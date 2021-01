Theater Sehnsucht nach Schnee, Säntis und Fondue: Wie eine Schauspielerin aus Gossau den Lockdown in Berlin erlebt Die Gossauer Schauspielerin Nadine Schori lebt seit 26 Jahren in ihrer Wahlheimat Berlin: Sie spielt auf vielen Bühnen, vermisst aber Gossau und den Schnee. Derzeit steht aber Homeschooling mit ihrer Tochter an. Rita Bolt 26.01.2021, 17.00 Uhr

Die Schauspielerin Nadine Schori aus Gossau kann derzeit nicht auftreten. Bild: PD

«Mord im Orientexpress» der britischen Schriftstellerin Agatha Christie hätte am 22. März 2020 im Schillertheater in Berlin Premiere gefeiert. Die deutsche Schauspielerin Katharina Thalbach hätte die Rolle des Privatdetektivs Hercule Poirot gespielt. Nadine Schori hätte als Greta Ohlsson, in jener Rolle, die Ingrid Bergmann damals verkörperte, auf der Bühne gestanden. Hätte, hätte… Nadine Schori sagt:

«Wir standen mitten in den Endproben, dann kam der Lockdown. Eine Woche vor der Premiere. Wir konnten es nicht glauben.»

Corona – 30'000 Tickets waren bereits verkauft. Es war die teuerste und aufwendigste Produktion, welche die Kudamm-Bühnen je gestemmt haben. Die Kostüme dieser Theateraufführung hat Stardesigner Guido Maria Kretschmer kreiert. Der Gossauerin geht das abrupte «Aus» immer noch nah, sie erzählt es, als wäre es gestern gewesen. Sie ist Schauspielerin.

In der Drehpause am Meer spazieren

Nadine Schori hat in den vergangenen Jahren viel geschauspielert, nicht nur in Theatern, sondern sie hat in zahlreichen Filmen und Serien mitgewirkt: Beispielsweise in «Alarm für Cobra 11 – die Autobahnpolizei», in der Arztserie «In aller Freundschaft» und in Rosamunde-Pilcher-Liebesfilmen.

Nadine Schori in einer Drehpause des Rosamunde-Pilcher-Films «Rundum glücklich». Bild: PD

An Weihnachten lief die Wiederholung des Pilcher-Films «Rundum glücklich». Sie erinnert sich gerne an die Dreharbeiten. «Wir waren ein Superteam, hatten eine wunderbare Zeit zusammen. Und in den Drehpausen ging ich allein am Meer spazieren und sogar heimlich klettern.» Sie schwärmt von der wild-romantischen Landschaft Cornwell’s, sie sei schon immer mehr ein Natur-, als ein Discomädchen gewesen.

Die Gossauerin stand auf den Bühnen im Deutschen Theater Berlin, im Hans Otto Theater in Potsdam, im Teatro Nacion de Sao Carlos Lissabon und oft im Renaissance-Theater Berlin. «Mit ‹Mordsschwestern› habe ich 2015 für das Renaissance-Theater mein erstes eigenes Stück geschrieben», sagt Nadine Schori nicht ohne Stolz. «Mordsschwestern», ein feministisches Roadmovie in den goldenen 20er-Jahren. «Es war ein Megaerfolg.» Weitere Produktionen sollen folgen.

Nadine Schori (rechts) in ihrem eigenen Stück «Mordsschwestern». Bild: PD

Seit 2016 konzipiert und gestaltet sie jährlich den Abend «lerne lachen, ohne zu weinen» im Rahmen der Jüdischen Kulturtage. Nadine Schori moderiert, inszeniert, synchronisiert, schreibt und hat zudem eine Gesangsausbildung als Mezzosopranistin.

Mit Konzertmanager Gerd Kämpfe verheiratet

Berlin ist seit 26 Jahren die Wahlheimat der Gossauerin. Mit ihrem Ehemann, dem Konzertmanager Gerd Kämpfe, ist sie seit 24 Jahren zusammen; die beiden haben eine neunjährige Tochter. Gotte ist ihre Freundin Katharina Thalbach. «Homeschooling», sagt die Schauspielerin während des Telefongesprächs. «Und erst noch Geometrie.» Ein tiefer Seufzer.

Sie war mit ihrer Tochter im Oktober 2020 zum letzten Mal in Gossau auf Besuch bei ihren Eltern in der Hofegg. Jetzt wäre sie auch gerne wieder in der Schweiz, am liebsten in Gossau.

«Ich vermisse den Schnee so sehr.»

Und sie vermisst ihren Hausberg, den Säntis, St.Gallen mit dem Unesco-Kulturerbe, einen Besuch im «Fondue-Beizli» und das Appenzell mit den Traditionen und Bräuchen.

Zeit hätte sie genug, denn wie die meisten Schauspielenden hat die 44-Jährige im Moment keine Theatervorstellungen oder Drehtermine. Ausgefüllt hat sie diese Zeit mit Modeshootings, Overvoice-Arbeiten für Dokumentarfilme und mit dem Schreiben von Zeitungsartikeln. «Ich gehe gerne auf den Berliner Teufelsberg spazieren und hoffe auf ein bisschen Schnee.» Diese Hoffnung habe sich bis jetzt immer zerschlagen.

Nadine Schori (links) mit Jürgen Tarrach und Felicitas Woll in Worms bei den Nibelungen Festspielen. Bild: PD

Hoffnung macht sich Nadine Schori darauf, dass sie diesen Sommer wieder am Sommertheater Winterthur inszenieren kann; seit einigen Jahren führt sie dort Regie, und ist Mitglied des Leitungsteams. «Die Menschen in diesem Theater sind meine Herzensmenschen», schwärmt die Gossauerin.

Von der Tänzerin zur Schauspielerin

Nadine Schori kommt eigentlich aus der Tanzszene. Als Schülerin tanzte sie im Theater St.Gallen. 16-Jährig ging sie nach Dresden und schloss an der Palucca-Schule ihr Studium als klassische Balletttänzerin ab. «Ich war so jung und es war so eine harte Ausbildung», erinnert sie sich.

«Ich durfte nur einmal in der Woche nach Hause telefonieren und hatte so grosses Heimweh.»

Es folgte ein fünfjähriges Engagement als Tänzerin am Friedrichstadt-Palast in Berlin. 2001 machte sie eine dreijährige Schauspielausbildung und ging 2004 mit Otto Waalkes auf Tournee. Noch im gleichen Jahr war sie in verschiedenen Fernsehrollen zu sehen und hat die nächsten Jahre durchgehend Theater gespielt.

2020 wurde sie für die Hauptrolle zu «Vier Stern Stunden» für den Berliner Theaterpreis nominiert. Nadine Schori verrät: Es stehe jetzt ein grosses Filmprojekt an. Mehr könne sie darüber noch nicht preisgeben, weil die Filmemacher mit finanziellen Abklärungen beschäftigt seien. «Es sind halt gerade harte Zeiten. Und das alles ohne Schnee», sagt sie und lacht.