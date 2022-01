Studie zeigt Potential für Wohnwagen-Stellplätze in St.Gallen

Tourismus Die Stadt St.Gallen will nicht in Stellplätze für Wohnmobile investieren – das sind die Gründe In der Stadt St.Gallen gibt es heute genau zwei Stellplätze für Wohnwagen, die aber sanierungsbedürftig sind. Nun hat die Stadt mit der Fachhochschule Graubünden abgeklärt, ob sich ein attraktiveres Angebot lohnen würde. Diese kommt zum Schluss, als Service public wären Stellplätze lohnenswert. Marlen Hämmerli Jetzt kommentieren 06.01.2022, 05.00 Uhr

Die Olma-Messen haben 2020 und 2021 auf ihrem Areal Stellplätze für Wohnwagen angeboten. Bild: PD

In einer umfassenden Studie hat der St.Galler Stadtrat abklären lassen, inwiefern sich Stellplätze für Wohnmobile in der Stadt St.Gallen lohnen. Darin kommen die Fachleute der Fachhochschule Graubünden zum Schluss: Das Potenzial für spontane Übernachtungsgäste ist beschränkt. Jenes für zusätzliche Wertschöpfung durch Reisemobilistinnen und -mobilisten wird als gering eingeschätzt – im Vergleich mit Hotelgästen, die mehr für eine Unterkunft zahlen als Wohnmobilisten.

Die Autoren der Potenzialanalyse kommen zum Schluss, allfällige Stellplätze nicht als Einnahmequelle, sondern als Service public anzusehen. Dadurch könne zudem eine zusätzliche Zielgruppe gewonnen werden.

Gefragt waren einige provisorische Plätze

Auslöser für die Studie war ein Postulat im Stadtparlament. Wobei sich die Mitte/EVP-Fraktion darin eigentlich nur erkundigt hatte, ob es möglich wäre, an einem zentralen Standort eines oder mehrere Provisorien mit je drei bis fünf Stellplätzen einzurichten.

Im Postulatsbericht fast der Stadtrat die Studie zusammen und schreibt in einem Fazit, er erkenne das Potenzial von mehr Stellplätzen. Selber investieren möchte er jedoch nicht. Die Stadtregierung begründet dies mit der angespannten Finanzlage. Jedoch werde die städtische Standortförderung mit den Olma-Messen abklären, ob auf ihrem Areal in den kommenden drei Sommern, also bis 2024, Stellplätze eingerichtet werden können.

Dabei wird auf sogenannte Reisemobilisten abgezielt. Das sind Personen, die in den Ferien mit ihrem Wohnmobil umherreisen und daher eher kurz auf Stellplätzen halten. Dies im Gegensatz zu Caravanern, die den Urlaub auf Campingplätzen verbringen und dort länger stehen.

Die Olma-Messen boten schon zweimal Stellplätze an

Die Olma-Messen hatten aus Eigeninitiative schon die vergangenen zwei Jahre auf ihrem Areal Stellplätze für Reisemobilisten eingerichtet – mit durchwachsenem Erfolg. Im ersten Jahr war der Platz unter der Woche teils auch leer. An den Wochenenden standen im Schnitt vier bis fünf Fahrzeuge auf dem Areal.

Von Anfang der Sommerferien bis September boten die Olma-Messen 2020 14 Reisemobilplätze an. Das ergab am Ende 366 Logiernächte. 2021 waren es 330. Die Olma-Messen richteten dieses Mal acht Plätze ein, jedoch schon auf Ostern hin. Dabei kamen besonders an den Feiertagen im Frühling viele Reisende. An Wochenenden und Feiertagen waren durchschnittlich etwas über 50 Prozent der Plätze besetzt.

Seit 2016 sind die Logiernächte im Reisegebiet St.Gallen-Bodensee gestiegen. Nur 2020 brachen sie ein. Die Studienautoren schreiben daher: «Aufgrund der Entwicklungen zeigt sich, dass für ein solches Angebot durchaus ein gewisses Potenzial vorhanden ist.» Die Volumen seien noch gering, allerdings wurde das Angebot auch nicht beworben.

Das Bedürfnis ist da

Und welches Potenzial sehen die Olma-Messen? Dazu schreibt Ralph Engel, Bereichsleiter Congressevents, auf Anfrage: Für die Olma-Messen seien die Stellplätze sicherlich eine tolle Geschichte.

«Dadurch können schöne Erinnerungen auf unserem Gelände und in der Stadt entstehen. Ein grosses Geschäft ist es für uns indessen nicht..»

Ralph Engel von den Olma-Messen. Bild: PD

Das Bedürfnis seitens der Camper sei da, insbesondere in den Ferien, an Feiertagen und den Wochenenden. Auch sei die Auslastung im zweiten Jahr besser geworden. «Allerdings ist der Aufwand, etwa die permanente Erreichbarkeit bei Anfragen oder Problemen vor Ort, nicht zu unterschätzen.»

Ob das Olma-Camping auch 2022 wieder stattfindet, ist gemäss Engel noch offen. Wenn, dann sollen die Plätze wieder für die Zeit von Ostern bis Anfang September eingerichtet werden. Jedoch ist noch unklar, ob die Stellplätze und die Anlässe auf dem Areal räumlich aneinander vorbeikommen. Das ist auch der Hauptgrund, warum das Olma-Camping noch nicht sicher für die kommenden Jahren geplant werden kann.

