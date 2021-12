Theater «Menschen durch Kunst berühren»: Warum die Thurgauer Schauspielerin Maria Lisa Huber ein Stück ihres Vaters inszeniert Sie ist mit dem Kreuzlinger See-Burgtheater aufgewachsen, jetzt führt sie selber zum ersten Mal Regie: Die Schauspielerin Maria Lisa Huber inszeniert am Vorarlberger Landestheater Bregenz «Frida – Viva la Vida», das Stück ihres Vaters Leopold Huber über die Künstlerin Frida Kahlo. Ein Probenbesuch. Julia Nehmiz Jetzt kommentieren 29.12.2021, 12.54 Uhr

Die Thurgauer Schauspielerin Maria Lisa Huber inszeniert jetzt ein Stück ihres Vaters am Vorarlberger Landestheater Bregenz. Bild: Anja Koehler

Ein grauer Dezembermorgen. Schneematsch draussen, knöchelhoch. Drinnen auf der Probenbühne konzentrierte Atmosphäre. Zwei Schauspielerinnen sitzen auf der Probenbühne. Die eine ist Vivienne Causemann, die andere ist die Thurgauerin Maria Lisa Huber. Es ist ihre zweite Spielzeit am Vorarlberger Landestheater Bregenz, hier wurde sie nach ihrem Schauspielstudium am Max-Reinhardt-Seminar in Wien engagiert. Jetzt führt sie zum ersten Mal Regie und inszeniert «Frida – Viva la Vida», ein Stück ihres Vaters Leopold Huber. Es ist also eine Art Thurgauer Heimspiel in Bregenz.

Leopold Huber, der mit seiner Frau Astrid Keller das See-Burgtheater Kreuzlingen gegründet hat und bis heute leitet, hat den Monolog anhand von Tagebucheinträgen der Künstlerin Frida Kahlo geschrieben. Uraufgeführt wurde das Stück 2012 am See-Burgtheater. Astrid Keller spielte Frida Kahlo, Regie führte der Thurgauer Simon Engeli. Jetzt inszeniert Maria Lisa Huber das Stück. Die Produktion von damals habe sie nicht beeinflusst, sagt sie. Sie gehe ganz anders an das Stück heran. Aber: Seit der Uraufführung war sie begeistert vom Monolog, wollte ihn schon während des Studiums auf die Bühne bringen. Jetzt, am Vorarlberger Landestheater, ist es so weit, am 30. Dezember ist Premiere.

Sie hat den Text nochmals überarbeiten lassen: Mehr Politik soll rein

Das Spielzeitmotto in Bregenz lautet «Wir reden über Kunst, das sieht man doch». Als die geplanten Stücke vorgestellt wurden, hatte Maria Lisa Huber das Gefühl: Da fehlt noch was. Ein Theaterabend über eine Künstlerin. Sie fragte ihre Schauspielkollegin Vivienne Causemann, ob sie sich vorstellen könne, «Frida – Viva la Vida» zu spielen. Dann legten die beiden Intendantin Stephanie Gräve ihr Konzept vor. Gräve war schnell überzeugt: «Das ist ein gutes Stück, und die beiden wollen das unbedingt machen.» Also sollen sie ausprobieren dürfen.

Maria Lisa Huber hat den Text von ihrem Vater überarbeiten lassen. Damit mehr Politik hineinkommt. Kahlo (1907–1954) wurde zur Ikone der Kunstwelt, nicht nur durch ihre surrealistischen Werke, sondern auch durch ihre Selbstinszenierung. Auch ihr Schicksal berührte: Kahlo überlebte einen schweren Unfall, litt seitdem zeitlebens unter starken Schmerzen. Sie war zudem politisch aktiv, unterstützte Leo Trotzki. Im Stück wird das vielfältige Schaffen der Kahlo beleuchtet, ihr Leben, ihre Kämpfe, ihr Lieben. Maria Lisa Huber und Vivienne Causemann wollen den Text nicht überfrachten. Ihnen geht es nicht um ein Nachspielen, um eine Imitation Frida Kahlos. Sondern um das Leben der Künstlerin Frida Kahlo in Emotionen.

