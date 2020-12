Tierschutz Ihre Hunde töteten und verletzten Katzen aus der Nachbarschaft: Beschuldigte wird vom Rorschacher Kreisgericht freigesprochen Weil ihre Hunde im September vergangenen Jahres abhauten und zwei Büsis totbissen, musste sich die Besitzerin wegen fahrlässiger Tierquälerei vor Gericht verantworten. Die 70-Jährige wird vom Vorwurf freigesprochen.

Jolanda Riedener 16.12.2020, 17.00 Uhr

Molly und Wulff bissen in Goldach zwei Katzen tot und verletzten eine dritte schwer.

Bild: Imago Images

Dass Hunde Katzen hinterherjagen, ist nicht aussergewöhnlich. Dass sie aber gleich mehrere Katzen tot beissen, sollte nicht sein. Am 16. September 2019 passierte genau das: Die beiden Hunde Molly und Wulff brachen aus dem umzäunten Garten an ihrem Wohnort in Goldach aus und jagten die Katze Charly. Als sie Charly erwischten, bissen sie ihn tot.