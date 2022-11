Tourismus Die Kongresse kommen nach St.Gallen zurück: Weshalb die Pandemie dabei paradoxerweise geholfen hat Die Kongress- und Konferenzagenda von St.Gallen ist für das kommende Jahr bereits prall gefüllt. Meteorologen, Ärztinnen, Orthopäden und Sportfachleute kommen 2023 zu Tausenden nach St.Gallen. Der Tourismusdirektor frohlockt – und will mehr. Sandro Büchler Jetzt kommentieren 04.11.2022, 05.00 Uhr

Da war Corona noch kein Thema: Teilnehmende am Start Summit 2018 in den Olma-Hallen in St.Gallen. Mit der Pandemie haben sich die Formate zur Durchführung von Grosskongressen stark verändert. Bild: Michel Canonica (15.03.2018)

Gross war der Aufschrei aus Politik und Wirtschaft, als der in St.Gallen gegründete und international renommierte Brustkrebskongress 2015 der Stadt definitiv den Rücken kehrte – und fortan in Wien stattfindet. Der Grund für den Weggang des Kongresses: In und um St.Gallen mangelte es an Hotelbetten für die rund 4000 Kongressteilnehmenden. Teils mussten die Gäste aus aller Welt in Unterkünften in Bregenz und Zürich untergebracht werden. «Der Kongress ist für St.Gallen schlicht zu gross geworden», sagte damals Brustkrebsspezialist und Kongressgründer Hans-Jörg Senn.

In St.Gallen rieb man sich die Augen: Nicht nur die finanziellen Einbussen gaben zu reden. Viele fragten sich auch, ob die Stadt zu provinziell sei für Kongresse in dieser Grössenordnung. Und einige sagten, dies sei nun die Quittung dafür, dass das Kongresszentrum samt Hotel auf dem Areal der abgebrannten Olma-Halle 7 zuvor beerdigt worden war. Zwar konnte der sogenannte Darmkongress 2015 von München wieder nach St.Gallen geholt werden. Rund 1500 Medizinerinnen und Mediziner kommen so jedes Jahr – heuer vom 28. November bis 1. Dezember – nach St.Gallen.

Kleinere und hybride Veranstaltungsformate sind Trumpf

Doch die Frage blieb bestehen: Hat St.Gallen als Kongressstadt ausgedient? Zwar wurde das Lamento zu den fehlenden Betten leiser, verstummt ist es jedoch in den vergangenen Jahren nie. Wie sieht die Situation heute aus? Die Antwort: Besser. Und das paradoxerweise gerade wegen der Pandemie.

Denn mit dem weltweiten Lockdown mussten sich die Kongresse umorientieren. Statt Tausende Menschen in grosse Hallen zu bringen, waren in den vergangenen zwei Coronajahren vielfach nur Onlineveranstaltungen möglich. Das aus der Not geborene Format wirkt sich nun auf künftige Kongresse aus. Immer mehr Veranstaltungen gehen hybrid über die Bühne. Das heisst, ein Teil der Gäste ist wie früher live vor Ort, während der andere Teil sich online dazu schaltet. Dadurch werden die Kongresse auch kleiner.

Thomas Kirchhofer, Direktor St.Gallen-Bodensee Tourismus. Bild: Michel Canonica

Die Tendenz zur Verkleinerung sei spürbar, bestätigt Thomas Kirchhofer, Direktor von St.Gallen-Bodensee-Tourismus.

«Dies kommt uns gelegen. So passen wir plötzlich in einen Rahmen, bei dem St.Gallen bislang nicht mitspielen konnte.»

Hybride Formate brächten eine Dynamik ins Geschäft, was sich keinesfalls negativ auf den Kongressstandort St.Gallen auswirke – im Gegenteil.

Von Japan und Island nach St.Gallen

Denn die St.Galler Kongress- und Konferenzagenda für das kommende Jahr ist bereits prall gefüllt. Der Tourismusverein konnte dabei zusätzliche Grossveranstaltungen an Land ziehen. So findet am 24. Februar 2023 beispielsweise das Sport- und Tourismusforum in den Olma-Hallen statt. Dabei tauschen Sportorganisationen und Profis aus der Tourismusbranche neue Ideen aus. Am 23. und 24. März steht dann der Start Summit auf dem Programm und Anfang Mai traditionsgemäss das St.Gallen Symposium.