Vivienne Causemann spielt Frida Kahlo. Bild: Anja Köhler

Das, was auf der Bühne so leicht und natürlich wirkt, ist harte Arbeit

«Die Kunst muss dem Bürger im Nacken sitzen wie ein Löwe dem Gaul», Vivienne Causemann spricht den Satz der Frida Kahlo mit Verachtung. In weissem Jackett über weissem Kleidchen und knallbunter Schürze sitzt sie auf dem schweren Tisch, einen Gehstock in der Hand. Maria Lisa Huber unterbricht: «Jetzt musst du nach vorne kommen. Du positionierst dich vor den Surrealisten.» «Hm, ich suche den Absprung für <Diego>», sagt Causemann. «Und noch was, die Surrealisten nerven, aber ich würde nicht laut werden jetzt, das ist eher unbedacht», sagt Huber. «Na ja, aber Frida war auch oft unfassbar unsympathisch», erwidert Causemann.

Huber und Causemann klopfen Satz für Satz des Stücks ab. Was liegt hinter den Worten? Was ist die Haltung dahinter, warum muss der Satz jetzt gesprochen werden? Und wie? Konzentriert und kollegial arbeiten die beiden. Jede macht Vorschläge, hört der anderen zu, geht auf die Vorschläge ein. Gemeinsam diskutieren sie, proben Satz für Satz, Abschnitt für Abschnitt. Das, was nachher auf der Bühne so leicht und vor allem so natürlich wirkt – es ist harte Arbeit.

Das Theater war stärker

Maria Lisa Huber stand vor und während ihres Schauspielstudiums auf der Bühne des See-Burgtheaters. Trotz der elterlichen «Vorprägung» wollte sie zuerst nichts mit Schauspiel zu tun haben. Doch das Theater war stärker.

Auf der Bühne des See-Burgtheaters Kreuzlingen: Maria Lisa Huber spielte 2020 in «Was ihr wollt». Bild: Reto Martin

Maria Lisa Huber studierte – wie ihre Eltern – am renommierten Max-Reinhardt-Seminar in Wien. Seit Sommer 2020 ist sie Ensemblemitglied im Vorarlberger Landestheater Bregenz.

Zur Person Maria Lisa Huber (1993) wuchs im Thurgauischen Altnau auf. Nach der Matura mit Schwerpunktfach Musik in Kreuzlingen studierte sie Schauspiel am Max-Reinhardt-Seminar in Wien. Während des Studiums spielte sie am Burgtheater Wien und am Volkstheater Wien. Nach ihrem Studium war sie unter anderem in «Kasimir und Karoline» und «Biedermann und die Brandstifter» am See-Burgtheater Kreuzlingen zu sehen. Seit der Spielzeit 2020/2021 ist sie im Ensemble des Vorarlberger Landestheaters Bregenz. (miz)

Dort spielt sie derzeit Pünktchen im Familienstück «Pünktchen und Anton» – und führt parallel Regie. Ist das nicht ein ziemlicher Spagat? Nein, sagt Maria Lisa Huber. Dass man morgens probt und abends eine andere Vorstellung spielt, das sei ein normaler Vorgang am Theater. Und:

«Ich habe das Gefühl: Der Mensch kann mehr als nur etwas. Ich fände es schade, müsste ich mich entscheiden.»

Dass sie jetzt Regie führt, war mehr eine Bauchentscheidung. Da ist das Stück, das sie nicht loslässt. Über «Frida – Viva la Vida» habe sie Zugang zu Frida Kahlo gefunden, erzählt Huber. Aber sie wolle nicht «Regie machen», sagt Huber. Sie habe Ideen, und möchte diese gerne umsetzen. Und versuche, andere damit zu berühren.

Schon auf der Schauspielschule habe sie gemerkt, dass sie beim Lesen der Texte Ideen habe – Ideen, die eben nicht nur die Figur angehen, die sie spielen sollte. Sondern das grosse Ganze. Das kann sie jetzt angehen. «Es macht total Spass», sagt Huber. Und schiebt gleich hinterher: «Aber erst einmal abwarten, wie es wird.» Man könne auch scheitern.

Menschen durch Kunst berühren

Maria Lisa Huber redet, reflektiert, überlegt. Sie macht sich viele Gedanken über ihre Inszenierung, plant und organisiert – und ist auf den Proben ganz da und ganz im Moment und ganz bei ihrer Schauspielerin. Manchmal habe sie direkt Lust, selber zu spielen, selber zu spüren, sagt Huber. Doch sie sitzt gerne auf der anderen Seite.

Was sie sich von ihrem Theaterabend erhofft? Menschen durch Kunst zu berühren und zu beeinflussen im weiteren Leben. Sei es durch Emotionen, für einen kurzen Moment, durch ein Bild oder durch Musik. Darum gehe es doch im Theater.

«Frida – Viva la Vida», Premiere 30.12., weitere Vorstellungen: 7./11./13.1., 4./5./6./8./12.3. am Vorarlberger Landestheater Bregenz. Infos und Tickets auf landestheater.org

