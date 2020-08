Der Thaler Wahlkampf wird schmutzig:

SVP-Ortspartei platziert Rundumschlag gegen Behördenmitglieder im Gemeindeblättli

Die SVP-Ortspartei schlägt im Mitteilungsblatt der Gemeinde mit Anschuldigungen gegenüber aktuellen Gemeinde- und Schulräten um sich. Die SVP-Kreispartei distanziert sich vom Vorgehen der SVP Thal und schliesst Ex-Schulrat Michael Fitzi aus. Was Gemeindepräsident Felix Wüst dazu sagt.

Rudolf Hirtl 25.08.2020, 06.24 Uhr

Auch die Aussöhnung der Gemeinderäte Werner Reifler (parteilos) und Felix Bischofberger (CVP, rechts) wird von SVP Thal kritisiert. Bild: PD

Wenn Donald Trump ohne mit der Wimper zu zucken seinen Mitbürgerinnen und Mitbürgern frei erfundene Geschichten als Fakten verkauft, dann wundert das kaum noch jemanden. Man nimmt seine Tweeds desinteressiert, aber nicht ohne Sorge zur Kenntnis.

«Nicht schon wieder», dürften sich auch einige Thalerinnen und Thaler gedacht haben, als sie in den beiden letzten Mitteilungsblättern die Einsendungen der SVP Ortspartei gelesen haben. Der Vorstand sorgt sich darin wegen der angeblichen «Häfeli-Deckeli-Politik» in der Gemeinde. Ohne Beweise zu liefern, unterstellt er zudem einem Ehepaar persönliche Interessenvermischung in den beiden Gremien; sie ist im Gemeinderat, er im Schulrat. «Es besteht Grund zur Annahme, dass sich Gemeinderäte über Kommissionen Bargeldbezüge auszahlen lassen. Auch gibt es Anhaltspunkte, dass die Ausstandsregel verletzt wurde», behauptet die SVP Thal weiter.

Die SVP-Ortspartei fährt grobes Geschütz auf

Es sei nicht im Sinn und Geist der Thaler Gemeindeordnung, wenn sich Ehepartner für beide Räte aufstellen liessen, schreibt die Ortspartei weiter und verweist auf die Ausstandspflicht, die regle, wann ein Behördenmitglied an einem Entscheid mitwirken dürfe und wann nicht. Auch Werner Reifler und Felix Bischofberger, die im vergangenen Herbst im Kampf um das Thaler Gemeindepräsidium Felix Wüst unterlegen sind, geraten ins Fadenkreuz der SVP. «Zwei ehemalige, rivalisierende CVP-Gemeinderäte, die an ihren eigenen, taktisch dummen Machenschaften kläglich gescheitert sind, stellen sich der Öffentlichkeit publikumswirksam als versöhnt dar, um im Rat auch in Zukunft weiter walten zu können», so die Partei. Für diese Personen scheine ihr Amt nur ein Spiel zu sein, in dem es gelte, die persönlichen Pfründe zu wahren. Das Wohl der Gemeinde stehe nicht zur Debatte.

Die Anschuldigungen sind aus der Luft gegriffen

Thals Gemeindepräsident Felix Wüst betont, dass jeder selber wissen müsse, was er denke und wie er etwas publizieren möchte. Zur Qualität und zum Inhalt der SVP-Texte im Mitteilungsblatt wolle er sich daher nicht weiter äussern. Was er jedoch mit Bestimmtheit sagen könne, sei, dass die darin geäusserten Vorwürfe und Anschuldigungen völlig aus der Luft gegriffen seien. «Es ist alles in den Sitzungsprotokollen und Rechnungsbüchern transparent dargestellt und nachvollziehbar», sagt Felix Wüst. Auch eine Verletzung der Ausstandsregel durch das Ehepaar stellt er in Abrede. Es sei richtig, dass Familienmitglieder nicht im selben Gremium sitzen sollten. Wenn es aber so wie in diesem Fall der Gemeinderat und der Schulrat seien, dann sei dies korrekt und auch erlaubt.

Es könne in beiden Gremien Geschäfte geben, bei denen ein Mitglied persönlich profitieren könnte. Etwa beim Verkauf von Boden. «Selbstverständlich treten unsere Gemeinde- und Schulräte in solchen Fällen in den Ausstand. Auch das ist in den Protokollen lückenlos vermerkt», bekräftigt Wüst.

«Als die Kandidatur des Ehepaars damals bekannt wurde, haben wir geprüft, ob das legitim ist», sagt Thals Schulratspräsidentin Miriam Salvisberg. «Das Volk hat die beiden gewählt und daher gibt es meiner Meinung nach auch nichts zu diskutieren.» Auch sie betont, dass die Räte explizit darauf achten würden, bei Geschäften, bei denen sie persönlich betroffen seien, in den Ausstand zu treten.

Viel Arbeit, aber keine horrende Entschädigung

Die SVP-Ortspartei schreibt auch, dass sie keine parteilosen Gesichter wähle, die mit Verbissenheit nur am Sessel ihres Gemeinderatssitzes kleben würden. «Ich nehme diese Anschuldigungen nicht so ernst. Sie wissen es halt nicht besser», sagt der damit angesprochene Gemeinderat Werner Reifler. Er kandidiere nochmals, weil ihm seine Arbeit in der Kommunalexekutive nach wie vor sehr gefalle.

