Live-Ticker: Das St.Galler Stadtparlament diskutiert

Die ersten drei Anträge, welche die Beschaffung der Endgeräte beinhalten, werden mit 50 Ja, 4 Nein und 1 Enthaltung angenommen. Auch der Schaffung einer zusätzlichen Vollzeitstelle bei den städtischen Informatikdiensten (Antrag 4) wird mit 39 Ja zu 11 Nein-Stimmen angenommen.

Antrag 5 (Schaffung einer Teilzeitstelle bei der ICT-Koordination); die Abstimmung wird wegen technischer Probleme wiederholt. Es gibt wieder Probleme - jemand fordert Auszählung per Handvotum, wie früher. Ausgerechnet wenn es um digitale Geräte geht, witzelt eine Parlamentarierin. Auch aus der rechten Ratshälfte ruft nun jemand nach Handauszählung. Heiterkeit im Parlament.

Es wird abgestimmt. Zuerst über den Rückweisungsantrag der GLP/JGLP. Es gibt technische Probleme. «Wiederholungsantrag», ruft Christoph Wettach. Die Parlamentarierinnen und Parlamentarier sollen kontrollieren, ob sie mit dem Handy in einem anderen Wlan-Netz eingeloggt sind als dem von der Olma, das führe zu Problemen.

Die Rückweisung wird mit 37 Nein zu 18 Ja bei einer Enthaltung abgelehnt.

Es wird nun über einzelne Punkte der Vorlage abgestimmt.

Ja, er sei in der Sitzung auf dem falschen Fuss erwischt worden, antwortet Stadtrat Mathias Gabathuler. Er liefere die Antworten gerne nach.

Christoph Wettach (GLP) fragt, ob das, was Mathias Gabathuler sage, stimme. Denn der Stadtrat habe an der GPK-Sitzung nicht ausgeführt, als er nach den Konzepten gefragt worden sei.

Stadtrat Mathias Gabathuler ergreift das Wort. Der Trend der Digitalisierung sei unaufhaltsam. Schon vor zwei Jahren sei das städtische Schulkonzept um digitale Punkte ergänzt worden. Die vorliegende Vorlage sei eine Beschaffungsvorlage. Die Konzeptarbeit solle bis Mai 2022 abgeschlossen sein. Zudem werde in den Schulen schon mittels verschiedener Programm online gearbeitet. Man sei bereit, die 1:1-Ausstattung umzusetzen: Denn schon heute würde ein gewisser Support für Geräte gewährleistet. Dieser müsse ausgebaut werden. Die Medienpädagogen hätten bereits wichtige Weiterbildungen besucht, sie seien bereit für den Geräteeinsatz. Das Vorprojekt verlaufe bislang erfreulich. Analog dazu werde in jedem Schuljahr an einem Schulhaus die Einführung der Geräte vorgenommen.

FDP-Stadtrat Mathias Gabathuler, Direktion Bildung und Freizeit. Bild: Benjamin Manser

Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler seien für die Einführung der Geräte bereit. Ohne 1:1-Ausstattung werde die Attraktivität der Lehrstellen geschwächt. Man wäre gegenüber der Flade nicht mehr konkurrenzfähig, da diese ihre Schülerinnen und Schüler bereits mit mobilen Geräten ausstatte. Und: die Jugendlichen würden nicht adäquat auf die Berufswelt vorbereitet. Würde die Vorlage jetzt nicht angenommen, rechnet Gabathuler vor, hätte man erst im Jahr 2027 die Vollausstattung der Schulen erreicht.

Man verfolge mit der 1:1-Ausstattung die Vision 2030. Es sei Teil der Bildungsauftrages, die städtischen Jugendlichen adäquat auf die Berufswelt vorzubereiten. Man brauche eine funktionierende Technik in der Oberstufe, und dies auf das nächste Schuljahr hin.

Gabriele Anliker (SP/Juso/PFG-Fraktion) merkt an, dass längst nicht alle Schülerinnen und Schüler Zugriff auf ein digitales Gerät hätten, das habe der Lockdown gezeigt.

