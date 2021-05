Tourismus «Anderen eine Freude zu bereiten, bereitet mir eine Freude»: Dölf Sutter schenkt St.Gallen eine Webcam auf dem Oberkapf und der Welt seine einzigartige Aussicht Nirgendwo sonst in der Stadt St.Gallen kann man so viel von der umliegenden Region sehen wie vom Kapfweg 2. Davon ist Dölf Sutter überzeugt. Darum hat er sich entschieden, eine Webcam zu installieren. Die Aufnahmen sind seit heute Samstag online. Heute ist Sutters 80. Geburtstag. Rosa Schmitz 15.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der 80-jährige Dölf Sutter hat auf dem Oberkapf eine Webcam installiert, um seine Aussicht mit allen zu teilen. Bild: Michel Canonica



Dölf Sutter hat die schönste Aussicht in St.Gallen, sagt er überzeugt. Sein Haus steht am Kapfweg 2. Auf der Nordseite kann man fast den gesamten Bodensee sehen. Auf der Südseite den Alpstein, samt Spitze des Säntis. Er sagt:

«Nirgendwo sonst in der Stadt kann man so viel von der umliegenden Region sehen.»

Darum hat sich Sutter entschieden, eine Webcam auf dem Oberkapf zu installieren. Die Kamera dreht alle zehn Minuten eine Runde, knipst dabei acht Fotos und verwandelt diese in ein 360-Grad-Panoramabild. Bei Tag und Nacht. Bei allen Wetterbedingungen. Die Aufnahmen sind seit heute – Sutters 80. Geburtstag – auf der St.Gallen Bodensee Tourismus Website zu finden.



Die Idee ist aufgrund eines Artikels dieser Zeitung entsprungen. «Letzten Sommer habe ich eine Story über die Webcam auf dem Klosterplatz gelesen», sagt Sutter. Darin wurde der Direktor von St.Gallen-Bodensee-Tourismus Thomas Kirchhofer zitiert, wie er sagt, dass sie aus touristischer Sicht weitere Standorte zeigen und weitere Aspekte der Stadt ins Bild rücken möchten. Das habe Potenzial. «So kam mir der Gedanke, meinen Standort anzubieten», erklärt Sutter. Die Kosten würde er übernehmen.



Hochqualitative Aufnahmen bei Tag und Nacht

Im Laufe der nächsten Monate organisierte Sutter alles. Er entschied sich für die Pano.cam. Diese wird nach eigener Angabe in der Schweiz produziert, ist mit sechs Kilogramm nur halb so schwer wie vergleichbare Produkte am Markt und leise, man hört keine Motorengeräusche. «Alles wichtige Faktoren für mich», sagt Sutter. Dank Profi-Vollformatkameras – in diesem Fall eine Nikon Z6 – liefert die Pano.cam zudem bei Tag und Nacht sowie bei allen Wetterbedingungen hochqualitative Aufnahmen. Typisch 125 bis 250 Megapixel, je nach Modell.



Alle zehn Minuten dreht die Webcam eine Runde. Die Kamera knipst dabei acht Fotos, die in ein 360-Grad-Panoramabild verwandelt werden. Bild: Michel Canonica



«Wir sind Herrn Sutter sehr dankbar. Er hat uns mehr gegeben, als er merkt», sagt Kirchhofer auf Anfrage. Er sei überzeugt, dass Sutter noch gar nicht klar sei, wie vielen Leuten er damit eine Freude bereiten könne. Die vorhandenen Webcam-Links auf der Website würden bereits ein paar hundert Klicks pro Tag generieren.

«Es gibt wirklich viele, die spionieren wollen. Deswegen hängen wir so an dem Medium.»

Als kleines Dankeschön will Kirchhofer Sutter eine einjährige Mitgliedschaft bei St.Gallen-Bodensee-Tourismus schenken.



«Wir hoffen, noch lange hier bleiben zu können»

Sutter, der früher ein Holzbauunternehmen besass, lebt seit 20 Jahren auf dem Oberkapf. «Meine Partnerin und ich sind mit unserem Wohnort sehr zufrieden. Es ist wie jeden Tag im Urlaub zu sein», sagt er. «Wir hoffen, noch lange hier bleiben zu können.» Sein Haus, Baujahr 1778, war ein Glücksfund im Mai 2000. Das Haus gehört dem Kloster Notkersegg.



Nun will Sutter sein Glück mit Freunden, Bekannten und allen Interessierten teilen. Sutter:

«Ich dachte, mein 80. Geburtstag wäre eine gute Gelegenheit dazu. Anderen eine Freude zu bereiten, bereitet auch mir eine Freude.»

Normalerweise organisiere er immer etwas «Irres» für seine runden Geburtstage. Zu seinem 60. mietete er beispielsweise ein Kanalboot mit fünf Schlafkabinen und fuhr 14 Tage französische Kanäle entlang. Alle 24 bis 48 Stunden machte er Halt und holte eine andere Gruppe von Freunden an Bord zum Feiern. Zu seinem 70. mietete er einen «Roten Pfeil», ein in den 1930er-Jahren gebaute Leichttriebwagen der SBB. Aufgrund von Corona ist etwas Ähnliches dieses Jahr allerdings nicht möglich. «Etwas zu der Stadt St.Gallen beizutragen, ist eine grossartige Alternative», sagt Sutter.

«Was kann man sich in seinen alten Tagen Schöneres vorstellen?»