Tischtennis: TTC St.Gallen startet mit Sieg in die NLB-Saison.

Tischtennis Auftakt nach Mass für den TTC St.Gallen – souveräner 7:3-Sieg zum Start in die NLB-Saison Der Tischtennisklub St.Gallen gewinnt das erste Meisterschaftsspiel daheim gegen Neuhausen II. Ives Bruggmann 06.09.2021, 10.58 Uhr

Der St.Galler Nick Rütter steuerte drei Siege gegen Neuhausen II bei. Ralph Ribi

Neben den Stammspielern Michal Kubat und Nick Rütter sprang bei den St.Gallern Thomas Rosenast für den verletzten Josef Ondis ein.

Gleich in den ersten drei Begegnungen setzten sich die Gastgeber gegen das Trio Yannick Renold, Numa Ulrich und Livio Schärrer durch. Doch sogleich folgte die Ernüchterung. In der nächsten Runde verloren alle drei ihre Einzelpartien, was den 3:3-Zwischenstand bedeutete.

Wegweisender 3:1-Sieg im Doppel

Somit entpuppte sich das Doppel als Schlüsselspiel. In diesem setze sich das Ostschweizer Duo Kubat/Rütter recht souverän mit 3:1 gegen die Neuhausener Paarung Renold/Ulrich durch.

Mitentscheidend für den Heimsieg war aber wohl der Auftritt des Ersatzspielers Thomas Rosenast, der sich in ausgezeichneter Spiellaune befand. Immer wieder gelang es ihm, seine Noppen auf dem Schläger gezielt einzusetzen, was seine Kontrahenten immer wieder in Verlegenheit brachte. So gewann er verdientermassen zwei Partien gegen die höher klassierten Yannick Renold und Jugendnationalspieler Livio Schärrer. Die letzten beiden Einzelerfolge von Rütter gegen Ulrich und Kubat gegen Renold rundeten schliesslich den Startsieg des TTC St.Gallen ab.

Am Samstag, 16. Oktober, findet das nächste Heimspiel gegen Wädenswil statt. Spielbeginn ist um 15 Uhr in der Turnhalle Mühlizelg in Abtwil.