Marcel Baur ergreift nochmals das Wort. Der Rückweisungsantrag sei keine Absage an die digitale Bildung. Man wünsche sich, dass man sich nicht konzeptlos in ein Abenteuer stürze.

Marcel Baur, GLP-Stadtparlamentarier. Bild: PD

«Ein Computer ist noch keine digitale Bildung.»

Die Stadt Bern habe einen Kredit von 25 Millionen Franken gesprochen, doch das IT-Projekt für Schulen sei gnadenlos gescheitert. Federführend sei übrigens ein St.Galler Unternehmen gewesen. Aber: Es habe in Bern kein Konzept gegeben. Eben dieses Fehlen eines Konzepts sei in der St.Galler Bildungskommission bemängelt worden. Er bittet darum, dem Rückweisungsantrag zuzustimmen, damit man sauber in digitale Bildung investieren könne.

Karl Schimke, FDP-Stadtparlamentarier. Bild: Michel Canonica

Karl Schimke sagt, dass seine Fraktion (Fraktion von FDP und Jungfreisinnigen) die Vorlage unterstütze. Diese habe nur einen Schönheitsfehler: Es sei unschön, dass die Stellen nicht mittels Rochaden besetzt werden könnten. «Es wäre aber ein grosser Fehler, die Endgeräte anzuschaffen, ohne einen Support bereitzustellen.» Man gehe davon aus, dass es Kompensationsmöglichkeiten geben werde für die neuen Stellen.

Man müsse den längst überfälligen Schritt machen und die Endgeräte anschaffen. Welche neuen Erkenntnisse erwarte man sich von der zweiten Hälfte des Vorprojekts? Eine Erkenntnis sei schon da: Der Einsatz der Geräte sei sinnvoll. Mit einer Rückweisung der Vorlage würden keine neuen Erkenntnisse gewonnen. Verlieren dagegen würden die Schülerinnen und Schüler, die ohne mobile Endgeräte in die Oberstufe eintreten würden.

Lara Weibel (SP/Juso/PFG-Fraktion) erwähnt, dass seit dem Lockdown digitale Medien in den Schulen genutzt werden wie noch nie. Mit der Einführung der digitalen Geräte gehe die Stadt in die richtige Richtung. St.Gallen habe Aufholbedarf, viele umliegende Gemeinden seien diesbezüglich bereits weiter. Zudem schaffe es eine Chancengleichheit unter den Schülerinnen und Schülern, da alle die Möglichkeit hätten, dieselben Geräte zu nutzen, unabhängig vom Elternhaus. Ihre Fraktion erachte es als wichtig, dass die Lehrpersonen weitergebildet werden im Umgang mit digitalen Geräten. Ihre Fraktion werde der Vorlage mehrheitlich zustimmen.

Während nebenan diskutiert wird, besprechen sich die Stadträtin Sonja Lüthi und Stadtpräsidentin Maria Pappa draussen in der ansonsten leeren Olma-Halle. Bild: Sandro Büchler (22. Februar 2022)

René Neuweiler (SVP) sagt, es brauche ein methodisches Konzept für Einführung und Gebrauch der digitalen Geräte. Man könne nicht so viele Geräte beschaffen, ohne ein Konzept zur Nutzung. Wie könnten Schülerinnen und Schüler lernen, die Geräte optimal zu nutzen? Wie werden Lehrpersonen befähigt, die neuen Methoden im Unterricht anzuwenden? Welche Aufgaben solchen durch die neu geschaffenen Stellen genau geführt werden? Sollte der Rückweisungsantrag nicht angenommen werden, werde man einen eigenen Vorstoss einreichen.

Rebekka Schmid (Grüne/Junge Grüne) sagt, man stimme nicht darüber ab, ob man die Digitalisierung wolle, sondern wann und wie diese eingeführt werde. Künftige Lehrpersonen würden im Umgang mit digitalen Medien an der PH umfassend ausgebildet. Medienpädagoginnen und -pädagogen könnten die Lehrkräfte unterstützen. Aus ihrer eigenen Erfahrung als Lehrerin könne sie berichten, dass die Schülerinnen und Schüler gerne mit digitalen Medien arbeiten.

