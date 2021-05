Strafbefehl wegen zugelaufener Katze

Tierliebe Engelburgerin kassiert saftige Busse – weil sie einen streunenden Kater gefüttert hat Mischa ist ein typischer Kater: Er streunt gerne und besucht mehrere Futternäpfe. In diesem Fall führt diese Gewohnheit aber zu einem Rechtsstreit mit offenem Ausgang. Marlen Hämmerli 14.05.2021, 05.00 Uhr

Vreni Bänziger neben der Katzenklappe, durch die Mischa in den Wohnblock gelangt ist. Bild: Arthur Gamsa

Die Geschichte von Mischa* dem Kater gleicht einem Sturm. Das Gewitter braut sich langsam zusammen, über Monate. Wer genau hinsieht, sieht es kommen. Es aber verhindern? Unmöglich. Es kommt zum Knall mit zwei zerstrittenen Nachbarinnen, einem Strafbefehl über 650 Franken und vielleicht einem Gerichtsverfahren. Und das alles wegen einer Katze.

Aber zurück zum Anfang. Es ist Anfang Oktober 2020, als Vreni Bänziger ein weiss-schwarzer Kater zuläuft. Im Engelburger Quartier, wo sie wohnt, leben einige Katzen. Katzenschleusen und -treppen, eine offene Balkontür – all das macht das Eindringen einfach. So gelangt Mischa über eine Katzentür in den Keller, wo zwei alte Kratzbäume stehen. Als er Bänziger sieht, folgt er ihr.

Im Innern stehen zwei Kratzbäume. Im Mehrfamilienhaus wohnen mehrere Katzen, deshalb ist die Katzenklappe immer offen. Bild: Arthur Gamsa

Auf einen Aufruf hin meldet sich niemand

Die 71-Jährige hält seit 45 Jahren Katzen, zeitweise fünf gleichzeitig. Auch mit Streunern hat sie Erfahrung. Als ihr also Mischa nachläuft, meldet sich Bänziger beim Tierschutzverein Stadt St.Gallen und Umgebung. Erika Bolt, die die Beratungs- und Meldestelle des Vereins führt, bittet um ein Bild des Katers und erfasst am 11. Oktober eine Meldung bei der Schweizerischen Tiermeldezentrale.

Das gilt bei zugelaufenen Katzen und Streunern Streunende Katzen lösen oft Nachbarschaftsstreitigkeiten aus. «Wir haben jedes Vierteljahr einen Mais», sagt Erika Bolt vom Tierschutzverein St.Gallen und Umgebung. Es gebe viele Leute, die Katzen anfüttern. «Katzen, vor allem Kater, haben die Neigung, sich eine Dependance zu suchen.» Es gelte aber: Katzen nicht reinlassen und nicht füttern. Personen, denen eine Katze zuläuft oder die eine füttern, haben laut Bolt oft den Eindruck, dem Büsi gehe es nicht gut. «Warum sollte es sonst von zu Hause weglaufen.» Das sei eine falsche Annahme. «Schon eine etwas stärkere Katze im Quartier kann dazu führen, dass sie sich bedroht fühlt und ausweicht.» Die Katze zum Tierarzt bringen Wem eine Katze zuläuft, soll sie einfangen und zu einem Tierarzt bringen. Dieser kontrolliert dann, ob das Büsi gechippt ist. Eine andere Möglichkeit ist es, den Streuner der Polizei und dem Tierschutzverein zu melden. Diese sind auch mit Lesegeräten ausgerüstet und können so die Besitzer ausfindig machen. Kümmert man sich zwei Monate um eine Katze, tritt man die Verantwortung als Besitzer an. Eigentümern von Streunern rät Bolt wiederum, ihrer Katze ein Halsband anzulegen. Das signalisiert: «Ich gehöre jemandem.» Eine andere Möglichkeit sind GPS-Tracker. Wichtig ist es, das Gespräch zu suchen und sich über die rechtlichen Grundlagen zu informieren. www.tierschutz.com

Tage verstreichen. Bänziger erkundigt sich bei Bolt, ob sich schon jemand gemeldet hat, erhält aber keine Antwort. Bänziger sagt: «Ich dachte, es gehe ein, zwei Tage und dann meldet sich jemand.» Als das nicht passiert, nimmt Bänziger an, der Kater sei ausgesetzt worden. Sie erinnert sich, ihn schon einmal gesehen zu haben: auf Facebook.

Schon im Frühling 2020 hat eine Bekannte Bänziger, die Mühe mit Computern hat, einen Screenshot geschickt. Eine Frau postete in einer Facebook-Gruppe Bilder der weiss-schwarzen Katze und fragte: «Wo isch die Chatz dihei?» Bänziger und ihre Bekannte rätseln, ob die Katze ausgesetzt worden ist. Was beide nicht sehen: Tage darauf antwortet jemand auf den Aufruf, die Katze heisse Mischa und gehöre zur Familie Gasser*.

