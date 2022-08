Tourismus «Die Zahlen in der Stadt St.Gallen sind erfreulich»: Tourismusdirektor Thomas Kirchhofer zieht Nach-Corona-Bilanz Der Sommer ist bald vorbei. Da stellt sich die Frage, wie es der Hotellerie und den Wohnmobilstellplätzen auf dem Olma-Areal und dem Areal Bach ergangen ist. Laut Thomas Kirchhofer vom Tourismusverband stiegen die Zahlen stärker an als erwartet. Elia Fagetti 10.08.2022, 12.00 Uhr

Hier auf dem Areal Bach können Wohnmobile und Camper abgestellt werden. Bild: Rolf Jaermann

Soeben hat der Bund die Statistik für Tourismuszahlen in der Ostschweiz für das erste Halbjahr 2022 veröffentlicht. Dabei hat der Kanton St.Gallen das Niveau von 2019 wieder erreicht oder sogar noch übertroffen. Da stellt sich die Frage, wie es den Hotels und den Wohnmobilstellplätzen in der Stadt St.Gallen ergangen ist.

Gesamtheitlich hat die Ostschweizer Hotellerie mehr Gäste als vor der Pandemie. Sie liegen sogar über dem nationalen Durchschnitt. Wobei der Tourismus sich in den Kantonen Thurgau, Appenzell Innerrhoden und Ausserrhoden früher erholte als in St.Gallen. Gerade das Appenzellerland konnte während der Pandemie von einem Boom sprechen. Mittlerweile sind die Zahlen in den Kantonen Thurgau und Appenzellerland wieder rückläufig. Und wie sieht es in der Stadt St.Gallen aus?

Thomas Kirchhofer, Direktor von St.Gallen-Bodensee-Tourismus, gibt zur Situation in der Stadt Auskunft. «Die Hotellerie erfreute sich in den ersten sieben Monaten bis Ende Juli über sehr erfreuliche Belegungszahlen», fängt er seine Ausführungen an. Auffallend sei auch, dass in der Stadt St.Gallen fast alle Gästesegmente wieder verstärkt anzutreffen seien. Die Zahlen stiegen somit stärker an als prognostiziert.

Auf dem Olma-Areal stehen ebenfalls Wohnmobilstellplätze zur Verfügung. Laut Kirchhofer sind diese regelmässig besetzt. Bild: PD

Wie oben bereits erwähnt, schneidet die Region St.Gallen-Bodensee im Vergleich mit den anderen St.Galler Destinationen überproportional gut ab. «Wir haben 59,1 Prozent mehr Gäste als im Vorjahr und rund fünf Prozent mehr gegenüber 2019. Das sind erfreuliche Werte», sagt Kirchhofer. Dennoch bleibe man realistisch. Denn die Gäste aus Korea und China und ein Teil der Businessgäste bleiben laut Kirchhofer immer noch aus. Offen sei zudem, wie sich die Teuerung und der starke Franken auswirken.

So weit die Übersicht über die Hotellerie der Region. Geht es um die Wohnmobilstellplätze, so erfreuen sich diese erwartungsgemäss weiterhin gestiegener Beliebtheit. Auch beim Areal Bach seien die Verantwortlichen sehr zufrieden. Kirchhofer sagt:

Thomas Kirchhofer ist Direktor von St.Gallen-Bodensee-Tourismus. Bild: Michel Canonica

«Seit Mitte Juli sind bei den Olma-Messen täglich zwei bis fünf Stellplätze besetzt.»

Das liegt mitunter an einer Innovation. Vor einem Jahr startete das Start-up Parkn'Sleep aus Luzern die erste Schweizer Parking-App für Camper. Kurz darauf suchte St.Gallen-Bodensee-Tourismus das Gespräch mit den Verantwortlichen der Stell- und Campingplätze der Region. Das Ziel: im gesamten Gebiet mit Unterstützung der App Stellplätze bewirtschaften. Wer heute die App nutzt, kann an vier Orten im Rheintal (Au, Altstätten, Oberriet und Sennwald) und den zwei Stellplätzen in der Stadt St.Gallen verfügbare Plätze finden. Zudem können die Gäste mit der App selbst ein- und auschecken.

Doch allein der Hype um das sogenannte «Van Life» der vergangenen Jahre löste nicht die Buchungswelle in der Region aus. Laut Direktor Kirchhofer habe vor allem die hohe Anlassdichte in der Stadt dafür gesorgt. «Die National Summer Games 2022, das Open Air sowie weitere Festivals aller Art, waren die Treiber der Zahlen. Es ist überall ein gewisser Nachholbedarf spürbar», sagt Kirchhofer.

Einschneidende Ereignisse gab es kaum. «Auch die grosse Hitze, welche für den Städtetourismus nicht gut ist, beeinflusste die Zahlen nicht negativ», erklärt Kirchhofer die Situation. Es konnte eine überdurchschnittliche Nachfrage bei den privaten Stadtführungen verzeichnet werden.

Es ist aber nicht alles im Lot. «Die Auswirkungen der Teuerung und des starken Frankens werden wir erst im Herbst sehen», sagt Kirchhofer. Ebenso sei die Entwicklung im Flugsektor ein entscheidender Faktor, denn diese bestimme, wie sehr der Binnentourismus in der Schweiz ausfallen werde. «Wir bleiben verhalten optimistisch.»

Michael Vogt ist General Manager des Hotels Einstein. Bild: PD

Geht es um einzelne Hotels der Stadt, so gibt das «Einstein» nahe dem Kloster Auskunft. General Manager Michael Vogt bestätigt die Aussagen von Kirchhofer, denn der Sommer 2022 ist wieder so gut wie vor Corona im Jahr 2019. Vogt ordnet ein: «Es sind jedoch dieses Jahr weniger Schweizer in St.Gallen unterwegs als 2021, dafür wieder mehr ausländische Gäste, vor allem aus Deutschland und Amerika.» Hinzu kämen viele Velofahrerinnen und Velofahrer.