Die Stadt befinde sich in einer finanziell prekären Lage, da stelle sich die Frage, ob eine solch grosse Investition jetzt sein müsse. Und: Bei der Vorlage sei der Nachhaltigkeitsgedanke völlig auf der Strecke geblieben. Die Hälfte der Fraktion werde den Rückweisungsantrag der GLP unterstützen.

Gisela Keller von der Mitte/EVP-Fraktion. Bild: PD

«Die-Mitte/EVP-Fraktion steht hinter der Vorlage», sagt Gisela Keller. Es werde Zeit, dass die St.Galler Oberstufe leichter den Lehrplan 21 befolgen könne. Die Mehrheit der Lehrpersonen sei bereit und hochmotiviert. Man empfehle, sich an den Erfahrungen der umliegenden Schulen zu orientieren. Man müsse deren Fehler nicht wiederholen, das spare Zeit und Geld. «Wir wünschen uns, dass das Pilotprojekt in der Oberstufe erfolgreich abgeschossen wird.» Zudem sollten die Erfahrungen umliegender Schulgemeinden aufgenommen werden. Dazu brauche es keinen Rückweisungsantrag.

Marcel Baur (GLP/JGLP) ergreift das Wort zum Rückweisungsantrag. Er ist IT-Spezialist. Neben der ICT-Bildungsoffensive gebe es weitere Richtlinien. Darunter die «brandneuen Empfehlungen» zur Digitalisierung in der Volksschule. Es tue sich sehr viel, aber es gebe noch sehr viele Lücken in der kantonalen Strategie. Eine davon sei die Ausstattung von Schülerinnen, Schülern und Lehrpersonen.

In diesem Schuljahr wurde auf der Oberstufe ein Vorprojekt gestartet. Dieses solle Erfahrungen bezüglich Betriebs, Unterrichts- und Personalentwicklungen aufzeigen. Das Vorprojekt sei noch nicht abgeschlossen. «Diese Vorlage baut auf einem nicht abgeschlossenen Vorprojekt auf!»

Das seien nicht die Grundlagen für ein 1,7 Millionen Projekt. Es würden mehrere Stellenprozente benötigt, obwohl viele seitens kantonaler Vorgaben noch in der Schwebe sei und obwohl das Vorprojekt noch nicht abgeschlossen sei. Die GLP/JGLP stellen deshalb einen Rückweisungsantrag. Vorlagen im digitalen Bereich verleiteten zu hastigen Vorgehen. Es bringt niemanden etwas, wenn wir in Aktionismus verfallen. Es bringe nichts, Stellen zu schaffen, so lange man die Marschroute noch nicht kenne. Nur mit Geräten sei es nicht getan. Es brauche eine Strategie.

Jacqueline Gasser-Beck (GLP/JGLP) sagt, die Notwendigkeit digitaler Bildung steht ausser Frage. Es brauche aber mehr als mobile Endgeräte. Es brauche eine Strategie. Der Stadtrat wird aufgefordert, die Strategie mit den kantonalen Konzepten anzupassen.

Eva Crottogini von der SP. Bild: PD

Die Diskussion ist eröffnet. Als erste spricht Eva Crottogini für die SP/Juso/PFG-Fraktion. Die Schulleitungen der Oberstufe stünden in der Pflicht, Support für die Lehrkräfte anzubieten. Da sei sich die Fraktion einig. Auseinander gehen die Meinungen bei der Planung der neuen Stellen.

Andreas Dudli, FDP-Stadtparlamentarier. Bild: PD

Andreas Dudli, Präsident der Geschäftsprüfungskommission GPK, erläutert die Vorlage. Die GPK hatte in der Vorberatung viele Fragen gestellt, zur Art der Geräte (die Flade benutzt iPads), zur Handhabung, ob gebrauchte Geräte benutzt werden könnten, wie es mit dem Elternbeitrag aussehe.

In der Eintretensdiskussion hätten die GPK-Mitglieder die Vorlage begrüsst. Es wurde moniert, dass man in der Oberstufe IT-mässig auf der Höhe sein müsste. Zudem gab es Vorbehalte gegenüber dem Stellenausbau, der in der Vorlage genannt ist. Die GPK beantragt dem Parlament, die Anträge anzunehmen.