Katze im fremden Bett

Der Kater streunt derweil weiterhin durchs Quartier, sitzt im Herbst vor Eingangstüren und miaut herzerweichend, schleicht sich durch offene Fenster und Türen in Wohnungen. Eine Nachbarin aus dem Block neben dem Wohnhaus von Bänziger sagt: «Er ist jedem nachgelaufen.» Das bestätigt ein weiterer Nachbar.

Eine andere Nachbarin entdeckt den frechen Mischa eines Morgens in ihrem Bett. Er hat sich übers Schlafzimmerfenster eingeschlichen.

«Ich hatte fast einen Schock. Er sah mich nur an, als wolle er sagen, lass mich schlafen.»

Sie traut sich nicht, ihn auf den Arm zu nehmen. «Ich wusste ja nicht, wie er darauf reagiert.» Deshalb lockt sie ihn mit etwas Schinken raus.

Auch vor Vreni Bänzigers Tür taucht Mischa immer wieder auf. Er sei jeweils ein, zwei Tage verschwunden, aber jedes Mal zurückgekehrt. Zweieinhalb Monate geht das so. Im Nachhinein wird klar: Der Schlawiner pendelt.

Vreni Bänziger hält seit Jahrzehnten Katzen. Auf dem Treppenabsatz vor ihrer Wohnung stehen deshalb immer noch ein Katzenkorb und umfunktionierte Autositze. Bild: Arthur Gamsa

Anfangs lässt Bänziger den zutraulichen, ja aufdringlichen, Kater nicht rein. Bei ihr wohnt Finni. Die Kätzin leidet an einer Schilddrüsenüberfunktion und Asthma. Stress, wie ihn ein fremder Kater auslösen kann, tut ihr nicht gut. Irgendwann aber gibt Bänziger nach und lässt den Kater rein. «Ich habe immer gehofft, dass sich jemand meldet», sagt Bänziger heute. Und fügt an:

«Warum hat die Besitzerin Mischa zweieinhalb Monate lang nicht gesucht?»

Mischa verschwindet gerne für ein paar Tage

Ganz einfach: Die Besitzerin von Mischa ist es gewohnt, dass er länger mal wegbleibt. «Er war schon immer so.» Spätestens nach drei Tagen sei er immer nach Hause gekommen, sagt Helen Gasser*, die ebenfalls in Engelburg lebt. Eigentlich möchte sie nicht, dass der Streit in die Medien kommt. Es sei eine Sache zwischen ihr und Frau Bänziger. Dann erzählt sie trotzdem. Von Mischa, «einem wahren Goldschatz» und davon, was passieren musste, dass sie Anfang Januar Anzeige gegen Vreni Bänziger einreichte.

Mischa zu suchen, ihn vermisst zu melden oder die Fundmeldungen der Schweizer Tiermeldezentrale durchzuackern, an all das denkt Gasser nicht. Sie weiss, dass Mischa im Quartier ist, alle paar Tage kommt er auch wieder nach Hause.

Trotzdem wird sie stutzig, denn Mischa frisst ab irgendeinem Zeitpunkt weniger. Dass er woanders verköstigt wird, liegt auf der Hand. Gasser legt dem fünfjährigen Kater ein einfaches Halsband um. «Doch immer wenn er nach Hause kam, war es wieder weg.»

Im Dezember dann kommt Mischa gar nicht mehr nach Hause. Jetzt wird Gasser unruhig, macht sich Sorgen. «Er mag es nicht kalt und nass. Ich wusste, dass er nicht draussen ist.» Am 21. Dezember steht er plötzlich wieder da. Da befestigt Gasser einen Zettel an seinem Hals: «Das ist unsere Katze Mischa. Da er nicht mehr regelmässig nach Hause kommt, vermuten wir, dass er gefüttert und ins Haus genommen wird. Wir bitten Sie, das nicht mehr zu machen. Mischa hat ein liebevolles Zuhause.»

Per Zettel versucht Helen Gasser darauf aufmerksam zu machen, dass Mischa ein Zuhause hat. Bild: Marlen Hämmerli

Aus Mischa wird Findus

Am 23. Dezember steht Mischa, den sie und andere Nachbarn inzwischen Findus nennen, wieder bei Bänziger. Als sie den Zettel sieht und realisiert, dass er ein Zuhause hat, füttert sie ihn nicht mehr. Auf dem Zettel steht weder ein Namen noch eine Telefonnummer. Das irritiert Bänziger. Gegenüber der Polizei gibt sie später an, eine Kontaktaufnahme mit der Besitzerin sei so von vornherein unterbunden worden. Und sie wundert sich abermals: «Es mutet seltsam an, von einem liebevollen Zuhause zu schreiben, wenn die Besitzerin zweieinhalb Monate nicht aktiv wird mit Vermisst-Flyern.»

