Tierheim Sitterhöfli in Gefahr: Mäuse, Stromrechnung, Hochwasser

Tierschutz Tierheim Sitterhöfli in Gefahr: «Wir müssen uns vor einer Sintflut schützen» Dem Tierheim Sitterhöfli in Engelburg steht das Wasser buchstäblich bis zum Hals: Es braucht einen Hochwasserschutz, falls die Sitter wieder übers Ufer tritt. Auch die hohe Stromrechnung bereitet dem Heimleiter Sorgen – und die Mäuse im Futterraum.

Tierheimleiter Mike Aegerter mit Windhündin Amy. Bild: Arthur Gamsa

Der Schrecken des 19. Augusts 2022 sitzt Tierheimleiter Mike Aegerter noch im Nacken. Haarscharf schlitterte das Sitterhöfli an einer Tragödie vorbei. Es regnete ununterbrochen, die Sitter war randvoll. Dann trat der Fluss übers Ufer, überflutete die Wiese und kam bedrohlich nah ans Ökonomiegebäude, in dem Futter und Werkzeug gelagert werden. Auch einige Tiere sind dort untergebracht. Das Team musste Katzen, Meerschweinchen und Kaninchen evakuieren. «Es fehlten nur noch 20 Zentimeter, und das Wasser wäre ins Haus gekommen», sagt der Tierheimleiter. Das wäre eine Katastrophe gewesen, vor allem für die Meerschweinchen und Kaninchen im unteren Stock. Gerade noch rechtzeitig hörte der Regen auf.

Mike und Renate Aegerter haben das Tierheim vor eineinhalb Jahren gekauft. Sie sagt:

«Wir sitzen wie auf Nadeln, weil das Wasser wieder kommen könnte.»

Tierheimleiterin Renate Aegerter. Bild: Andrea Stalder

Die Vergangenheit hat gezeigt, dass dies alle paar Jahre vorkommt. Meist ist das Unwetter nur von kurzer Dauer. Sie fragen sich, was beim nächsten Mal passiert, wenn es tagelang sintflutartig regnet.

Sie wollen das Tierheim schützen, haben die Bilder der Flutwelle im deutschen Ahrtal vor Augen. Eine ähnliche Katastrophe sei auch an der Sitter nicht ausgeschlossen.

Haus auf einen soliden Sockel stellen

Das Hundeheim neben dem Ökonomiegebäude steht auf einem soliden, ein Meter hohen Betonsockel und würde einem Hochwasser standhalten. Nicht aber das Ökonomiegebäude. Die Pläne des Ehepaars: «Wir wollen es abreissen, wieder aufbauen und die Grundmauern ebenfalls auf einen starken Betonsockel stellen.» Kostenpunkt nach einer ersten Schätzung: rund eine halbe Million Franken. Das Gebäude lasse sich aus verschiedenen Gründen leider nicht an einen anderen Standort verlegen.

Das Ökonomiegebäude (links) würde bei Hochwasser Schaden nehmen. Das Hundeheim (rechts) steht auf einem soliden Fundament und wäre nicht gefährdet. Bild: Arthur Gamsa

Mike Aegerter geht in den Futterraum für Findeltiere im Ökonomiegebäude. Viele Futtersäcke und Dosen sind Spenden von Tierfutterfirmen. «Dieser Raum ist feucht und wir haben hier wiederholt Mäuse.» Ein Problem, da Mäusekot giftig sei und Krankheiten übertragen könne.

Der Futterraum im Ökonomiegebäude ist feucht und wird von Mäusen heimgesucht. Bild: Arthur Gamsa

Aegerter öffnet eine Tür, um vier junge Kätzchen im Ökonomiegebäude zu füttern. Sie wurden vom Tierschutz gebracht und werden nun entwurmt, entfloht und später kastriert. Die wilden Katzen werden sozialisiert, damit man sie später abgeben kann.