In der Arbeit eines Miliz-Gemeinderates gebe es nicht wirklich Gelegenheit irgendwelche «persönlichen Pfründe zu wahren», wie dies die SVP behaupte.

«Dieses Amt ist mehrheitlich anspruchsvolles Sachgeschäft und weder mit horrender Entschädigung noch mit viel Aussicht auf Blumentöpfe ausgestattet»,

so Reifler. Zur publikumswirksamen Versöhnung mit Felix Bischofberger, der ebenfalls im Thaler Gemeinderat sitzt, sagt der heute parteilose Reifler: «Wir haben weder Freundschaft geschlossen noch ein Päcklein geschnürt. Wir haben uns lediglich über die Geschehnisse während des vergangenen Wahlkampfes ausgesprochen. So wie es von erwachsenen Christen und Amtsträgern erwartet werden darf.»

Konflikt innerhalb der SVP spitzt sich zu «Ich habe diese Art zu politisieren auch schon zu spüren bekommen und distanziere mich davon», sagt SVP-Fraktionschef Michael Götte. Auf kantonaler und lokaler Ebene sei eine parteiübergreifende Zusammenarbeit wichtig. Die nicht dokumentierten Anschuldigungen und die Wortwahl durch die SVP Thal seien nicht das, was er darunter verstehe. «Hardliner mögen das Vorgehen gut finden, doch unter dem Strich kostet es Stimmen», so Götte. Er sei froh, wenn diese Art von Politik in der Bevölkerung nicht geschätzt werde. «Der SVP-Kreisvorstand distanziert sich vom Vorstand der SVP Thal», sagt Kreispräsidentin Sabina Revoli. Die unhaltbaren und nicht belegten Anschuldigungen und Mutmassungen entbehrten jedes Anstands und seien unangebracht. «Wahlkampf darf hart sein, muss aber mit Anstand und Fairness geführt werden.» Fitze schade der Partei Die Delegierten des Wahlkreises Rorschach hätten wegen Vorfällen in der Vergangenheit reagiert und an der Mitgliederversammlung vom 25. Juni Michael Fitzi aus der Kreispartei ausgeschlossen. «Dies wird ihm in Kürze mitgeteilt werden und wird ihn nicht erstaunen. Seine wiederholten öffentlichen, haltlosen Diffamierungen gegen Exponenten im Kantonsrats- und Regierungswahlkampf sowie gegen die Partei und den Parteipräsidenten haben zu diesem Schritt geführt.» Leider könne nur die Ortspartei selbst ein Mitglied aus der Partei ausschliessen. Laut Statuten müsste ein Mitglied ausgeschlossen werden, wenn es der Partei schade. Das wäre laut Revoli also die Aufgabe von Raphael Graber. Da dieser aber auch hinter dieser Kampagne stehe, werde diesbezüglich von ihm eher nichts unternommen werden. «Im Fall von Thal kann also nur auf den gesunden Menschenverstand der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger gehofft werden, die ein solches Vorgehen mit einer Nichtwahl quittieren können», so Revoli. SVP-Kreispartei wurde laut Michael Fitzi wortbrüchig Raphael Graber, Präsident der Ortspartei Thal, will sich auf Anfrage zu den Geschehnissen nicht äussern. Michael Fitzi, der in der Vergangenheit auch schon zugab, bewusst zu polarisieren, sagt: «Wenn gewisse Leute wortbrüchig werden gegenüber der Ortspartei und sich dann wundern, dass es eskaliert, dann sind diese selber schuld.» Die Mitglieder der Ortspartei Thal hätten bereits an der Hauptversammlung Ende Januar beschlossen, dass sie nicht mehr Mitglied bei der Kreispartei Rorschach sein möchten. Seit diesem Zeitpunkt sei die Ortspartei auch nicht mehr Mitglied der Kreispartei. «Fakt ist, wir haben als Ortspartei bei kantonalen Initiativen am meisten Unterschriften, Finanzen und neue Mitglieder eingebracht. Diese Erfolge der Ortspartei passen gewissen Leuten in der Kreispartei offensichtlich nicht.» Zu der angeblich verletzten Ausstandspflicht sagt Fitzi: «Es gibt einen rechtlichen und einen moralischen Standpunkt. Wenn die Gemeindeordnung eine Trennung wünscht, dann sollte dies auch respektiert werden.» Die Räte seien ja bewusst so aufgebaut, um eine Verflechtung in der strategischen Führung zu vermeiden. «Daher sehe ich es als kritisch an, wenn familiäre Verbindungen in den Räten vorhanden sind.» Bei den Bargeldbezügen sei die Post Altenrhein bzw. deren Vertreter Felix Bischofberger gemeint. Seiner Meinung nach sei es besser, hiesige Verkehrsvereine zu unterstützen statt an die Post nur für das Aufstellen von Touristikprospekten 9600 Franken jährlich zu bezahlen. (rtl)