Jetzt geht's an ein Traktandum, das mehr diskutiert werden dürfte.

Traktandum 3: Standardisierte 1:1-Endgeräte-Ausstattung für die städtischen Oberstufen-Schulen; Ausbau der mobilen Endgeräte für die Lehrpersonen der Primarschule.

In der Stadt St. Gallen sind noch nicht alle Oberstufenschülerinnen und Oberstufenschüler mit einem eigenen Laptop oder Tablet ausgerüstet. Das will der Stadtrat nun ändern und beantragt beim Parlament einen Kredit. Bis in drei Jahren sollen 780 neue Geräte angeschafft werden. Für 1,2 Millionen Franken (Verpflichtungskredit) sollen mobile Informatik-Geräte für die städtischen Schulen angeschafft werden. Zudem würden sich auch die jährlichen Amortisationskosten um 150’000 Franken erhöhen sowie die Netzwerk-Betriebskosten um jährlich 50’000 Franken. Zudem fallen weitere Betriebskosten von 136’000 Franken an.

Digitalisierung im Schulzimmer: Schüler beugen sich über ihr Tablet. Bild: Keystone

Auch wird eine zusätzliche Vollzeitstelle bei den städtischen Informatikdiensten geschaffen sowie eine zusätzliche Teilzeitstelle bei der Dienststelle Infrastruktur Bildung und Freizeit. Auch vorgesehen ist eine Erhöhung des Pensenpools der Oberstufe um insgesamt 20 Stellenprozente für zusätzlichen personelle Ressourcen der Poweruserinnen und -user. Die Beschlüsse sind gemeinsam dem fakultativen Referendum unterstellt.

Traktandum 2: Städtische Sparkasse – Überführung in die Pensionskasse Stadt St.Gallen

Die städtische Sparkasse für nicht BVG-versicherte Mitarbeitende soll in die Pensionskasse Stadt St.Gallen überführt werden. Die Stadt nennt drei Varianten, wie sie mit der Sparkasse umgehen könne: 1. Weiterführung der Sparkasse als eigenes Vorsorgewerk durch die Pensionskasse Stadt St.Gallen oder eine andere Vorsorgeeinrichtung. 2. Überführung der Versicherten der Sparkasse in die Pensionskasse Stadt St.Gallen. 3. Liquidation der Sparkasse. Der Stadtrat schlägt dem Stadtparlament die Weiterführung der Sparkasse als eigenes Vorsorgewerk (Variante 1) vor. Zudem sollen Änderungen im Pensionskassenreglement erlassen werden, damit die Bestimmungen zur Versicherung der städtischen Mitarbeitenden für die Altersvorsorge an einem einzigen Ort geregelt sind.

GPK-Kommissionssprecher Andreas Dudli sagt, dass die Vorlage in der Kommission unbestritten gewesen sei. Und schon wird abgestimmt. Doch es gibt technische Probleme. Die Abstimmung wird wiederholt, weil nicht alle Parlamentsmitglieder ihre Stimme abgeben konnten. Schliesslich stimmt das Parlament der Überführung der Sparkasse in die städtische Pensionskasse einstimmig zu.

Es geht schnell. Die drei Nominierten werden vom Parlament mit 42 Ja-Stimmen bei einer Enthaltung gewählt.

Traktandum 1: Stadtparlament; Abordnung in den Verwaltungsrat der SN Energie AG für dessen Amtsdauer von der Generalversammlung 2022 bis zur Generalversammlung 2026

Der Stadtrat beantragt dem Parlament, die Abordnung der Stadt St.Gallen in den Verwaltungsrat der SN Energie AG für dessen Amtsdauer von der Generalversammlung 2022 bis zur Generalversammlung 2026 zu besetzen. Dafür vorgesehen sind Peter Jans (Direktor Technische Betriebe), Evelyne Angehrn (SP) und Felix Keller (FDP).

