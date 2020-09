«Tierpflege gehört zum Kerngeschäft eines Zoos»: Der Walter-Zoo päppelt bald verletzte Tiere in der Wildvogelpflegestation St.Gallen auf Schon länger ist klar, dass die Aussengehege der Wildvogelpflegestation einen neuen Standort brauchen. Nun steht auch fest, wer die kranken Vögel künftig wieder aufpäppelt: Der Walter-Zoo wird künftig mit einer Tierärztin und einer Tierpflegerin die St.Galler Institution betreiben. Und am Freitag wird das erste Gehege gezügelt. Johannes Wey-Eberle Aktualisiert 16.09.2020, 14.36 Uhr

Patienten der Wildvogelpflegestation im Naturmuseum. Claudio Heller (30. Januar 2017)

Die Pflege der Wildvögel übernimmt künftig der Gossauer Walter-Zoo. Die Stiftung Wildvogelpflegestation sei eine Kooperation mit dem Zoo eingegangen, heisst es in einer Mitteilung der Stadt. Für die Vögel werden eine spezialisierte Tierärztin in einem Teilpensum und eine Tierpflegerin besorgt sein. Zusätzlich ist ein Team von Freiwilligen als Ergänzung vorgesehen. Sie treten damit die Nachfolge des Ehepaars Dora und Christian Müller an, das sich 2018 nach rund 30 Jahren zurückgezogen hatte. Seither blieb die Station ungenutzt. Nun kann sie voraussichtlich Anfang November wieder in Betrieb genommen werden.