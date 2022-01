Cabaret Sälewie zeigt das neue Programm «Heissi Luft»

Theater Der Stadtrat schläft, und keiner merkt's: Cabaret Sälewie nimmt im neuen Programm St.Galler Politik aufs Korn Der Stadtrat schläft selig im Dornröschenrathaus, Quittepäschteli werden zum Streitfall, eine Ballonfahrt lässt träumen: Das St.Galler Cabaret Sälewie geht im neuen Programm «Heissi Luft» auf unterhaltsame Fahrt. Julia Nehmiz 10.01.2022, 18.00 Uhr

Ein Selfie im Ballon: Rosanna Schmid, Thomas Frischknecht und Katrin Schatz im neuen Programm «Heissi Luft» des Cabarets Sälewie. Bild: Thomas Lutz

Ob er auch Quittepäschteli verkaufe, fragt die Frau den Verkäufer. Nein, wieso, er verkaufe alles, was man zum Handwerken und Gärtnern brauche. Ja eben, dann hätte sie gerne Quittepäschteli. Denn wenn man sich die in eine Maske stopfe und um die Knie binde, dann sei das ein super Knieschutz beim Gärtnern, sagt die Frau begeistert. Der Verkäufer überzeugt sie, doch ein Kniekissen zu kaufen. Und will ihr zwei einpacken – das, was sie möchte, und jenes, was sie nicht möchte, denn das wären ja zwei.

Katrin Schatz, Cabaret-Sälewie-Urgestein, und Thomas Frischknecht spielen die absurde Begegnung im Heimwerkergeschäft mit schönem Wahnsinn – Dadaismus pur. Im neuen Programm «Heissi Luft», das wie immer an Silvester in der St.Galler Kellerbühne Premiere feierte, zeigt die engagierte Laientruppe in gut zwei Stunden und 18 Szenen, wie viel Komik und Absurdität im Alltag steckt – und darüber hinaus. Eine Ballonfahrt (mit Absturz) bildet die Klammer des musikalischen Abends (Klavier: Simon Meier).

Literarisches Unterhaltungsprogramm

Seit 1965 tritt das St.Galler Cabaret Sälewie in der Kellerbühne auf: Die Gruppe hat die Kellerbühne gegründet. Alle zwei Jahre wird dort traditionellerweise das neue Programm zur Premiere gebracht, bis heute. Die Kellerbühne wurde zur florierenden Kleinkunstbühne, das Cabaret Sälewie zu einer St.Galler Institution. Mit musikalisch-heiteren Nummern, ganz dem Begriff «Cabaret» verhaftet, der ein literarisches Unterhaltungsprogramm meint und nicht bissig-politisches Kabarett.

Die Politik wird im neuen Sälewie-Programm auch aufs Korn genommen. Rosanna Schmitz liest das Märchen der St.Galler Stadtpräsidentin vor, die von einer bösen Fee, die keine Maske tragen wollte, verflucht wird. Eine gute Fee kann den Fluch umwenden, die Stadtpräsidentin muss nicht zurücktreten, fällt aber in einen 100-jährigen Schlaf. Auch der gesamte Stadtrat, das ganze Rathaus, die komplette Verwaltung alle schlafen tief und fest. Das schöne: niemand merkt's.

Zum ersten Mal nicht ausverkauft

Was auffällt: Das Publikum bucht zurückhaltend. Waren die Sälewie-Vorstellungen sonst ein Garant für ausverkaufte Vorstellungen, sind die Reihen jetzt im Januar erstmals gelichtet. Gut 55 Zuschauerinnen und Zuschauer finden am Mittwoch ins Theater. Platz wäre aktuell (unter Coronabedingungen, also mit Abstand) für 96. Man habe in der Pandemie einen Teil des Publikums verloren, sagt Matthias Peter, Leiter der Kellerbühne.

Auch mal jazzig-swingend: Das Cabaret Sälewie zeigt musikalisch-heitere Nummern. Bild: Thomas Lutz

Die Zuschauerinnen und Zuschauer amüsieren sich auch im nicht ausverkauften Haus. Über die Naturbeobachter mit Feldstecher, die einen Frosch nicht von einem Uhu unterscheiden können, über die genervte Ehefrau, die ihren überanhänglichen Gatten beim Wandern im Alpstein beim Fotografieren abstürzen lässt («jolidihui»), über heisse Luft in Gläsern, die dem Bundeshaus palettenweise verkauft wird. Nicht alle Texte sind geschliffen, die Spielerinnen und Spieler verheddern sich in den Themen Gendern, Rassismus, Kolonialismus. Dann berühren nachdenklich-poetische Momente wie der Song «Furt träge». Rosanna Schmid träumt wie es wäre, das Leben aus der Distanz zu sehen. Wie es wäre, zu spüren, was man zurücklassen würde.

Cabaret Sälewie: «Heissi Luft», Kellerbühne St.Gallen, Vorstellungen bis 28. Januar; Infos unter kellerbuehne.ch