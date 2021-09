St.Galler Kleintheater Parfin de siècle muss saniert werden

Theater Baustelle Bühne: Warum das St.Galler Kleintheater Parfin de siècle noch immer nicht in die neue Saison gestartet ist Der neue Theaterleiter Matthias Flückiger hat grosse Pläne für seine kleine Spielstätte am Mühlensteg. Doch das St.Galler Kleintheater Parfin de siècle spielt bislang: nichts. Denn nach 24 Jahren Theaterbetrieb im ehemaligen Künstleratelier hiess es plötzlich: Spielbetrieb verboten. Julia Nehmiz Jetzt kommentieren 28.09.2021, 05.00 Uhr

Der neue Theaterleiter im Zuschauerraum: Matthias Flückiger leitet seit 1. Mai das St.Galler Kleintheater Parfin de siècle. Demnächst stehen Sanierungsarbeiten an. Bild: Tobias Garcia (St.Gallen, 25. September 2021)

Den Wechsel hatte Matthias Flückiger sich anders vorgestellt. Seit 1. Januar ist der Schauspieler künstlerischer Leiter des St.Galler Kleintheaters Parfin de siècle. Am 1. Mai übernahm er dessen Gesamtleitung. Doch seine erste Premiere als Theaterleiter? Die steht noch immer aus. Flückiger sagt:

Matthias Flückiger, Leiter Theater Parfin de siècle. Bild: Tobias Garcia

Klar, da war Corona. Die Pandemie erschwerte nicht nur die Übergabe der administrativen Aufgaben, sondern verunmöglichte auch den Spielbetrieb. Doch dann grätschten auch noch bauliche Probleme in seine Planung. Lange habe er nicht gewusst, ob er überhaupt eine Betriebsbewilligung habe, um vor Publikum Theater spielen zu dürfen, sagt Flückiger.

Dabei wurde genau das seit 24 Jahren dort gemacht. 1997 gründeten Arnim Halter und Regine Weingart das Parfin de siècle. Das von einem Verein getragene Theater hat unzählige Schauspielproduktionen und Lesungen im ehemaligen Atelier des St.Galler Künstlers Max Oertli herausgebracht. Bilder aus seinem Bestand hängen noch immer im Foyer und im Theatersaal. Und sowieso strahlt das Theater einen ganz eigenen Charme aus. Die zusammengewürfelten Stühle und Tische im grossen Foyer, die vielen Bilder und Fotografien, die kleine Bar im Theatersaal, die alten Gasheizungen, die mitten im Raum stehen, die Stahlträgersäulen, die Aussicht auf den Pic-o-Bello-Platz, die winzige Bühne, die noch winzigere Künstlergarderobe – entzückend, charmant und unpraktisch zugleich.

Seine erste Eigenproduktion als Theaterleiter

Matthias Flückiger will jetzt endlich mit dem Spielbetrieb starten. Am 15. Oktober soll die Produktion «Opus 111» Premiere feiern. Er erzählt, was ihm das Kapitel aus Thomas Manns Künstlerroman «Doktor Faustus» bedeutet, was Mann über Beethoven und dessen letzte Klaviersonate geschrieben und erdichtet hat, wie er das mit der Pianistin auf die Bühne bringen will, wie das Bühnenbild aussehen soll, wie sein Traum vom alten verstimmten Klavier platzte – man merkt, da ist ein Theatermensch, der endlich loslegen will mit seiner Kunst. Ja, sagt Flückiger, er sei lange blockiert gewesen.

Denn da ist auch noch die Sache mit der Sanierung.

