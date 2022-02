Rorschach trägt die Kosten für die Tourist-Info im Alleingang

Tourismus Die Tourist-Information am Rorschacher Hafen erhält Unterstützung: St.Gallen-Bodensee-Tourismus steigt trotz fehlender Gasttaxengelder wieder ein Weil St.Gallen-Bodensee-Tourismus per Ende 2020 die Schliessung der Tourist-Information in Rorschach bekannt gab, wurde der Stadtrat aktiv. Nun steigt auch SGBT beim Bereitstellen der Tourismus-Information wieder ein. Möglich wird dies, weil die Hafenstadt mehr einzahlt, als die restlichen Regionsgemeinden zusammen. Rudolf Hirtl Jetzt kommentieren 02.02.2022, 05.00 Uhr

Besser könnte die Tourist-Information für ankommende Gäste kaum gelegen sein, als hier auf dem Rorschacher Hafenplatz. Bild: Tino Dietsche (September 2020)

Thomas Kirchhofer, Direktor von St.Gallen-Bodensee-Tourismus (SGBT) geniesst den Café im «La Vela» und schaut mit einem Lächeln auf den Bodensee. Dies in der Gewissheit, dass Gäste dieses Jahr wieder von geschultem Personal an einem der wichtigsten Eingangstoren zur Region See-Säntis-St.Gallen-Appenzell-Rheintal-Thurgau abgeholt und betreut werden. Hier am Rorschacher Hafenplatz kommen Schifffahrt, Eisenbahn und Postauto zusammen, er ist Ausgangspunkt für Tagesausflügler und Feriengäste.

Thomas Kirchhofer, Direktor St.Gallen-Bodensee-Tourismus. Bild: Michel Canonica

Im vergangenen Herbst war die Stadt Rorschach mit dem Anliegen an Thomas Kirchhofer herangetreten, die Tourist-Info ab 2022 wieder durch SGBT zu betreiben. Der Stadtrat Rorschach sei sich bewusst, dass für eine Wiederaufnahme der finanzielle Rahmen gegeben sein müsse. «Als uns der Stadtrat einen jährlichen Fixbetrag von 80'000 Franken zusicherte, war klar, das wir nicht zur Seite stehen, sondern unsere Verantwortung gerne wahrnehmen», sagt der Tourismusdirektor.

Vorläufig nur eine Übergangslösung

Die permanente Anlaufstelle für auswärtige Besucherinnen und Besucher wird es nicht mehr wie früher im Hafenbahnhof geben, sondern wie im vergangenen Jahr im Holzgebäude auf dem Hafenplatz. Die Serviceleistungen der Tourist-Info sind umso wichtiger, da aus dem vorgesehenen Einsatz von Tourist-Angels und dem Aufstellen von Info-Stelen vorerst nichts wird. Die umliegenden Gemeinden profitieren daher nicht von der von SGBT angekündigten dezentralen Aufbereitung der Informationen.

Geplant sind in Rorschach, einen Steinwurf vom Kornhaus entfernt, laut Thomas Kirchhofer das Bereitstellen von Tourismusinformationen, der Verkauf von Fahrkarten für die Bodenseeschifffahrt und wenn möglich sogar der Verkauf von Billetten der Appenzellerbahnen. Ausserdem soll die Tourist-Info die Stadtführungen promoten und verkaufen sowie als Vorverkaufsstelle für Veranstaltungen aller Art dienen. Kirchhofer sagt dazu: «Mit dieser Ausgangslage können wir eine Übergangslösung von einem, maximal zwei Jahren, anbieten. In der Zwischenzeit arbeiten wir alle gemeinsam an einer neuen Lösung zusammen mit den Appenzellerbahnen, der Appenzellerland Tourismus AG und der Bodensee Schifffahrtsgesellschaft weiter.»

Röbi Raths, Stadtpräsident Rorschach Bild: PD

Stadtpräsident Röbi Rahts wird beim Wort Übergangslösung nachdenklich. «Beim Neubau des Hafengebäudes ist die Tourist-Info nicht mehr vorgesehen. Wenn sie aber wegfällt, haben wir eine Chance verpasst.» Sollte es keine Ersatzlösung geben, dann müsse man auch nicht mehr über Tagestourismus in der Region reden. Er sagt:

«Ich sehe es als politische Aufgabe der gesamten Region an, eine professionelle, fixe Tourismus-Information zu installieren, die finanziell breit abgestützt ist.»

Rorschach wird mit den Kosten im Regen stehen gelassen

Die aktive Präsenz im Tourismusperimeter Rorschach/Bodensee erachtet Kirchhofer ebenso wichtig, wie den Umstand, dass St.Gallen-Bodensee-Tourismus bei Tourismusanbietern und Einheimischen als lösungsorientierte Tourismusorganisation wahrgenommen wird. Mit der Vorgabe, dass SGBT im laufenden Jahr 146’376 Franken an die Gemeinden verrechnen dürfe, mache die Wiederaufnahme möglich und die Tragbarkeit des Betriebes der Tourist-Information realistisch.

Ein Blick in die Tabelle der Gemeindebeiträge für das Jahr 2022 zeigt, die Kosten sind äusserst ungleich verteilt. Die Stadt Rorschach hat seinen Beitrag vom Jahr 2021 auf das Jahr 2022 von 28'882 Franken auf satte 80'000 Franken erhöht. Keine Frage, aufgrund seiner Zentrumsfunktion zahlt die Stadt oft, mehr oder weniger freiwillig, für die umliegenden Gemeinden mit.

In diesem Fall fällt die ungleiche Verteilung der finanziellen Ressourcen doch sehr markant aus. Die zehn umliegenden Gemeinden (siehe Tabelle oben) zahlen zusammen mit 66'376 Franken nicht einmal die Hälfte von dem, was Rorschach (80'000 Franken) beisteuert.