«Im Moment haben wir 16 Katzen und 17 Hunde zu vergeben.»

Neugierig schleichen zwei dünne schwarze Kätzchen um die Beine des Besuchs und miauen. Robbie Williams singt aus den Boxen. Das Radio läuft Tag und Nacht. «Das beruhigt die Tiere und lenkt sie ab von Geräuschen draussen.»

Junge Katzen warten auf ein neues Zuhause. Bild: Arthur Gamsa

Das Wasser steht dem Sitterhöfli wegen seiner Lage direkt am Fluss buchstäblich bis zum Hals. Auch finanziell. «Wir wissen nicht, wie wir unsere Stromrechnung bezahlen sollen», sagt Aegerter. Gaiserwald ist die Gemeinde mit dem höchsten Stromtarif der Schweiz: Die Stromrechnung des Tierheims werde 2023 infolge der Teuerung von 8000 auf 24’000 Franken steigen. Zudem müssen die Zäune des Auslaufgeheges für die grossen Hunde geflickt und ausbruchsicher gemacht werden.

Manche Hunde haben einen starken Drang, auszubrechen. Sie graben unter dem Zaun durch oder versuchen, darüber zu klettern. Bild: Arthur Gamsa

Aegerter steigt die Treppe hoch zum hochwasserfesten Hundeheim, in dem auch Ferienhunde in Obhut genommen werden. Im Eingangsbereich berät eine Tierpflegerin ein Paar, das einen Hund aufnehmen will. Im Tierheim wohnen aber nicht nur herrenlose Hunde und Katzen. Der Chef führt in den Tierarztraum und daneben in die Krankenstation, in der vier Ratten im Sägemehl wuseln. Sie stammen aus einem Versuchslabor und wurden durch den Tierschutzverein gebracht.

Ratten aus einem Versuchslabor suchen einen neuen Lebensplatz. Bild: Arthur Gamsa

Neben dem Rattenkäfig gurren vier Tauben aus Mazedonien in einer Voliere. «Illegal eingeführt und vom Zoll abgefangen», sagt Mike Aegerter.

Illegal geschmuggelt: Tauben aus Kroatien. Bild: Arthur Gamsa

Er erzählt von einem Rottweilerwelpen, der an der Grenze mit gefälschten Papieren abgegriffen wurde. Tierpflegerinnen päppelten ihn auf und vermittelten ihn an ein Paar, das mit ihm arbeitete, bis er aufs Wort gehorchte. «Er war ein so toller Hund, dass wir ihn am liebsten selber behalten hätten.»

Das ist kein Einzelfall: «Tiere, die von Schlepperbanden oder Privaten in die Schweiz geschmuggelt und am Zoll beschlagnahmt werden, werden entweder eingeschläfert oder sie landen bei uns.» Die Tiere müssen isoliert werden, damit sie keine Krankheiten wie Tollwut einschleppen. Das Sitterhöfli ist das einzige Tierheim im Kanton St.Gallen, das über zwei Isolationsstationen für Hunde und Katzen verfügt. Diese sind jedoch zu klein. «Wir brauchen mehr und grössere Boxen, die tierschutzkonform sind», sagt Aegerter. «So könnten wir mehr Tiere retten und vor dem Einschläfern bewahren.»

Aegeter plant eine neue, tierschutzkonforme Quarantänestation im neuen Ökonomiegebäude:

«Es kann doch nicht sein, dass ein Kanton mit so einer grossen Aussengrenze keine richtige Quarantänestation besitzt.»

Doch auch dafür sei man dringend auf Spenden angewiesen. Das Tierheimleiterpaar hofft ausserdem auf öffentliche Gelder. Das Engagement des achtköpfigen Sitterhöfli-Teams werde von der Politik noch zu wenig honoriert, aber man sei bereits in ersten Gesprächen. «Es würde uns freuen, wenn Firmen oder Institutionen etwas spenden würden für hilflose Tiere.»

