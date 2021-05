Tödlicher Unfall

Stromstoss in der Badewanne wegen Handy: Junge Frau stirbt in Gossau

Eine 22-Jährige ist am Donnerstag an der Neuchlenstrasse in Gossau mit ihrem Handy in die Badewanne gestiegen. Das ans Stromnetz angeschlossene Gerät fiel ins Wasser, die junge Frau verlor ihr Leben.