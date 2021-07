Schlangen in der Stadt St.Gallen sind nichts Ungewöhnliches

Tierwelt Schlange erschreckt St.Galler Hausbesitzerin: So sollte man reagieren Kürzlich hat eine Frau in ihrem Garten eine junge Schlange entdeckt. Daraufhin rückte der städtische Tierbeauftragte aus. Zu solchen Vorfällen kommt es immer wieder. Marlen Hämmerli 25.07.2021, 19.00 Uhr

Ringelnattern sind harmlos. Man erkennt sie an den zwei gelb- bis orangefarbenen Flecken am Hinterkopf. Bild: Imago Images

Plötzlich liegt da eine schwarze Schlange mit grauem Kopf auf dem Sitzplatz. Die Besitzerin eines Hauses im Osten von St.Gallen erschrickt und kontaktiert den Tierschutzbeauftragten der Stadtpolizei, Peter Baumann. Ruft jemand wegen einer Schlange an, rücken sein Team oder er aus: Schlangen kommen häufiger auf Stadtgebiet vor, als man meinen würde. Im Schnitt gibt es pro Jahr zehn Polizeieinsätze wegen Hausschlangen und freilebender Exemplare, schätzt Peter Baumann. Die Schlange, die wohl im Garten der Frau lebt, identifizierte er als junge, ungefährliche Ringelnatter.

Giftschlangen sind bewilligungspflichtig, Würgeschlangen ab einer bestimmten Länge ebenfalls. Mit gefährlichen Exemplaren hat Baumann daher selten zu tun. Gemeinsam mit dem Veterinärdienst des Kantons geht er auf Kontrolle, wenn zum Beispiel eine Meldung zur Tierhaltung eingegangen ist. Baumann sagt: «Wenn ich in eine Wohnung mit Terrarien gehe, schaue ich immer zweimal, ob noch irgendwo eine Schlange liegt.» In der Stadt St.Gallen werden vor allem Kornnattern, Pythons und Boa constrictor gehalten.

Kornnatter im WC, Python im Küchenschrank

Baumann erinnert sich denn auch an ein paar Vorfälle mit diesen Arten. So als einem Mann eine Kornnatter, ebenfalls eine harmlose Art, entwich. Sie schlängelte sich in die Wohnung nebenan und machte es sich dort in der WC-Schüssel bequem – obwohl Kornnattern eigentlich eher trockenes Terrain mögen.

Kornnattern töten ihre Beute durch Erwürgen. Sie ernähren sich von kleinen Säugetieren, Amphibien und auch von Vögeln. Bild: Imago Images

Ein anderes Mal zügelte ein Mieter, der mehrere Schlangen hielt, liess aber eine Königspython zurück. Sie war ihm entwischt, was er aber nicht meldete. Zwei, drei Monate stand die Wohnung leer. Dann besichtigte ein Pärchen sie. Während der Mann die letzten Details für den Vertragsabschluss klärte, ging die Frau in die Küche. Sie wollte sich die Kästen nochmals anschauen und überlegen, was sie wo einräumen könnte.

Der Schock war gross, als sie in einem der Kästen eine Schlange entdeckte. Der Tierschutz wurde gerufen. Peter Baumann konnte die Schlange aber nicht selbst identifizieren. «Sie war für eine Königspython ungewöhnlich farbig.» In solchen Fällen oder wenn es sich um ein gefährliches Tier handelt, kontaktiert Baumann Experten vom Gossauer Walter-Zoo. Später fand der Vermieter mehrere Häute der Schlange. Das Pärchen suchte sich eine andere Wohnung.

In St.Gallen leben vor allem Ringelnattern

In der freien Natur leben vor allem Ringelnattern, etwa beim Gübsen in Winkeln oder auf dem Ostfriedhof im Stephanshorn. Ringelnattern kommen beinahe in ganz Mittel- und Osteuropa vor. Kornnattern stammen aus den USA, werden aber trotzdem auch in St.Gallen gesichtet, vor allem in den warmen Monaten. Das hat einen einfachen Grund: «Kornnattern werden häufig ausgesetzt.» Die Halter zügeln, haben keine Zeit oder keine Lust mehr, sich um das Reptil zu kümmern. Spaziergängerinnen und Spaziergängern empfiehlt Baumann, auf den Boden zu klopfen und Lärm zu machen. Ringelnattern sind scheu und fliehen bei Störungen.

