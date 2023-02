Tierschutz der St.Galler Stadtpolizei rettet Schlangen und Katzen

Tierschutz Schlange im Rucksack, Skorpion in der Badewanne und Dachs im Garten: Die Tierspezialisten der Stadtpolizei erzählen von ihren abenteuerlichen Einsätzen Peter Baumann und Melanie Ferk sind die Tierschutzbeauftragten bei der St.Galler Stadtpolizei. An einem Vortrag im Naturmuseum haben sie Einblick in ihren speziellen Alltag gegeben. Melissa Müller Jetzt kommentieren 09.02.2023, 05.00 Uhr

Die Tierschutzbeauftragten Peter Baumann und Melanie Ferk retten Schlangen und Katzen vor Menschen, die nichts von Tieren verstehen. Bild: Arthur Gamsa

Ein Polizist erschrak, als er den Rucksack eines jungen Mannes kontrollierte: Darin befand sich eine grosse Schlange. Der Besitzer wollte das exotische Tier verkaufen. Ein Fall für Melanie Ferk und Peter Baumann, Tierschutzbeauftragte der St.Galler Stadtpolizei.

Eine Schlange im Rucksack zu transportieren, sei Tierquälerei, sagen sie. «Es war Dezember und eiskalt. Eine Schlange braucht jedoch Wärme und eine hohe Luftfeuchtigkeit», sagt Melanie Ferk. Sie vermittelte das Tier an eine Reptilienstation weiter. «Die Schlange ist nicht mein Lieblingstier», gibt die Polizistin und Jägerin zu. Da sie aber immer wieder wegen einer Schlange ausrücken muss, absolvierte sie beim Walter-Zoo einen Schlangenkurs. «So kann ich die Arten unterscheiden und besorgte Bürgerinnen und Bürger beruhigen.» Etwa, wenn sich eine Schlange in einem Kompost als harmlose Blindschleiche entpuppt. Der Ostfriedhof sei ein beliebter Lebensraum von Ringelnattern.

Die Stadtpolizei muss öfter wegen Schlangen ausrücken. Bild: Stadtpolizei St.Gallen

In die Ferien gefahren, ohne sich um die Katze zu kümmern

Ferk und Baumann haben am Mittwoch im Naturmuseum St.Gallen von weiteren ungeheuerlichen Fällen erzählt, bei denen sie einspringen mussten. «Was ist da passiert?», fragt Baumann rhetorisch und zeigt das Bild einer verwahrlosten Katze neben einem Futternapf. «Der Besitzer war in den Ferien, zwei Wochen Italien.» Er habe die Katze in der Wohnung zurückgelassen, ohne jemanden zu benachrichtigen. Ein Nachbar hörte ein klägliches Miauen und informierte die Polizei. «So etwas darf es nicht geben», sagt Baumann. Die Polizei verschaffte sich Zugang zur Wohnung und befreite die Katze.

Fünf Hühner im Auto – als lebender Proviant

Für andere Tiere kommt die Hilfe zu spät. Baumann berichtet von einer Gruppe Rumänen, die in die Schweiz gekommen waren, um in Häuser einzubrechen. Sie hatten in ihrem Bus als Proviant ein Netz mit fünf lebenden Hühnern dabei – eines hatte bereits ein Ei gelegt. Die Männer sagten, es sei in ihrem Land «normal», Federvieh auf diese Art zu transportieren.

«Das sind keine speziellen Fälle», ergänzt Melanie Ferk. «Das ist unser Alltag.»

