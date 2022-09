Michal Kubat ist seit 2014 im Tischtennisclub St.Gallen.

Tischtennis Guter Spieler, noch besser als Trainer: Der Tscheche Michal Kubat ist ein Glücksgriff für den TTC St.Gallen Michal Kubat spielt und trainiert seit 2014 im Tischtennisclub St.Gallen. Der Tscheche hat sich etwas aufgebaut. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 23.09.2022, 05.00 Uhr

Nachwuchscheftrainer Michal Kubat schaut seinen Talenten genau auf die Finger. Bild: Reto Martin

Turnhalle Zil, St.Gallen, Dienstagabend, 19 Uhr. Es ist schwer, den Überblick zu behalten. An rund 15 Tischen üben die Spielerinnen und Spieler des Tischtennisclub St.Gallen. Die meisten davon sind im Nachwuchs anzusiedeln. Dort ist der 30-jährige Tscheche Michal Kubat mittlerweile Cheftrainer. Mit Erfolg, wie Reinhard Vilic, Spitzensportverantwortlicher des TTC St.Gallen, sagt:

«Michal vereint alle Qualitäten, die ein guter Trainer braucht. Er zieht die besten Talente aus der Region wie ein Magnet an.»

Das wirkt sich direkt auf den Klub aus. Der TTC St.Gallen, mit Gründungsjahr 1933 einer der traditionsreichsten Tischtennisklubs der Schweiz, gehört im Nachwuchsbereich überregional und national zu den Besten. Regelmässig sind St.Galler Juniorinnen und Junioren an den nationalen Meisterschaften zuvorderst vertreten. «Langfristig gesehen ergibt das für den Klub ein gutes Fundament», sagt Vilic. Schon jetzt ist der Verein von der 1. bis zur 6. Liga auf jeder Stufe vertreten. Zudem spielt die Mannschaft von Spielertrainer Kubat in der NLB. Heisst: Nur in der NLA und in der NLC nimmt der TTC St.Gallen nicht am Ligabetrieb teil.

Den Zweitjob als Fitnesstrainer aufgegeben

Die Erfolgsgeschichte des Vereins ist eng mit dem Namen Kubat verbunden. 2014 kam der Tscheche als 22-jähriger Spieler zum TTC St.Gallen. Doch damit alleine konnte er seinen Lebensunterhalt nicht bestreiten. So liess er sich zum Trainer ausbilden und erlangte alle relevanten Diplome. Nach einigen Jahren mit einem Zweitjob als Fitnesstrainer kann Kubat heute alleine vom Tischtennis leben. Neben seiner Tätigkeit als Nachwuchschef im TTC St.Gallen leitet er auch Trainings im Ostschweizer Tischtennisverband, wo er mit den talentiertesten Juniorinnen und Junioren zusammenarbeitet. Darüber hinaus gibt er auch Tischtennislektionen an der Universität St.Gallen. «Ich habe einen schönen Beruf, bringe jungen Menschen etwas fürs Leben bei», sagt Kubat, der Tischtennis noch immer als seine grösste Leidenschaft bezeichnet. «Ich fühle mich als Sportler.»

Ein eingespieltes Duo: Michal Kubat (links) und Nick Rütter. Bild: Ralph Ribi

Doch genau in diesem Punkt musste Kubat aufgrund seiner Trainertätigkeit zurückstecken. Immer mehr in den vergangenen Jahren. Für den ehrgeizigen Athleten ist das nicht immer einfach. «Ich habe nicht mehr so viel Spass in den Matches wie früher, denn ich mache Fehler, die mir vor einigen Jahren nie unterliefen.» Deswegen müsse er sich des Öfteren über sich selbst ärgern. Seine eigene Karriere hat Kubat längst hintenangestellt. «Ich bin 30-jährig. Eigentlich ist es schon vorbei.» Doch der Ehrgeiz sei ungebrochen. «Wenn ich spiele, will ich immer gewinnen.» Mit Nick Rütter und Jozef Ondis bildet Kubat ein eingespieltes NLB-Team. Vor allem Rütter und Kubat kennen sich in- und auswendig. «Wir wollen mittelfristig die NLA ins Auge fassen», sagt Spitzensportchef Vilic. Was der Klub aber ausdrücklich nicht möchte, ist, mehrere Spieler nur für die Spieltage einfliegen zu lassen. «Unsere Athleten sollen Teil des Klublebens sein», sagt Vilic. «Ohne Geld geht es aber auch nicht mehr.»

St.Gallen ist zweite Heimat geworden

Mit Kubat sei dem TTC St.Gallen in dieser Hinsicht ein Glücksgriff gelungen, so Vilic. Mit seiner offenen Art hat sich der Tscheche innert kürzester Zeit zurechtgefunden und ein Umfeld aufgebaut. «St.Gallen ist meine zweite Heimat. Ich fühle mich fast wie zu Hause», sagt Kubat. Doch die Angebote anderer Klubs häufen sich. Ist es denkbar, dass Kubat bald weiterzieht? «Es müsste schon vieles zusammenpassen, dass ich St.Gallen hinter mir lasse.»

20 Uhr, die Turnhalle Zil ist noch immer bestens gefüllt. Nun übernehmen die Aktiven von den Junioren die Tische. Vilic freut sich: «Wir platzen bald aus allen Nähten. Das ist gut so.» Innerhalb von weniger als zehn Jahren hat sich im Tischtennisclub St.Gallen die Mitgliederzahl verdoppelt. Mittlerweile zählt der Verein über 100 Spielerinnen und Spieler.

Die besten drei – Spielertrainer Kubat, Rütter und Ondis – starten am Samstag um 15 Uhr in der Turnhalle Zil in die neue Saison. Gegner ist Wädenswil. Dann ist Kubat wieder als Spieler gefragt. Der Grund, weshalb es ihn vor acht Jahren in die Schweiz zog.

