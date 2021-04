Tod und Leid Wie die spanische Grippe vor 102 Jahren in der Stadt St.Gallen Hunderte dahinraffte Ein Veranstaltungs- und Versammlungsverbot, volle Betten im Spital und Masken im Alltag, das gab es in St.Gallen 1918 und 1919 schon einmal. Doch gegen die spanische Grippe gab es damals keine Impfung. Sandro Büchler 28.04.2021, 18.23 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Kaserne in St.Gallen wird 1918 zum Spital für Personen, die an der spanischen Grippe erkrankten. Hier das Personal der Nachtwache. Bild: Stadtarchiv St.Gallen

Die Grippe ist überstanden: Eine Meldung, die aktuell viele herbeisehnen. Die St.Galler Gesundheitsbehörden verkündeten sie bereits vor exakt 102 Jahren. Im April 1919 sagte sie, die spanische Grippe sei «erloschen». So beschreibt es der ehemalige Stadtarchivar Marcel Mayer in einem Neujahrsblatt des Historischen Vereins des Kantons St.Gallen.

«Das Virus, das im März 1918 in Kansas in den USA ausgebrochen ist, erreicht St.Gallen in der ersten Juliwoche 1918.» Doch damals beschäftigt die Stadt anders: Soeben ist die Stadtvereinigung in Kraft getreten. Die ehemals selbständigen Gemeinden St.Gallen, Straubenzell und Tablat sind zu einer einzigen Stadt, dem heutigen St.Gallen verschmolzen.

Grundnahrungsmittel wurden rationiert. Bild: Stadtarchiv St.Gallen

Fast 70'000 Einwohnerinnen und Einwohner zählt «Gross-St.Gallen» im Sommer 1918. Ein Grund zum Feiern ist die Vereinigung jedoch nicht. Denn die Stadt leidet unter den Auswirkungen des Ersten Weltkriegs, der erst Anfang November 1918 zu Ende geht.

Die Nahrungsmittel werden knapp

Kriegsbedingte Handelshemmnisse bringen den Export von Maschinen, Uhren oder St.Galler Stickereien ins Stocken. Weil auch die Einfuhren ausbleiben, herrscht Nahrungsmittelknappheit – die Preise von Importgütern verdreifachen sich teilweise. Schweizweit werden deshalb Schritt für Schritt Grundnahrungsmittel rationiert: Brot, Hafer, Teigwaren, Milch, Käse, Butter, Speisefette und -öle, Zucker, Mais, Reis und Konfitüre.

Besonders an Kartoffeln mangelt es. «Auf der Kreuzbleiche, im Stadtpark und auf den Rasenflächen des Klosterhofs entstanden Kartoffeläcker», schildert der 1987 verstorbene Schriftsteller Karl Schölly die Geschehnisse im Neujahrsblatt.

Wegen der Nahrungsmittelknappheit wurde im April 1918 der Klosterplatz mit Ochsen umgepflügt, um Kartoffeln anzubauen. Bild: Otto Rietmann / Staatsarchiv Kanton St.Gallen

Gepresstes Zeitungspapier wärmt Stuben und erhitzt Waschherde. «In den stadtnahen Wäldern fand man keinen Tannzapfen, dafür Schwärme von Beerenweibern, Pilzsuchern und Holzsammlern», schildert Schölly. Die Stadt unterhält mehrere Suppenküchen und kocht pro Tag 5000 Liter Suppe.

Im Herbst 1918 steigt die Zahl der Infizierten sprunghaft

In dieser sowieso schon schwierigen Situation breitet sich die spanische Grippe in Europa aus. «In der ersten Juliwoche 1918 nahm die Epidemie mit fünf, in der darauffolgenden Woche mit bereits 78 Erkrankungen in der Stadt St.Gallen ihren Anfang», schreibt der ehemalige Stadtarchivar Mayer.

In den Sommermonaten weitet sich die Epidemie in der Stadt aus. «Im September begann die Zahl der gemeldeten Grippefälle, über welche die städtischen Gesundheitsbehörden Wochenstatistiken führten, sprunghaft anzusteigen.» Der Höhepunkt ist Mitte Oktober 1918 erreicht. Innerhalb einer Woche erkranken in St.Gallen 2239 Personen, davon kommt es bei 171 Infizierten zu einer Lungenentzündung, 40 Patienten sterben. Von 1918 bis 1920 rafft die spanische Grippe weltweit 20 bis 50 Millionen Menschen dahin.

