischen Auflistung an St.Galler Höhepunkten machen die Achslen-Wohntürme. Die markanten Hochhäuser, von Heinrich Graf zwischen 1969 und 1975 erbaut, wachsen im Osten der Stadt in den Himmel. Er habe sich unter anderem von Le Corbusiers Kloster La Tourette bei Lyon inspirieren lassen, heisst es. Schön? Darüber streiten sich vor allem die St.Gallerinnen und St.Galler. Wohl nur selten fährt ein Tourist ans Ende der Stadt, um sich die Betonbauten anzusehen.

Das verdeutlicht: Das Buch hilft Reisenden, St.Gallen zu erkunden. Es ist aber auch ein Werk für all jene, die St.Gallen bereits mögen, die hier wohnen. Schaub sagt:

«Wenn man ständig in der Stadt ist, nimmt man gewisse Dinge nicht mehr wahr. Das Buch hilft, die Augen wieder zu öffnen.»

Sie wird die Spaziergänge durch die Stadt vermissen. «Ich mag es, wenn die Nebelschwaden durch die Gassen mäandern. Dann geht man ein paar Minuten den Hügel hoch und findet Sonne. Wundervoll», sagt sie. Auf einem dieser Spaziergänge hat sie auch die kleine Schokoladenmanufaktur im St.-Mangen-Viertel entdeckt. Hier präsentiert die Juristin und Chocolatière Miriam Di Natale Pralinen wie Perlen.

Zu Besuch in der kleinen Schokoladenmanufaktur Bonneheure. Bild: pd

Die vielleicht schönste Schweizer Stadt

Man merkt: Die Stadt, über die sie geschrieben haben, hat es Silvia Schaub und Nina Kobelt angetan. Schaub:

Co-Autorin Silvia Schaub. Bild: pd

«Wäre ich jünger und noch nicht sesshaft, könnte ich mir vorstellen, hier zu leben.»

Und Kobelt fügt hinzu: «Mir war bisher nicht klar, wie kulturell und vielfältig St.Gallen ist.» Ausserdem seien die Menschen freundlich und offen. Und stolz auf ihre Stadt. Kobelt: «Das dürfen sie sein. Es ist die schönste Stadt in der Schweiz.»

Nina Kobelt, Silvia Schaub: 111 Orte in St.Gallen, die man gesehen haben muss. Emons Verlag, 2022, 240 S., Fr. 27.90. Am 22. November stellen die beiden Autorinnen ihr Buch in der Buchhandlung Rösslitor in St.Gallen vor.

