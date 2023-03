Tessiner Sieg am Swibro-Cup des TTC St.Gallen

Tischtennis Bobrov gewinnt den St.Galler Swibro-Cup – Talent Provenzano mit erstem Titel Mit über 240 Teilnehmern verzeichnet das Athletik-Zentrum in St.Gallen beim diesjährigen Swibro-Cup einen Teilnahmerekord. In der Königsklasse holt sich der Aussenseiter Dmitry Bobrov vom TTC Lugano seinen ersten grossen Titel in St.Gallen. Die Bilanz des TTC St.Gallen hinterlässt dieses Jahr einen zwiespältigen Eindruck. Reinhard Vilic 13.03.2023, 19.51 Uhr

Joshua Provenzano holt in St.Gallen seinen ersten grossen Titel. Bild: PD

Der für Lugano spielende Legionär Dmitry Bobrov setzte sich im Final gegen den eigentlichen Favoriten und Nummer eins des Tableaus, Roman Rosenberg aus Singen, mit 4:2 durch. Nachdem Bobrov im Halbfinal den Mitfavoriten Norbert Tofalvi vom TTC Rapperswil-Jona in die Knie zwang, war der Weg frei für seinen ersten Titelgewinn in der Königsklasse

Herren A.

Durchzogene Bilanz der St.Galler Akteure

Ohne Podestplatz im Einzel blieben diesmal die letztjährigen Drittplatzierten Nick Rütter im Herren A sowie Sören Hoppe in der Kategorie B. Für beide hiess es im Viertelfinal Endstation. In der Doppelkategorie A/B schaffte das Duo Nick Rütter/Thomas Rosenast dafür den Sprung in den Halbfinal, wo dann Endstation war. In der Kategorie C/D gelang der Paarung Martin Dominh und Niklas Lang der Finaleinzug.

Erster Titelgewinn für Joshua Provenzano

In der Kategorie Herren E (Frauen sind ebenfalls spielberechtigt), holte sich der erst 11-jährige Joshua Provenzano seinen ersten grossen Titel. In einem Teilnehmerfeld von rund 80 Akteuren setzte sich das St.Galler Nachwuchstalent gegen Sabrina Foletti aus Romanshorn gleich mit 3:0 durch. Auch an diesem Turnier zeigte sich die gesunde Basis und gute Nachwuchsarbeit des Trainers Michal Kubat vom Tischtennisklub St.Gallen.