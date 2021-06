Interview «Ich bin weder ein Autofanatiker noch ein Ökofundamentalist»: Der neue VR-Präsident der City Parking St.Gallen AG will einen konstruktiven Dialog mit der Stadt Thomas Schönenberger ist der neue Verwaltungsratspräsident der City Parking St.Gallen AG. Der Wirtschaftsanwalt fährt auch häufig mit dem Zug oder geht zu Fuss. Daniel Wirth 30.06.2021, 05.00 Uhr

«Ich bin kein besonders fleissiger Parteigänger»: Thomas Schönenenberger will als neuer Verwaltungsratspräsident die City Parking St.Gallen AG ohne ideologische Scheuklappen in die Zukunft führen. Bild: Tobias Garcia (24. Juni 2021)

Die City Parking St.Gallen AG bewirtschaftet in den vier Parkhäusern Brühltor, Bahnhof, Stadtpark und Burggraben rund 1500 unterirdische Autoabstellplätze. Neuer Verwaltungsratspräsident ist der 48-jährige Wirtschaftsanwalt Thomas Schönenberger. Er hat Elmar Jud abgelöst, der 20 Jahre Verwaltungsratspräsident war. Zwischen der grössten Parkplatzbetreiberin in St.Gallen und der Stadt, der mit grossem Abstand grössten Aktionärin, gab es während Jahren atmosphärische Störungen. Das soll sich ändern, sagt Schönenberger. Im Interview spricht er über Parkplätze und darüber, wie wichtig eine lebendige Innenstadt für die City Parking St.Gallen AG ist.

Als Verwaltungsratspräsident einer schweizweit tätigen Anwaltskanzlei mit knapp 180 Mitarbeitenden ist Ihre Agenda gewiss voll. Warum wurden sie Verwaltungsratspräsident der City Parking St.Gallen AG, was reizt Sie an dieser Aufgabe?

Thomas Schönenberger: Die City Parking St.Gallen AG ist in der Stadt bekannt und hat für diese eine gewisse Relevanz. Als verkehrspolitischer Akteur befindet sie sich stets an der Schnittstelle zur Politik und war darum in den vergangenen Jahren immer wieder in der Öffentlichkeit. Zudem reizte mich, als Verwaltungspräsident die Oberleitung eines nicht ganz gewöhnlich organisierten KMU zu übernehmen, zählt es doch beinahe so viele Verwaltungsratsmitglieder, nämlich sieben, wie operativ tätige Mitarbeitende, nämlich neun.

Ihr Vorgänger Elmar Jud ist in der CVP, Sie sind auch in der CVP. Hat das eine Rolle gespielt bei der Besetzung des VR-Präsidiums?

Nein, die Parteizugehörigkeit war nie ein Thema. Ich bin denn auch kein besonders fleissiger Parteigänger. Ich bin aber sicherlich ein sachpolitisch interessierter Mensch. Wirtschaftspolitisch würde ich mich als klar bürgerlich und liberal, gesellschaftspolitisch als fortschrittlich-urban bezeichnen.

Was ist spannend am Parkhausgeschäft?

Das Parkhaus-Business als solches ist sicher nicht das Allerinnovativste. Spannend ist aber die Bedeutung des Parkhausgeschäfts für das innerstädtische Leben. Unsere Parkhäuser spielen eine wichtige Rolle in der Stadt. Spannend ist auch die Kooperation mit der Politik, mit der Stadt als Ankeraktionärin sowie mit Wirtschaft und Gewerbe, welche seit jeher in unserem Aktionariat stark vertreten sind. Unser Geschäft steht zudem vor grossen Herausforderungen, weil sich das Mobilitätsverhalten verändert. Wir müssen verkehrspolitisch verstärkt vernetzt denken. Das ist mir ein Anliegen. Wenn es um die Findung sinnvoller Lösungen geht, habe ich weder nach links noch nach rechts Berührungsängste, ich habe keine dogmatischen Scheuklappen, ich bin weder ein Autofanatiker noch bin ich ein Ökofundamentalist.

Aber Sie haben ein Auto?

Ja, ich habe ein Auto. Weil ich aber in der Stadt wohne und arbeite, brauche ich es während der Woche eher selten, hier gehe ich wenn immer möglich zu Fuss. Und wenn ich an andere Kanzleistandorte, etwa nach Zürich oder Bern fahre, nehme ich nur schon deshalb gerne den Zug, um arbeiten zu können.

Man muss kein Autofan sein, um im Parkplatzgeschäft tätig zu sein?

Nein. Das Auto ist für mich ein Transportmittel wie andere auch.

Im Geschäftsbericht für 2020 werden die Aktionäre gewarnt, das Ergebnis 2021 werde wegen der Coronapandemie kein gutes werden.

In den ersten vier Monaten des laufenden Jahrs hatten wir aufgrund der pandemiebedingten Schliessungen von Läden, Restaurants und kulturellen Einrichtungen erneut grosse Ertragseinbrüche. Jetzt erholt sich das Geschäft allmählich. Es ist für uns eminent wichtig, dass die Olma im Herbst stattfinden kann und dass wieder mehr Leute das Theaterprovisorium besuchen und das vielfältige Gastronomie- und Shoppingangebot unserer Stadt geniessen dürfen. Wir brauchen eine lebendige Innenstadt.

Die Bemühungen, die Innenstadt zu beleben, sind längst ein Politikum. Ist Ihr Mandat bei der City Parking St.Gallen AG ein politisches Mandat?