Eine kleine Ringelnatter: Jungschlangen schlüpfen in der Regel zwischen Ende Juli und Ende September. Bild: Arno Balzarini/Keystone

Anrufe erhält Baumann aber vor allem wegen Ringelnattern. Diese können bis zu zwei Meter lang werden und mögen Teiche mit Amphibien oder naturnah gestaltete Gärten. Das längste Exemplar, das Baumann bisher gesehen hat, war eineinhalb Meter lang und lag unter einem Balkon. Der Tierbeauftragte fing sie dann mit einer speziellen Zange und siedelte sie in einem Sack um. In den allermeisten Fällen bringt Baumann die Schlangen zum Altmannenweier am Freudenbergweg. Dass jemand von einer Schlange gebissen worden ist, hat er noch nie erlebt.

Erzählt jemand am Telefon, die Schlange sei sehr klein, bittet Baumann oft um ein Bild. «Wir schauen aber meistens vorbei. Nicht, dass etwas passiert.» Häufig stellt sich das Tier dann als Blindschleiche heraus. Die braun, grau oder gelb gefärbten Tiere werden zwischen 40 und 45 Zentimeter lang. Die Echsenart sieht also aus wie eine Miniaturversion einer Schlange, ist aber absolut harmlos. Trotzdem kommt es immer wieder vor, dass Personen Blindschleichen aus Furcht töten.

Schlangen in Quarantäne

Dass Fachleute vom Walter-Zoo wegen einer Schlange ausrücken, kommt selten vor. Fabian Klimmek ist dort Kurator, verwaltet also quasi die Tiersammlung. Dazu gehört die Planung von Anlagen und die Unterbringung von Jungtieren. Seit drei Jahren arbeitet Klimmek im Walter-Zoo, musste aber noch nie eine entwichene Schlange einfangen. «Viel häufiger kommt es vor, dass wir uns um ein beschlagnahmtes Tier kümmern.»

Er erklärt sich das mit einer Ausbildung, die der Zoo seit einigen Jahren anbietet. Einmal im Jahr können Feuerwehrleute sowie Polizistinnen und Polizisten einen Kurs besuchen, in dem sie im Umgang mit Schlangen und Vogelspinnen geschult werden.

Müssen die Fachpersonen vom Walter-Zoo doch mal eine Schlange einfangen, kommt sie zuerst in Quarantäne. «Weil wir nicht wissen, welche Krankheiten sie womöglich hat.» Danach versucht der Zoo, die Tierbesitzerin oder den Tierbesitzer ausfindig zu machen. Das geschieht wie bei Katzen und Hunden übers Internet. Weil wenige Leute Schlangen halten, führen manchmal auch Umfragen in der Nachbarschaft zum Ziel.

Schlangen flüchten eher als dass sie angreifen

In der Schweiz leben acht Schlangenarten in freier Wildbahn. Davon sind zwei giftig: die Kreuzotter und die Aspisviper. Beide kommen vor allem in der Romandie und den Bergen vor. Fabian Klimmek sagt:

«In der Ostschweiz kommen Personen mit Schlangenphobie problemlos durchs Leben.»

Begegnet man doch mal einer Schlange, sei Erschrecken eine natürliche Reaktion. «Das würde mir auch passieren, wenn ich nicht mit einer Schlange rechne.» Klimmek rät dazu, ruhig zu bleiben und der Schlange Platz zu lassen. «Das sind Fluchttiere, keine Angriffstiere.»

Kreuzottern sind sehr scheu und beissen nur, wenn sie massiv bedroht oder angefasst werden. In der Schweiz ist die Art vor allem in den Ostalpen verbreitet ... Bild: imago images

... Aspisvipern hingegen vor allem in den Westalpen. Ihr Gift ähnelt dem der Kreuzotter, ist aber nur halb so stark. Bild: imago images

Befindet sie sich in einer Ecke ohne Fluchtweg, soll man einen langen Stock zur Hand nehmen und die Schlange in eine Schachtel oder Kiste bugsieren. «Schlangen wollen sich in eine dunkle Ecke verziehen. Deshalb bewegen sie sich freiwillig hinein.» Bisse von ungiftigen Schlangen sind übrigens ungefährlich. Desinfizieren und beobachten genügt. Spaziergänge über den Ostfriedhof oder den Gübsensee entlang bleiben trotz Schlangen ungefährlich.