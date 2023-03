Vogelgrippe am Bodensee beschäftigt Ostschweizer Geflügelhalter

Tierseuche «Vogelgrippe ist ein Todesurteil»: Wie gross die Gefahr ist und wie Geflügelhalter am Bodensee damit umgehen Am Schweizer Bodenseeufer wurden bereits mehrere Vögel positiv auf das Vogelgrippevirus getestet, die Schweiz bleibt vorerst Kontrollgebiet. Die Thurgauer Kantonstierärztin spricht über die aktuelle Situation und Geflügelhalter aus Uttwil und Mörschwil erzählen, wie sie damit zurechtkommen. Judith Schönenberger Jetzt kommentieren 10.03.2023, 17.00 Uhr

Hühner dürfen keinen Kontakt mit Wildvögeln haben. Eine Übertragung der Vogelgrippe soll beispielsweise mit Netzen verhindert werden. Bild: Carole Lauener/Solothurner Zeitung

Am 10. Februar war es eine Mittelmeermöwe in Uttwil, eine Woche später eine tote Lachmöwe am Ermatinger Hafen, vier Tage danach waren es zwei tote Lachmöwen beim Landschlachter Seeweg. Am 1. März dann der bisher grösste Fund am Bodensee: vier Lachmöwen und ein Zwergtaucher im Romanshorner Hafenbecken, ebenfalls tot. Alle neun Tiere wurden positiv auf das Vogelgrippevirus H5N1 getestet.

Die Vogelgrippe ist nun also endgültig auch am Bodensee angekommen. Am meisten Fälle gab es aber bisher am Zürichsee, wo zwischen Ende Januar und Anfang März 46 Vögel positiv auf H5N1 getestet wurden. «Auch der Bodensee könnte zum Hotspot werden», sagt Malin Engeli, Kantonstierärztin im Thurgau. Das Virus wird von Wildvögeln übertragen. «Sie fliegen, wohin sie wollen. Das lässt sich nicht beeinflussen.»

Normalerweise beruhigt sich Situation im Frühling

Umso wichtiger sei es deshalb, das Hausgeflügel vor dem Virus zu schützen, sagt Engeli. Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) hat die vorbeugenden Massnahmen soeben bis Ende April verlängert. Das heisst, Tierhalterinnen und -halter müssen dafür sorgen, dass Hühner, Enten oder Gänse nicht mit Wildvögeln in Kontakt kommen. Zum Beispiel, indem sie sie im Stall halten oder den Aussenbereich mit Netzen schützen.

Malin Engeli, Thurgauer Kantonstierärztin. Bild: PD

Normalerweise wären diese Massnahmen zu Frühlingsbeginn nicht mehr nötig. «Bisher war die Vogelgrippe vor allem im Herbst und Winter ein Problem – wenn die Zugvögel die Schweiz Anfang März wieder verliessen, flachte die Grippewelle wieder ab», sagt Engeli.

Nun sei das Virus aber auch bei Standvögeln, die das ganze Jahr in der Schweiz leben, festgestellt worden. Länder wie Holland und Deutschland kennen das Problem bereits seit 2021, auch im Sommer gab es dort jeweils viele Vogelgrippefälle. Engeli sagt: «Das liegt daran, dass sich das Virus verändert hat. Es ist krankmachender für die Vögel und mehr Arten sind empfänglich dafür.» Wie sich die Situation in der Schweiz weiterentwickelt, beobachte das BLV nun sehr genau. Im Kanton St.Gallen gab es bisher keine Vogelgrippefälle.

Für Menschen ist Virus ungefährlich Das Vogelgrippevirus könne sich über das Wasser oder über Vogelkot gut ausbreiten, sagt Kantonstierärztin Malin Engeli. Die Ansteckungsgefahr für Menschen sei jedoch gering. «Nur, wer sehr engen Kontakt zu Vögeln hat, kann sich allenfalls anstecken.» Aber auch in diesen Fällen werde man in der Regel nicht krank, sagt Engeli. Wer einen toten Wildvogel findet, soll diesen nicht berühren und das Veterinäramt oder die kantonale Fischereiaufsicht informieren. (sju)

Freilandhühner müssen im Stall bleiben

Roland Hablützel hält gemeinsam mit seiner Frau Monika in Uttwil 12’000 Freilandhühner. Die Wiese bekommen die Tiere momentan aber nicht zu sehen, denn sie sind mehrheitlich im Stall. «Wir haben zwar einen grossen gedeckten und vergitterten Aussenbereich, aber den Hühnern würde es draussen auf der Wiese natürlich besser gefallen», sagt Hablützel.

Für ihn ist unbestritten, wie wichtig die Schutzmassnahmen gegen die Vogelgrippe sind. «Die Seuche ist ein Todesurteil für die Tiere. Wer Nutztierhaltung betreibt, weiss das.» Wichtig ist seiner Meinung nach, dass sich alle Geflügelhalter an die Vorgaben des Veterinäramts halten, damit sich die Vogelgrippe nicht weiter ausbreiten kann.

Hablützels Hof befindet sich 1,5 Kilometer weit vom Bodenseeufer weg. Wildvögel kämen oft in die Nähe des Hofs, gerade auch, weil dieser etwas ausserhalb des Dorfes liege. Der Hühnerhalter vertraut aber auf die Hygienemassnahmen, die er schon vor der jetzigen Vogelgrippewelle umgesetzt habe. Dazu gehört laut Veterinäramt beispielsweise, dass so wenige Personen wie möglich den Hühnerstall betreten und davor und danach ihre Hände und Kleidung waschen.

Ausnahmezustand auf der Straussenfarm

Nicht nur für Hühner, Enten und Gänse gelten die Schutzmassnahmen, sondern auch für Strausse, wie Cornel Eberle sie in Mörschwil hält. Auf seinem Hof leben 30 Strausse, 40 Truthähne und auch einige Hühner. Er sehe die Vogelgrippe nicht als «riesige Gefahr». «Wir müssen generell viele Auflagen erfüllen, die Massnahmen zum Schutz vor der Vogelgrippe kommen da halt noch dazu.»

Er habe für seine Straussenvögel eine Sonderbewilligung erhalten, sie dürfen täglich zwei Stunden im Laufhof verbringen. Den Rest der Zeit sind sie im Stall. Netze sind auf der Straussenfarm keine gespannt, das sei wegen der Grösse der Vögel nicht praktikabel, sagt Eberle. «Es ist aber eine Herausforderung: Zuvor mussten wir ganz genau darauf achten, dass die Vögel so oft wie möglich draussen sind und jetzt ist es genau umgekehrt.»

Obwohl der See in Sichtweite ist, flögen selten Wildvögel in die Nähe des Hofes. «Das liegt wohl daran, dass wir den ganzen Tag auf dem Hof arbeiten. Auch gelegentlicher Maschinenlärm schreckt sie ab», sagt Eberle. Er hofft, dass die Schutzmassnahmen bald aufgehoben werden können. «Müssten wir sie permanent aufrechterhalten, würde es schwierig werden.» Für die Tiere sei die Stallhaltung allerdings kein Problem, sie kämen gut zurecht.

Cornel Eberle hält auf seinem Hof in Mörschwil 30 Strausse. Auch für sie gelten die Schutzmassnahmen gegen die Vogelgrippe. Bild: Peer Füglistaller