Glücklich zeigt sich Tourismusdirektor Kirchhofer über drei Grossanlässe im kommenden Frühling, die er und sein Team für St.Gallen gewinnen konnten. Im Mai gastiert die internationale Polymer-Konferenz in der Gallusstadt. Der viertägige Anlass mit Fokus auf Produktentwicklung und Maschinenbau fand zuletzt im kanadischen Montreal und im japanischen Fukuoka statt.

Vom 19. bis 23. Juni findet zudem die 36. Internationale Konferenz für Alpine Meteorologie in St.Gallen statt. Meteorologinnen und Wetterforscher aus Deutschland, Österreich und Italien aber auch aus den USA werden erwartet. Wie viele Gäste und Sprecherinnen dabei nach St.Gallen kommen, ist noch offen, denn auch diese Veranstaltung wird hybrid durchgeführt.

Eine volle Olma-Halle am diesjährigen Schweizer KMU-Tag. Bild: Arthur Gamsa (28.10.2022)

Die alle zwei Jahre stattfindende Meteorologie-Konferenz, die in den Vorjahren in Innsbruck, Reykjavik und am Gardasee abgehalten worden war, findet im Einstein-Kongresszentrum statt. Dies, weil in den Olma-Hallen zeitgleich der Jahreskongress der Schweizer Orthopädinnen und Orthopäden stattfindet. In Basel, wo der Anlass dieses Jahr stattfand, nahmen 1500 Personen teil.

2023 haben gemäss Thomas Kirchhofer weitere Organisationen Kongresse in St.Gallen geplant, etwa «Smart Textiles» des deutschen Instituts für Textil- und Faserforschung oder die Schweizerische Vereinigung für Transfusionsmedizin. Zudem hält die Gesellschaft für Intensivmedizin ihre Jahrestagung in St.Gallen ab. Auch die Dreiländertagung Betriebliche Gesundheit und der Sommercampus der Schule und Weiterbildung Schweiz finden 2023 in St.Gallen statt. Hinzu kommt laut dem Tourismusdirektor eine ungebrochen hohe Nachfrage nach Seminar- und Tagungsangeboten in der Region.

«Die Sehnsucht bleibt»

Nach der Flaute und der Pandemie scheinen kleinere und mittelgrosse Kongresse wieder nach St.Gallen zu kommen. Die Veranstalterinnen und Organisatoren haben die Stadt aber nicht einfach so wiederentdeckt. Es sind dies viel eher die Früchte der Anstrengungen, welche die Olma-Messen und St.Gallen-Bodensee-Tourismus mit ihrem «Convention Bureau» unternommen haben. Mehr Kongresse und Messen nach St.Gallen zu holen, ist auch ein erklärtes Ziel der neuen Tourismusstrategie.

Dass dem gesteckten Wachstumsziel erste Erfolge folgen, sei aktuell «unheimlich wichtig», sagt Kirchhofer. «Für das Selbstverständnis und den Mut, nach vorne zu schauen.» Dies löse auch Investitionen aus. Er ist überzeugt, dass Tagungen, Messen und Veranstaltungen in St.Gallen eine vielversprechende Zukunft haben.

«Die Formate werden sich ändern. Aber die Sehnsucht nach Begegnungen und Erlebnissen bleibt!»

Mit kleiner werdenden, hybriden Veranstaltungen rückt auch die viel diskutierte Hotelfrage in den Hintergrund. Mit der im kommenden Jahr geplanten Eröffnung des Hotels Wiesental verfügt St.Gallen bald über mehr als 2000 Hotelbetten. «In der ganzen Region sind es 4000 Betten», ergänzt Kirchhofer.

Davon seien rund 85 Prozent innerhalb von 35 Minuten Fahrzeit mit dem öffentlichen Verkehr erreichbar, 2500 Betten sogar innerhalb einer Viertelstunde. Die Kapazitäten seien absolut genügend – und sehr wettbewerbsfähig, so Kirchhofer. «Mit diesen Werten liegen wir noch vor so mancher wichtigen Kongressstadt. Da sind die Wege oft viel länger.»

