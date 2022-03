St.Gallen: Neubau mit 69 möblierten Gäste-Apartments geplant

Tourismus 69 möblierte Wohnungen: In St.Gallen entsteht ein neues Apartmenthaus für Geschäftsreisende und Touristen An der Rorschacher Strasse soll ein grosser Neubau entstehen. Das Zürcher Unternehmen Visionapartments expandiert in die Ostschweiz und plant einen Neubau mit 69 möblierten Wohnungen. In zwei Jahren soll eröffnet werden. Braucht es wirklich noch mehr Gästezimmer in der Stadt? Julia Nehmiz 10.03.2022, 05.00 Uhr

So soll es in den möblierten Wohnungen von Visionapartments aussehen. Visualisierung: PD

40 Studios, zwei Wohnungen mit Küchenzeile, 27 Zimmer. Dazu noch Gemeinschaftsküche, Gewerbeflächen, Tiefgarage und ein Café mit Barbetrieb. Das soll an der Rorschacher Strasse 133-137 entstehen. Das Unternehmen Visionapartments plant dort, schräg gegenüber des Silberturms, einen Neubau mit 69 möblierten Wohneinheiten, sogenannten Serviced Apartments. Diese werden wie Hotelzimmer vermietet, dienen also als temporäre Unterkunft für Geschäftsreisende oder Touristen. Eröffnung ist geplant für 2024.

«In St.Gallen hatten wir schon seit Jahren einen Standort gesucht, nur nie etwas an einer so zentralen Lage wie der Rorschacher Strasse gefunden», sagt Anja Graf, Gründerin und CEO Visionapartments. 1999 eröffnete Graf das erste Apartmentgebäude in Zürich. Heute betreibt ihr Unternehmen an 14 Standorten 1573 Apartments in 27 Liegenschaften. Sieben Liegenschaften mit insgesamt 678 Apartments sind in der Planungs- und Bauphase – darunter auch der Neubau in St.Gallen.

St.Gallen als Zentrum der Ostschweiz sei ein fantastischer Ort zum Arbeiten und Leben, wird Anja Graf in einer Medienmitteilung zitiert. Es gebe hervorragende Bildungs- und Forschungseinrichtungen sowie eine wirtschaftsfreundliche Verwaltung. Dies fördere ein günstiges Umfeld für anerkannte Unternehmen, insbesondere im IT- und Gesundheitsbereich. Darüber hinaus biete die Stadt auch viele historische und kulturelle Erlebnisse, was sie zu einem attraktiven Tourismusziel mache.

Drei Häuser werden abgerissen für den Neubau

Für das Projekt in St.Gallen werden drei einzelstehende Häuser an der Rorschacher Strasse abgerissen. Die da­nach ent­ste­hen­de Bau­lücke könne in der Folge mit einem vier- bis fünf­geschos­sigen Neu­bau geschlos­sen werden, heisst es im Projektbeschrieb der Immobiliengesellschaft Novavest Real Estate AG. Die Realisierung des Projekts sei im Zeitraum 2021 bis 2024 vorgesehen.

So soll der Neubau an der Rorschacher Strasse 133-137 aussehen. Visualisierung: PD

Die Räumlichkeiten würden im eigens entwickelten Konzept mit Pastell- und Grautönen gestaltet, heisst es in der Beschreibung von Visionapartments. Nebenkosten und Dienstleistungen wie TV, Wi-Fi und wöchentliche Reinigung seien in der Miete enthalten.

Keine Konkurrenz für Hotels, sondern ein anderes Angebot

Für Geschäftsreisende und Touristen scheinen viele neue Angebote in der Stadt zu entstehen. Das Boardinghouse St.Gallen (52 Apartments) wurde 2020 im Lachenquartier eröffnet. Im Sommer 2021 eröffnete in St.Fiden ein Hotel (104 Zimmer) der B&B-Gruppe. Aktuell wird ein Hotel hinter der Villa Wiesental gebaut, geplant sind dort rund 100 Zimmer. Dazu noch die 69 Apartments an der Rorschacher Strasse – gibt St.Gallen wirklich so viel her als Übernachtungsort für Touristen und Geschäftsreisende? Entsteht da eine Konkurrenz zur Hotellerie in der Stadt, oder sind solche Angebote ergänzend?

Michael Vogt, General Manager Hotel Einstein, Präsident St.Galler Hotelierverein. Bild: PD

Bei Grossveranstaltungen habe es nie genug Zimmer in der Stadt, sagt Michael Vogt. Er ist General Manager im Hotel Einstein und Präsident des St.Galler Hoteliervereins. Service Apartments seien im Trend, sagt er. Er stehe dem geplanten Neubau in St.Gallen nicht abgeneigt gegenüber. Dieser würde den Standort St.Gallen bereichern. «Es ist keine Konkurrenz zu den Hotels, es ist ein anderes Angebot, das eine andere Gästestruktur anspricht», sagt Vogt. Manche Gäste schätzten möblierte Apartments, andere schätzten den Service eines Hotels.

Die Hotellerie störe es nicht, wenn das Angebot in St.Gallen erweitert werde – dies auch in Erwartung der neuen Olma-Hallen, die vielleicht mehr Kongresse oder Veranstaltungen nach St.Gallen ziehen. Vielleicht bringe ein Apartmenthaus ja auch neue Gäste nach St.Gallen, was wiederum einen positiven Effekt auf die Gastronomie habe. Ob sich solch ein Angebot in St.Gallen durchsetze, das werde letztlich der Markt entscheiden.