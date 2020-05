Lieferengpass in Italien bremst Aufwertung von Thaler Dorfkern Die Gemeinde Thal feilt derzeit an ihrem Zentrum: An zwei Strassen und einem Platz wird gebaut. Es gibt allerdings eine kleine Verzögerung 13.05.2020, 15.53 Uhr

Blick von der Dorf- in die Tobelmülistrasse in Thal. Unter diesem Belag verlaufen jetzt neue Werkleitungen. Bild: PD

(gk/mre) Im Thaler Dorfzentrum wird derzeit fleissig gebaut. Verschiedene Arbeiten sind beim Abzweiger Dorfstrasse in die Tobelmülistrasse im Gange. Werke und technische Betriebe erneuern dort ihre Werkleitungen. Weiter erhält der Hengetenplatz an eine neue Gestalt: «Der Bereich mit dem Brunnen, dem markanten Baum, der dortigen Sitzbank und der Kiesplatz mit der Strassenbeleuchtung erfährt eine optische Aufwertung», schreibt das Thaler Bauamt.

Verzögerung soll keine Nachteile für Anstösser bringen

Die Gestaltung der Dorf- und der Tobelmülistrasse ist angelehnt an die Gestaltung des Bereiches Kirchplatz/Einlenker Appenzellerstrasse. Es kommen die gleichen Materialien zum Einsatz – die Gemeinde will eine einheitliche Gestaltung. Dabei gibt es allerdings ein Problem: Einige benötigte Materialien aus Italien sind derzeit nicht lieferbar. Die Bauarbeiten erfahren deshalb einen kurzen Unterbruch. Die Gemeinde erklärt, alles daran zu setzen, Verkehrsbehinderungen auf ein Minimum zu reduzieren. Zudem will sie verhindern, dass aus dieser Verzögerung Nachteile für die Verkehrsteilnehmer und Anstösser entstehen.