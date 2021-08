Winzer in Thal im Wettlauf gegen den Pilz

THAL «So ein Ausnahmejahr haben viele Winzer noch nie erlebt»: Winzer im Wettlauf gegen den Pilz Am Buechberg in Thal ist die konsequente Laubarbeit aufgrund des nassen Sommers ein entscheidender Faktor. Rudolf Hirtl 10.08.2021, 05.00 Uhr

Wenn an den Weinstöcken, so wie hier am Rebberg in Goldach, die Blätter bei den Trauben entfernt werden, dann können Pilzkrankheiten auf ein Minimum eingedämmt werden. Bild: pd

Auch wenn der Sommer seinem Namen in der Region am See bisher nicht gerecht wurde, sind bei frühen Weinsorten bereits einzelne Beeren mit Farbumschlag zu sehen. Dass am Buechberg überhaupt gesunde und optisch schöne Trauben an den Stöcken hängen, ist dieses Jahr allerdings alles andere als selbstverständlich und auch etwas dem Glück geschuldet, dass die Region von Starkregen verschont geblieben ist. Während in anderen Schweizer Anbaugebieten aufgrund von Unwettern und Hagelschlag im Herbst wohl nicht mehr viel zu ernten sein wird, sind die hiesigen Winzer mit einem blauen Auge davongekommen – abgesehen von etwas Hagel im Frühling und im Juni.

Allerdings war es in den vergangenen Wochen auch am Buechberg viel zu nass, was zu einem hohen Pilzdruck geführt hat. Feuchtigkeit heizt insbesondere den Befall mit Falschem Mehltau an. «Wir hatten den Februar, der zu warm war, dann März und April, die späten Frost gebracht haben und zu viel Feuchtigkeit im Juni und Juli. So ein Ausnahmejahr haben viele Winzer noch nie erlebt», sagt Roman Rutishauser, vom gleichnamigen Weingut am Steinig Tisch. Er räumt aber ein, dass er den Regen doch lieber im Sommer hat als erst im September oder Oktober, wenn die Ernte ansteht.

Ein Klima schaffen, das dem Pilz nicht behagt

«Wir mussten einen enormen Arbeitseffort an den Tag legen, um die Schäden durch Pilzbefall so gering wie möglich zu halten. Wir haben schon sehr früh ausgelaubt und mussten x-mal zwischen den Stöcken das Gras mähen. Ich muss mich diesbezüglich auch bei meinem Team bedanken, das tageweise auch bei sehr schlechtem Wetter Vollgas gegeben hat», so Rutishauser. Durch das Entfernen von Laub an den Rebstöcken und das Kurzhalten des Grases werde ein Klima geschaffen, das Pilze wie der Falsche Mehltau nicht schätzen würden. «Wenn die Sonne schon mal scheint, dann soll sie die Trauben auch erreichen und die Stöcke trocknen. Auch wenn wir mit handwerklichen Gegenmassnahmen dem Pilzdruck erfolgreich begegnet sind, der Wein ist noch nicht im Keller», sagt der Fachmann, betont aber, dass er sehr zuversichtlich ist. «Am Schluss wird der Wein in der Flasche zeigen, ob der Winzer sein Handwerk trotz der schwierigen Umstände im Griff gehabt hat. Stand heute gehe ich davon aus, dass wir eine gute Qualität haben werden.»

Je nach Sorte habe er mehr oder weniger mit Mehltau zu kämpfen, sagt Tom Kobel vom Ochsentorkel Weinbau in Thal und spricht ebenfalls von einem herausfordernden Jahr. Die Schönwetterfenster für das Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln und das gefahrlose Hantieren mit Maschinen im steilen Rebberg seien sehr klein gewesen. Auch Kobel betont, dass die Region am See im Vergleich mit Gegenden in Zürich oder Schaffhausen bisher glimpflich davongekommen ist. «Das nun angesagte heisse Wetter ist ein Segen für die Reben und wird den Pilzdruck reduzieren.»

Der alkoholfreie Goldacher ist ein echter Renner

In Goldach hat der Hagel im Juni die oben aus dem Hagelnetz wachsenden Triebe zerschlagen. Das hat die Reben geschockt und zu einem zweiwöchigen Wachstumsstillstand geführt. Die Trauben unter den Netzen sind aber laut Winzer Christian Herzog unbeschädigt und haben eine gute Qualität. «Wir sind guter Dinge», sagt der 58-Jährige, «doch abgerechnet wird im Herbst.» Rivaner- und Gameret-Trauben wachsen seit 1998 an der Untereggerstrasse auf einer Fläche von einer Hektare. «Seit einem Jahr stellen wir aus den Goldacher Trauben auch die alkoholfreie Traube nschorle Trubetau her. Die Nachfrage nach der, wie Champagner moussierenden, roten und weissen Schorle hat unsere Erwartungen übertroffen.»