Jürg Brunner von der SVP präsidiert das Stadtparlament im Jahr 2022. Bild: Ralph Ribi (11. Januar 2022)

«Es freut mich, dass wir wieder unter fast normalen Umständen tagen können. Ohne Maske und Einschränkungen.»

Dies sagt Parlamentspräsident Jürg Brunner. Er verkündet zudem, dass das Parlament im März dann wieder im Waaghaus die Sitzungen abhalten wird. Brunner dankt den Olma-Messen für die Gastfreundschaft und dafür, dass das Parlament die noch geplanten Sitzungen kurzfristig stornieren konnte.

Jetzt läutet er mit der Glocke. Die Debatte beginnt.

Brunner schaut in die Runde. Offenbar gibt es noch technische Probleme.

Verspätung. Noch ist der Stuhl des Parlamentspräsidenten leer. Jetzt kommt Jürg Brunner daher.

Zum zweiten Mal leitet Jürg Brunner die Sitzung. Der SVP-Mann wurde im Januar zum Präsident des Stadtparlaments gewählt – anstelle von Christian Neff, der kurzfristig verzichtete.

Die Stadtparlamentarierinnen und -parlamentarier trudeln langsam ein. Einige deponieren Mantel und Rucksack und gehen nochmals für einen Schwatz nach draussen bevor es losgeht.

Die Mitglieder des Stadtparlaments treffen nach und nach ein. Bild: Sandro Büchler

Das Stadtparlament tagt nach wie vor im in den Olma-Hallen und nicht im angestammten Waaghaus-Saal. Die Fraktionsspitzen haben sich aber bereits dafür stark gemacht, dass das Parlament bald an den Marktplatz zurückkehrt. Wann dies der Fall sein wird, entscheidet heute allenfalls das Plenum.

Anfang 2020, also vor der Pandemie, tagte das Stadtparlament zuletzt im Waaghaus. Bild: Urs Bucher (14. Januar 2020)

Zwei Geschäfte – die umstrittene Erneuerung und Erweiterung des Hallenbads Blumenwies sowie der Ersatz eines dynamischen Fahrgastinformationssystem für die VBSG-Busse – sind noch nicht behandlungsreif. Sie wurden verschoben. Die Liegenschaften- und Baukommission (LBK) braucht für das Hallenbadprojekt mindestens eine zweite Lesung.

Damit dürften an der Parlamentssitzung vor allem drei Geschäfte längere Diskussionen auslösen. Strittige Punkte und ein Rückweisungsantrag der Grünliberalen gibt’s einmal bei der Ausstattung der Oberstufe sowie der Lehrkräfte der Primarschule mit Computern. Ebenfalls umstritten ist die Erneuerung und Netzerweiterung des Public Wireless Area Network St.Gallen, des öffentlichen WLAN-Systems der Stadt. Ebenfalls ein «heisses Eisen» ist die Erheblicherklärung des Postulats zur Senkung von Einbürgerungshürden.

Unbestritten ist die Wiederwahl einer bisherigen Vertreterin und zweier bisheriger Vertreter der Stadt im Verwaltungsrat der SN Energie AG. Ebenfalls wenig Wellen dürfte die Überführung der städtischen Spar- in die Pensionskasse St.Gallen, die Einführung ökologischer Fernwärmetarife, der Postulatsbericht über nachhaltiges Bauen bei öffentlichen wie privaten Projekten sowie die Motion zur Verlängerung der Gültigkeitsdauer des Zwölf-Millionen-Kredits zur Verbilligung von Wohnraum werfen.

Willkommen zum Liveticker aus dem St.Galler Stadtparlament. Heute ist die Traktandenliste reich befrachtet. Mit einem Wahlgeschäft, fünf Sachgeschäften und zwölf Vorstössen sollen nicht weniger als 18 Geschäfte zwischen 16 und 20 Uhr diskutiert werden. Die Themenvielfalt ist entsprechend gross: Es geht um Laptops für Oberstufenlehrerinnen und -lehrer, nachhaltiges Bauen, Einbürgerungshürden, sichere Schulwege, die PC-7-Flugshow während der Olma oder um ein ökologisches Laubmanagement.