Profitieren tun aber alle von der direkten Gästebetreuung in Rorschach und dem Verweisen auf attraktive Angebote in der Region am See. Rorschacherberg etwa mit seiner Hotellerie, der RHB-Anbindung und seinem Seeanschluss. Thal mit Museen, Campingplätzen, dem Airport, dem Weinbau und seinen Zugang zum See oder Rheineck, als Verkehrsknotenpunkt ins Vorderland oder Vorarlberg, seinen Hotels und der historischen Altstadt.

Keine gesetzlich verbindliche Abgabe

Die Liste jener, die von einem florierenden Tourismus in der Region am See profitieren, ist lang: Beherberger, Gastgewerbe, Handel, Dienstleistungen, Freizeit und Unterhaltung, Kultur, Sportveranstaltungen oder Transportwesen. In der gesamten Destination St.Gallen-Bodensee erwirtschaften 2500 Tourismus-Beschäftigte einen Umsatz von gegen 180 Millionen Franken, in der Region Rorschach/Bodensee sind zirka 500 Menschen im Tourismus tätig.

Im Holzgebäude auf dem Hafenplatz gibt es wieder eine permanente Anlaufstelle für auswärtige Besucherinnen und Besucher. Bild: Rudolf Hirtl (April 2021)

Die Bereitschaft, einen finanziellen Obolus zu leisten, ist unterschiedlich. Mit dem Betrieb der Tourismus-Info alleine ist es nicht getan, auch Marketing und Produktegestaltung (Prospekte) spielen eine wichtige Rolle. Allerdings, gross bewerben kann SGBT die Destination St.Gallen-Bodensee nicht. Es fehlen schlicht die Mittel, um im gewünschten Rahmen auf die Region aufmerksam zu machen. Durch die coronabedingten, rückläufigen Logiernächte blieben zuletzt nicht nur Gästetaxen aus, die den St.Gallen-Bodensee-Tourismus mitfinanzieren. Gästetaxen werden zum Teil auch gar nicht erst eingenommen. Dies führt dazu, dass SGBT laut Thomas Kirchhofer für wirksames Marketing jährlich mindestens 70'000 Franken zu wenig in der Kasse hat.

Mittelfristig reicht Freiwilligkeit nicht mehr aus

Im Kanton St.Gallen erheben jene Gemeinden Gästetaxen (Kurtaxen), für die der Tourismus wichtig ist. Es sind die Gemeinden, die Kurtaxen und Beherbergungsabgaben einziehen, nicht der Kanton. Beherbergungsabgaben werden jährlich pro Bett entrichtet, diese werden in allen Gemeinden erhoben. Gästetaxen hingegen ziehen nur 20 der 77 St.Galler Gemeinden ein. Die Höhe der Kurtaxe legt jede Gemeinde selber fest. In der Region zieht Rorschach Gästetaxen fix bei allen Beherbergungsbetrieben ein. In Rorschacherberg, wo die Abgabe freiwillig ist, zahlen zwei Betriebe, der Grösste will davon nichts wissen.

Beat Hirs, Gemeindepräsident Rorschacherberg. Bild: Benjamin Manser

Rorschacherbergs Gemeindepräsident Beat Hirs erinnert daran, dass erst 2020 alle Regionsgemeinden mit St.Gallen-Bodensee-Tourismus und untereinander den Kostenteiler, die Strategie und auch den Umgang mit der Tourist-Info Rorschach neu verhandelt hätten. Die Einführung eines Gasttaxenreglementes sei zu diesem Zeitpunkt kein Thema gewesen, auch wegen der Ausfälle der Gastronomie durch die Coronasituation. Hirs sagt:

«Wir sind gerne bereit, eine neue Regelung und Erhöhung der Finanzierung zu prüfen. Diese muss jedoch zwingend in eine regional abgestimmte und zukunftsorientierte Strategie des Tourismusangebotes eingebettet sein.»

Diese Strategie müsse aufzeigen, wie die hiesige Region in der Schnittstelle zwischen Bodenseeufer, Appenzellerland und der Stadt St.Gallen positioniert werden solle, und welche Rolle dabei die Tourist-Info übernehmen werde.

Thomas Kirchhofer bezeichnet die Höhe der Gemeindebeiträge mit knapp 150’000 Franken als verhältnismässig, verglichen mit anderen Regionen in der Schweiz. Allerdings zeige die hohe Belastung der Stadt Rorschach, dass die Verteilung nochmals analysiert werden müsse. Ausserdem hoffe er auf die Unterstützung der Gemeinden, um die freiwilligen Beiträge der Nutzniesser am Tourismus zu erhöhen. Er sagt aber auch:

«Auch wenn ich glaube, dass es einen freiwilligen Weg gibt, mittelfristig muss eine gesetzliche Grundlage für die Erhebung von Gästetaxen geprüft werden.»

Potenzial, um mehr Geld für Tourismuswerbung zu erhalten, sieht er auch bei Airbnb-Ferienwohnungen. Airbnb zieht zwar für immer mehr Kantone die Gasttaxen von Leuten ein, die über die Internetplattform Ferienunterkünfte anbieten, doch die Gespräche zwischen dem Kanton St.Gallen und Airbnb blieben bisher ohne Ergebnis. Zwar wären die Gastgeber schon heute verpflichtet, die Steuer korrekt abzurechnen. Kontrollen sind aber kaum möglich. «Wir können hier nicht riesige Beträge erwarten, doch eine finanziell willkommene Hilfe wären diese Gelder für SGBT allemal», sagt Thomas Kirchhofer. Die Verhandlungen mit Airbnb werden in diesen Wochen unter der Federführung der vier St.Galler Tourismusdestinationen wieder an die Hand genommen.