Eine Postkarte der «Unteren Waid» aus dem Jahr 1902. Bild: Stadtarchiv St.Gallen

Um die Epidemie einzudämmen, richten die Stadt St.Gallen und Hilfsvereine Notspitäler ein: In der Tonhalle, in der Kaserne, im Kongresshaus Schützengarten und in einer Turnhalle werden Kranke gepflegt. Auch die «Untere Waid» in Mörschwil wird zum Lazarett.

Einer Privatperson wird 1918 eine Fahrbewilligung für Krankentransporte erteilt. Bild: Stadtarchiv St.Gallen

Betten werden bei Möbelfirmen gesucht, in den Glashandlungen Nachttöpfe aufgetrieben dazu Waschbecken und -krüge. Auch Chauffeure und Autos für Krankentransporte müssen rekrutiert werden und mehr Benzin, das wegen des Ersten Weltkriegs ebenfalls rationiert ist, organisiert werden.

Tramwagen müssen desinfiziert werden

Das städtische Polizeiinspektorat schreibt in einer öffentlichen Bekanntmachung vom 26. Juli 1918, dass «alle grösseren Volksversammlungen im Freien wie auch in geschlossenen Räumen» untersagt sind. Vergnügungsanlässe, Theater-, Konzert- und Kinoaufführungen werden unter Strafe gestellt.

Tags darauf, an einem Samstag um 11 Uhr, trifft sich der Stadtrat mit dem Gesundheitsinspektorat zur Krisensitzung im Büro des Polizeivorstandes. Die Runde beschliesst unter anderem, dass Sitze, Wände und Fussböden der Tramwagen mit einer Kresolseifenlösung feucht abgewischt werden müssen, Kinderkrippen möglichst wenig Besuch empfangen sollen und Kleinkinderschulen ganz geschlossen werden.

Eine Bestandesaufnahme in den Apotheken ergibt, dass die Medikamentenvorräte «nicht sehr gross sind.» Im Protokoll steht auch: «Unnötiger Leichenbesuch soll vermieden werden.» Zwei Monate später, im September, erlässt die Polizei ein allgemeines Versammlungsverbot, das auch auf Vereinsversammlungen, Gesangs- und Musikproben ausgedehnt wird.

Wie soll die Spanische Grippe in St.Gallen bekämpft werden? 1918 trifft sich der Stadtrat, das Gesundheitsinspektorat, der Bezirksarzt und weitere Personen zu einer ersten «Krisensitzung». Bild: Stadtarchiv St.Gallen Verschiedene Massnahmen werden beschlossen. Bild: Stadtarchiv St.Gallen Medikamente waren 1918 knapp. Antibiotika gab es damals noch nicht. Penizillin, eines der ältesten Antibiotika, wurde erst Mitte der 1930er-Jahre entdeckt. Bild: Stadtarchiv St.Gallen

Im April 1919 bezeichnen die St.Galler Gesundheitsbehörden die spanische Grippe offiziell als überstanden. In den zehn Monaten zuvor erkranken gemäss den Aufzeichnungen insgesamt 19'175 St.Gallerinnen und St.Galler, darunter 1441 Soldaten. Bei zusätzlich 1505 Personen wird eine Lungenentzündung diagnostiziert. Es sterben 336 Zivilpersonen – 165 Männer, 171 Frauen – sowie beim Militär 46 Männer.

Wie ein «Würgengel»

Ernst Obrecht, ein Opfer der spanischen Grippe. Bild: Stadtarchiv St.Gallen

Einer von ihnen ist der Offizier Ernst Obrecht aus Maienfeld. Das Institut am Rosenberg, wo der spätere Medizinstudent zur Schule gegangen ist, schreibt in einer ausführlichen Todesanzeige, dass er «Opfer der heimtückischen Grippe» wurde.

Die Krankheit habe den «jungen Mann von seltener Kraft und Tatenlust», der «eine Gesundheit von Eisen zu haben» schien, wie ein «Würgengel» dahingerafft. «Als ob die Welt des Leidens und Sterbens, das der unselige Krieg heraufbeschwor, noch nicht genug gesehen, kam noch die Grippeepidemie dazu, die auch auf der helvetischen Friedensinsel unsäglich Leid in gar so manche Familien gebracht.»