Nun, als Aktiengesellschaft sind wir selbstverständlich in erster Linie unseren Eigentümern, den Aktionären verpflichtet. Ich möchte die stadtpolitische Bedeutung unserer Gesellschaft denn auch nicht überbewerten. Aber Fakt ist: Unsere Parkhäuser sind ein nicht ganz unwesentlicher Puzzleteil in der Standortförderung. Und geht es der Innenstadt nicht gut, schlägt sich das direkt nieder auf unsere Erträge.

Denken Sie wegen der coronabedingten Ausfälle über eine Erhöhung der Parkgebühren nach?

Nein, das ist im Moment kein Thema, obschon die Tarife seit 2008 immer noch die gleichen sind. Ich glaube, es wäre nicht der richtige Weg, wegen der Krise die Tarife für unsere Kunden zu erhöhen.

Am Stadtrand gibt es Parkplätze von Detaillisten, die werden absichtlich gratis angeboten, weil die Schranke immer oben bleibt. Nervt Sie das?

Ja, das nervt. Es ist mir ein Dorn im Auge. Ich bin für einen Wettbewerb mit gleich langen Spiessen für alle Bewerber.

Elektrofahrzeuge lösen nach und nach Benziner ab. In Ihren Parkhäusern gibt es aber nur 16 Parkplätze mit einer Ladestation.

Das stimmt, und diese sind nicht gut ausgelastet. Weshalb, weiss ich nicht. Der Bedarf scheint noch nicht da zu sein. Aber: Wir sind parat und könnten das bestehende Angebot innert vernünftiger Frist erhöhen.

Vielleicht liegt die tiefe Auslastung daran, dass das Parkleitsystem in St.Gallen den Autofahrern nicht anzeigt, wo es freie Ladestationen in Parkhäusern hat. In Luzern geht das bereits.

Es hängt vieles von der richtigen Kommunikation ab, das ist richtig. Ganz nach dem Motto: Tu Gutes und sprich darüber. Hier wollen wir uns sicherlich noch verbessern.

Zuletzt kaufte die City Parking St.Gallen AG das Parkhaus Burggraben. Stehen weitere Akquisitionen an oder gar der Bau einer neuen Garage?

Im Moment nicht. In der Innenstadt werden in nächster Zeit wohl keine öffentlichen Parkhäuser mehr gebaut. Wir stehen derzeit auch nicht vor einer Übernahme eines weiteren Parkhauses. Würde diese Möglichkeit bestehen, würden wir diese sicher sehr genau prüfen.

Das Parkhaus Burggraben war während elf Monaten für eine Totalsanierung geschlossen und eröffnete im Winter 2019 wieder. Bild: Michel Canonica

In der Altstadt verschwinden nach und nach oberirdische Parkplätze. Was sagen Sie dazu?

Da habe ich zwei Herzen in meiner Brust. Als Stadtbewohner finde ich es mit Blick auf die Lebensqualität sicherlich attraktiv, wenn der öffentliche Raum anders genutzt wird als für oberirdische Parkplätze. Andrerseits sehe ich natürlich auch, dass Gewerbe und Detailhandel dadurch nicht unerhebliche Nachteile entstehen; das ist unbestritten. Uns als Unternehmen, das unterirdische Parkplätze zur Verfügung stellt, kommt die Aufhebung der oberirdischen Parkplätze aber vom Grundsatz her zugute, weil wir dadurch eine bessere Auslastung haben. Ich bin zuwenig ideologisch unterwegs, als dass ich sagen könnte, es ist des Teufels, dass wir alle oberirdischen Parkplätze aufheben, oder es ist super, dass alle oberirdischen Parkplätze aufgehoben werden.

Ihr Vorgänger Elmar Jud ist eine streitbare Persönlichkeit. Er polarisierte als VR-Präsident der City Parking St.Gallen AG.

Man kann wohl sagen, er sei streitbar gewesen. Unbestrittenermassen hat Elmar Jud aber sehr grosse Verdienste für unser Unternehmen. In den vergangenen 20 Jahren ging es unter seiner Ägide wirtschaftlich nur aufwärts, gab es immer nur Wachstum. Ich war vier Jahre Sekretär des Verwaltungsrats der City Parking St.Gallen AG, habe als solcher eng mit Elmar Jud zusammengearbeitet und hatte immer ein gutes und auf Vertrauen basierendes Verhältnis zu ihm und habe es noch.

Nach 29 Jahren im Verwaltungsrat der City Parking St.Gallen AG, 20 davon als Präsident, ist Elmar Jud zurückgetreten. Bild: Arthur Gamsa

Aber es gab Spannungen zwischen der Stadt und der City Parking St.Gallen AG.

Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass es zwischen ihm und der Stadt als Ankeraktionärin atmosphärische Störungen gab. Weshalb – das brauche ich nicht ergründen. Es gab wohl verschiedene Gründe. Ich kenne sie nur vom Hörensagen und aus der Zeitung. Ich glaube, ich kann einen anderen Kurs einschlagen. Ich bin unbelastet. Auch bei der Stadt gab es Wechsel. Wir haben nun die Chance auf einen Neuanfang. Dass die Findungskommission mich zur Wahl als Verwaltungsratspräsident der City Parking AG vorschlug, hat sicherlich auch damit zu tun, dass ich von meinem Naturell her eher ausgleichend bin und einen konstruktiven Dialog mit den Vertreterinnen und Vertretern der Stadt führen kann.