«Achtung Grind» warnt ein Zettel am Balken: In den Gewölberaum im Untergeschoss kommt man über eine enge, steile Holztreppe. Bild: Tobias Garcia

«Wir haben baulichen Handlungsbedarf, das ist so», sagt Stadtbaumeister Hansueli Rechsteiner. Das Haus gehört der Stadt, 1997 wurden dort letztmals Sanierungsarbeiten durchgeführt. Zudem haben sich seit dem Start des Kleintheaters 1997 die Brandschutzbestimmungen stark verändert. Rechsteiner sagt, es habe anfangs Irritationen gegeben, ob die Betriebsbewilligung des Parfin de siècle legitim sei. Doch seit Juni sei klar:

Seit Juni hat Flückiger endlich das Go, dass er wirklich loslegen kann für sein Publikum.

Die Betriebsbewilligung ist unbefristet, dies aber nur, bis ein Baugesuch eingereicht wird. Das wird nicht vor 2023 der Fall sein, sagt Rechsteiner.

Bis Sommer 2022 die betrieblichen Bedürfnisse abklären

Hansueli Rechsteiner, Stadtbaumeister St.Gallen.

Bild: Michel Canonica

Bis Ende Jahr werden die Fachleute der Stadt die «Krankheiten des Hauses» festgestellt, die Anamnese gemacht haben, sagt Hansueli Rechsteiner. Anschliessend werden sie bei Matthias Flückiger erfragen, was seine Bedürfnisse und Wünsche für das Theater sind. Der Stadtbaumeister werde dann den Therapievorschlag erarbeiten.

Und wie sieht der Zeithorizont aus? «Gut Ding will Weile haben», sagt Rechsteiner. Sein Bauchgefühl sage ihm, dass bis Ende Jahr die baulichen und bis Sommer 2022 die betrieblichen Bedürfnisse geklärt seien. Wenn die Sanierungskosten des Hauses mehr als 300'000 Franken betragen, entscheidet das Stadtparlament darüber. Rechsteiner ist zuversichtlich:

Durch die Sanierung und den Neustart unter Matthias Flückiger könnte das Theater stärker sichtbar werden, vermutet Rechsteiner.

Neulich krachte ein Teil der Decke im Foyer herunter

Matthias Flückiger hat viele Ideen für sein neues altes Theater. Wie bisher will auch er in der Theaterarbeit die Sprache in den Mittelpunkt stellen. Doch auch Musik und Kunst seien ihm wichtig. Und ab und an ein Gastspiel, warum nicht, sagt er. Verschiedene Organisationen haben Interesse bekundet, Flückiger kann sich Cross-over-Projekte gut vorstellen.

Aktuell sind im Untergeschoss des Parfin de siècle Veranstaltungen verboten. Um Sachen darin zu lagern, ist der Raum aber zu feucht. Bild: Tobias Garcia

Doch die Sanierung, die bereitet ihm noch Bauchschmerzen. Neulich krachte ein Teil der Decke im Foyer herunter, nur in einer kleinen Ecke zwar, und es wurde sofort wieder repariert – doch es ist nicht das Einzige, was getan werden müsste. Die Toiletten sind nicht barrierefrei, es gibt kein fliessend warmes Wasser, die Eingangstüren lassen sich nur nach innen öffnen, die alten Gasheizungen, die alten Stromleitungen, die Feuchtigkeit in den Mauern – oder der wunderbare Gewölberaum im Untergeschoss, nur über eine steile Treppe zu erreichen, er wäre geeignet für Veranstaltungen, aber die sind dort verboten, die Fluchtwege genügen nicht. Und auch hier: Feuchtigkeit, grüne Flecken an Wand und Boden, die gelagerten Bühnenpodeste musste er wegschmeissen, sie waren morsch.

Im Foyer krachte in einer Ecke ein Teil der Decke herunter, die Reparaturspuren sind noch sichtbar. Bild: Tobias Garcia

Trotzdem: Er freut sich auf den Start des Theaterbetriebs. Auch wenn es alles gerade ganz schön viel sei, die administrativen Aufgaben, die Unsicherheit durch die Umbaupläne, die Unsicherheit durch die Coronapandemie – Matthias Flückiger sagt:

Wie lange das Kleintheater fliegen kann, das liegt dann in den Händen der Stadt.