Die Wittenbacher wählten den CVPler am Sonntag zum neuen Schulratspräsident der Primarschulgemeinde Wittenbach. Er war der einzige Kandidat.

Thomas Meister zum neuen Schulratspräsident in Wittenbach gewählt - in einem Jahr könnte es dieses Amt nicht mehr geben

Die Wittenbacher wählten den CVPler am Sonntag zum neuen Schulratspräsident der Primarschulgemeinde Wittenbach. Er war der einzige Kandidat.

Perrine Woodtli

Thomas Meister wurde für den Rest der Amtsdauer 2017/2020 zum Schulratspräsident der Primarschule Wittenbach gewählt. (Bild: Roger Fuchs)

Wie erwartet wurde Thomas Meister zum neuen Schulratspräsident der Primarschulgemeinde gewählt. Der CVPler war der einzige Kandidat. 945 Wittenbacher haben Meister ihre Stimme gegeben, das entspricht 19,6 Prozent der Stimmberechtigten. 107 leere Stimmzettel gingen ein. Meister wird somit Anfang des nächsten Jahres die Nachfolge der abtretenden Ruth Keller (FDP) antreten. Sie hatte ihren Abgang im Januar angekündigt.



Thomas Meister ist heute Vizepräsident des Wittenbacher Primarschulrats. «Da ich in den meisten Projekten drin bin, könnte ich für Kontinuität sorgen», hatte er seine Kandidatur bei der Bekanntgabe begründet. Der Unternehmer mit Jahrgang 1976 ist zudem Co-Präsident der CVP Wittenbach.



Schon bald könnte sein Amt abgeschaffen werden

Speziell bei Meisters Wahl: Er könnte nur ein Jahr lang im Amt sein. Denn schon bald stimmen die Wittenbacher über die Abschaffung der Primarschulgemeinde ab. Vergangene Woche haben die Primarschulgemeinde und die politische Gemeinde Wittenbach mitgeteilt, dass sie die Einheitsgemeinde angehen wollen.

Bereits an der Bürgerversammlung vom 25. November will der Primarschulrat über die Inkorporation in die politische Gemeinde abstimmen lassen.



Bei einem Ja würde die politische Gemeinde im Mai mit der geänderten Gemeindeordnung nachziehen. Damit könnte die «kleine Einheitsgemeinde» Anfang 2021 verwirklicht sein. Einen Primarschulratspräsidenten gäbe es dann nicht mehr. Die «kleine» Fusion soll ein Zwischenschritt zu einer «grossen Einheitsgemeinde» inklusive Oberstufe sein.