Melani Ferk arbeitet seit 20 Jahren bei der Polizei, zwölf davon beim Tierschutz. Bild: Arthur Gamsa

Das Duo bearbeitet im Jahr 160 bis 180 Fälle von Wildtieren und 430 bis 460 Fälle, die Haustiere betreffen. Die beiden sind keine Sesselkleber: «Wir erstellen keine Ferndiagnose vom Büro aus», sagt Polizist Baumann, der Wanderschuhe und Faserpelzjacke trägt. «Wir gehen vor Ort.» Etwa, wenn eine Frau anruft, die ihre neue Ikea-Pflanze im Bad platziert hat – und nun einen Skorpion in der Badewanne hat. Oder wenn auf Drei Weieren eine chinesische Schnappschildkröte ausgesetzt wurde. Oder wenn jemand auf der Kräzerenbrücke einen Schwan gesichtet hat.

Der Schwan auf der Kräzerenbrücke: Polizisten wiesen dem Tier den Weg zurück zum Gewässer. Bild: Stadtpolizei St.Gallen

Zurzeit erhält die Polizei oft Anrufe wegen Füchsen, die infolge von Kämpfen an den Ohren verletzt seien oder den Kompost plündern. «Die Tauben sind ein grösseres Problem als die Füchse», sagt Peter Baumann. «Sie machen Dreck, übertragen Krankheiten.» Immer wieder sucht er das Gespräch mit Leuten, die am Bahnhofsplatz Tauben füttern. Die einsamen Menschen tun ihm leid. Er versucht ihnen zu vermitteln, dass sie den Tauben damit nichts Gutes tun – obschon das Füttern nicht verboten ist.

2903 Hunde seien aktuell in der Stadt gemeldet. Eine Leinenpflicht gebe es in St.Gallen nicht, jedoch viele Streuner und Freiläufer – was zu Konflikten führt. «99 Prozent der Hundehalterinnen und -halter behaupten: Mein Hund jagt nicht», sagt Ferk. Viele Menschen, die sich ein Tier zulegen, wüssten nichts über die Bedürfnisse von Hund und Katz. Viele Randständige würden sich hingegen vorbildlich um ihre Vierbeiner kümmern: «Ihre Hunde haben es sehr gut.» Solche Leute müsse man nur ermahnen, wenn sie es versäumt haben, ihre Hunderechnung zu zahlen.

Der Vortrag zum Thema «Konfliktmanagement zwischen Tier und Mensch in der Stadt St.Gallen» fand Anklang bei den rund dreissig Zuhörenden. Bild: Arthur Gamsa

Das Ressort Tierschutz der Stadtpolizei ist dem Wildhüter Mirko Calderara unterstellt. In den drei Jagdrevieren auf Stadtgebiet werden jährlich 120 Rehe geschossen. Apropos schiessen: Manche Villenbesitzer vom Rosenberg bitten die Polizei, das Reh zu erschiessen, das in ihrem Garten die Rosenknospen abknabbert – und den Dachs, der ihren Rasen auf der Suche nach Engerlingen umpflügt. «Das geht nicht. Wir können diese Tiere nicht einfach erschiessen», sagt Peter Baumann. Auch sie hätten Anspruch auf ihren Lebensraum.

Wie man den Dachs verscheucht

Melanie Fenk verrät, wie man Dachse vertreiben kann. Massnahme eins: Gemahlenen Pfeffer in die Wiese streuen. «Wir erzielen gute Resultate damit.» Das Nasentier Dachs ziehe meist von dannen, wenn es eine Ladung Pfeffer in seinem feinen Riechorgan erwische. Massnahme zwei: Parfüm auf einen Baumwollstoff sprühen und diesen in einen Tontopf legen. «Auch dieser ihm fremde Geruch kann den Dachs vergrämen.» Massnahme drei: Die Polizei kommt und setzt schärfere Ware ein. Eine chemische Zusammensetzung, die laut Ferk «gotterbärmlich» nach Schweiss stinkt. Da müsse man sich aber fragen: «Will ich lieber den Dachs im Garten oder Probleme mit dem Nachbarn?»

Bei allem Verständnis für die Ansprüche der Spezies Mensch: Baumann und Fenks Sympathie gilt den Tieren. Sie ergreifen Partei für Mauersegler, Siebenschläfer und Reh. Wildtiere, die am besten ohne uns auskommen.