30'000 Franken für eine technische Anlage

Die Diskussion über Stellplätze wurde auch ausgelöst, weil die zwei Stellplätze im Krontal neben dem Paul-Grüninger-Stadion saniert werden müssten. Sie sind zwar grundsätzlich weiterhin betriebsfähig, wie die Stadt schon früher betont hat und auch im Postulatsbericht wieder schreibt. Jedoch müsste die technische Anlage ersetzt werden, was rund 30’000 Franken kosten würde. Eine Sanierung ist nicht möglich, da es keine Ersatzteile mehr gibt, wie es bei der Stadt auf Anfrage heisst.

Die zwei Stellplätze im Krontal. Bild: Ralph Ribi (6. August 2019)

Da sich die 30’000 Franken durch die Einnahmen nicht decken liessen, sieht der Stadtrat «momentan» von einer Erneuerung ab. Auf Nachfrage schreibt Samuel Zuberbühler, Leiter der Standortförderung: «Man muss die Situation des lokalen Stellplatzangebots neu beurteilen, sobald die Anlage nicht mehr betriebsfähig ist.» So sei es auch noch zu früh, um zu sagen, ob sie dereinst geschlossen wird.

Standortförderer Samuel Zuberbühler. Bild: Ralph Ribi

Dazu, wie gut die zwei Stellplätze beim Paul-Grüninger-Stadion genutzt werden, gibt es keine genauen Zahlen. Der Ticketautomat unterscheidet nicht zwischen «Reisemobil» und normalem Auto. Daher ist eine exakte Auswertung nicht möglich, um die Auslastung zu nennen. Die Stadtpolizei St.Gallen schätzt die Auslastung jedoch als gering ein.

7800 Nächte sind ein Bruchteil der gesamten Logiernächte

Von wenigen auf 4600 bis 7800 Logiernächten durch Reisemobilisten: So schätzen die Autoren der Fachhochschule das Potenzial für St.Gallen ein, gäbe es attraktivere Stellplätze. 7800 Nächte entsprechen 3,2 Prozent der gesamten Logiernächteanzahl 2019. Die Gäste dürften rund 90 Franken pro Tag ausgeben. Da sie jedoch nicht für ein Hotelzimmer zahlen müssen, fällt die Wertschöpfung rund 70 Franken tiefer aus als bei Touristinnen und Touristen mit Hotel.

Als idealen Standort haben die Studienautoren den Platz auf der Kreuzbleiche neben der Reithalle identifiziert. Der Kiesplatz wurde schon früher diskutiert. Die Stadt möchte dort nach wie vor keine Stellplätze für Wohnmobile einrichten, da er nicht durchgehend zur Verfügung steht. Während der Olma, Zirkusaufführungen und anderen Anlässen stehen dort Fahrzeuge. Ausserdem nutzt die Voltigiergruppe St.Gallen den Platz zum Verlad.

Am unteren Bildrand ist in der Mitte der Kiesplatz zu sehen. Er befindet sich zwischen Reithalle und Skatepark. Bild: Urs Bucher

Sowieso hat St.Gallen einen Nachteil, was das Potenzial für Reisemobilisten betrifft: Sie liegt abseits der touristischen Hauptverkehrsströme. Spontane Übernachtungsgäste sind selten, ein Besuch von St.Gallen muss geplant werden. Daher empfehlen die Fachleute zur Steigerung des Potenzials auch, die Stellplätze – werden sie denn eingerichtet – aktiv zu bewerben. «Der Marketingaufwand darf nicht unterschätzt werden.» Empfehlenswert sei hier eine Zusammenarbeit mit St.Gallen-Bodensee Tourismus.

Wie es weitergeht, wird in den nächsten Monaten geklärt

Klar ist aber auch: Der Trend zum Reisen mit dem Wohnmobil ist da, wurde durch die Coronapandemie verstärkt und wird anhalten. Zu dieser Erkenntnis kommen die Studienautoren. In Städten fehlt der Raum für Campingplätze. Stellplätze mit weniger Raumbedarf seien daher eine Möglichkeit, um von der wachsenden Nachfrage zu profitieren, schreibt die Stadt St.Gallen in ihrer Einschätzung. Die neuen, zusätzlichen Gäste besuchten die Stadt bewusst und suchten damit auch das Städteerlebnis. «Dies führt zu mehr Wertschöpfung.»

St.Gallen-Bodensee-Tourismus sprach sich gegenüber dem «Tagblatt» bei früheren Gelegenheiten für ein besseres und grösseres Angebot an Stellplätzen aus. Auch gegenüber der Stadt tat die Organisation dies, wie aus dem Postulatsbericht hervorgeht. Inwiefern Reisemobilisten nach St.Gallen gelockt werden sollen, werde mit der neuen Strategie von St.Gallen-Bodensee-Tourismus geklärt, heisst es weiter. Diese soll im April vorliegen. Zunächst diskutiert aber noch das Stadtparlament über den Postulatsbericht. Dieser ist für die nächste Sitzung vom 11. Januar traktandiert.