An Silvester geht Mischa wieder nach Hause. Seine Besitzerin ist froh. «Er mag Feuerwerk nicht.» Gleichzeitig beschliesst sie, einen GPS-Tracker zu kaufen.

«Ich wollte wissen, wohin er ständig geht.»

Schon am 1. Januar wandert Mischa abermals zu Bänziger. Ihm scheint das Leben mit zwei Schlafplätzen zu gefallen. An diesem Tag hat Bänziger ihren Sohn zu Besuch. Als er den Kater sieht, stellt er ihn sofort vor die Tür. «Wir hatten ihn ja auch nicht mehr gefüttert und hofften, dass er wieder nach Hause geht.»

Nun, da Mischa ein GPS trägt, sieht Gasser, wo ihr Kater steckt. Am 4. Januar geht sie zu Vreni Bänziger, sucht das Gespräch. Es endet im Streit. Später am Tag telefonieren die zwei Frauen und stellen beide fest, «dass wir wohl beide aufgeregt waren und den richtigen Ton verfehlten», wie es Bänziger formuliert. Die Pensionärin ist seit 39 Jahren Hauswartin und muss manchmal Nachbarschaftsstreite schlichten. «Ich sage immer, redet miteinander, wenn ihr euch beruhigt habt.»

Trotzdem eskaliert der Streit wenige Tage später. Gasser beobachtet, dass Mischa weiterhin regelmässig den Block von Bänziger besucht. Sie beschliesst, auch die anderen Mieterinnen und Mieter mit Zetteln zu informieren. «Wir haben schon länger die Vermutung, dass sich unser Kater in ihr Mehrfamilienhaus einschleicht und gefüttert wird», schreibt sie. «Da er an einem chronischen Katzenschnupfen und zugewachsenen Tränendrüsen leidet, ist es sehr wichtig, dass er nach Hause kommt.» Er benötige Medikamente und Untersuchungen. Weiter bittet Gasser um Hilfe und darum, Mischa rauszulassen oder zu verscheuchen.

Der GPS-Tracker führt zur Eskalation

Vreni Bänziger überlegt sich inzwischen, Mischa den GPS-Tracker abzunehmen und ihn Erika Bolt vom Tierschutzverein zu bringen. «Damit sich Mischas Besitzerin erklären muss, warum sie ihn so lange nicht gesucht hat», begründet Bänziger. Bolt rät ihr davon ab, das sei Diebstahl. «Ich habe es deshalb nicht getan», sagt Bänziger.

Als Mischa aber am 7. Januar ohne den Tracker nach Hause kommt, liegt der Verdacht nahe. Gasser geht abermals zu Bänziger und sieht, wie Mischa aus ihrer Wohnung kommt. «Ich fragte, warum er bei ihr in der Wohnung ist und wo der Tracker sei.» Laut Gasser antwortete Bänziger, sie habe die Katze kurz in die Wohnung genommen. Bänziger selbst sagt, der Kater habe sich eingeschlichen.

Gasser hat jedenfalls genug. «Aus meiner Sicht ist Frau Bänziger nicht einsichtig. Das Tier hat ein Daheim.» Sie fährt auf den Polizeiposten Gossau und zeigt Bänziger an. Bänziger erhält eine Vorladung. Weil sie aber der Coronarisikogruppe angehört, gibt sie ihre Sichtweise per E-Mail zu Protokoll. Ende April erhält sie dann einen Strafbefehl. Die Staatsanwaltschaft spricht sie schuldig der mehrfachen geringfügigen unrechtmässigen Aneignung. Anbei liegt ein Einzahlungsschein über 650 Franken.

Bänziger hat gegen den Strafbefehl Einspruch eingelegt. Sie sagt: «Ich habe gemacht, was man erwarten kann. Die zugelaufene Katze dem Tierschutz gemeldet und sie so lange gefüttert.» Gasser hingegen versteht nicht, warum es so weit kam. «Mischa ist gechippt!» Normalerweise prüfen der Tierschutz, die Polizei oder Tierärzte bei zugelaufenen Katzen, ob sie gechippt sind. Doch Bänziger hat Mischa nie gebracht. «Auf die Idee bin ich nicht gekommen. Wohl weil ich noch Murphy nachgetrauert habe.» Der Kater war im Mai angefahren worden.

Das Verfahren ist nun wieder bei der Staatsanwaltschaft pendent, heisst es dort. Wahrscheinlich wird Bänziger, die inzwischen geimpft ist, zu einer staatsanwaltschaftlichen Einvernahme vorgeladen. Und Mischa? Dem geht es gut. Beim aktuell nass-kalten Wetter bleibt er am liebsten Zuhause.

*Name der Redaktion bekannt