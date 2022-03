Rapperswil-Jona: Polizei findet 32-jährige Frau tot in Wohnung

Tötungsdelikt Rapperswil-Jona Polizei findet tote Frau in Wohnung: Ehemann in Haft +++ Tatverdächtiger hatte persönliche Probleme Ein 35-Jähriger hat seine Ehefrau am Samstagmorgen in Rapperswil-Jona mutmasslich tödlich verletzt. Das Motiv und der Tathergang sind noch unklar. In der Wohnung waren auch drei Kinder anwesend. Rossella Blattmann Jetzt kommentieren Aktualisiert 13.03.2022, 16.27 Uhr

Das Tatmotiv ist bislang unklar. Die Behörden ermitteln. Bild: BRK News

Am Wochenende ist es in Rapperswil-Jona zu einem Tötungsdelikt gekommen. Am frühen Samstagmorgen meldete ein 35-jähriger Kosovare der Kantonalen Notrufzentrale St. Gallen, dass er soeben seine Frau massiv verletzt habe, schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung. Als die Polizei in der Wohnung eintraf, war die 32-jährige Kosovarin bereits gestorben. Die Polizei nahm den Mann fest; er befindet sich in Haft.