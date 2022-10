US-Journalisten auf Pressereise in der Stadt St.Gallen

Textilstadt «Wonderful» und «amazing»: US-Modejournalistinnen entdecken St.Gallen Derzeit wird in New York eine Ausstellung zu St.Galler Stickerei gezeigt. Aus diesem Anlass besuchen vier amerikanische Journalistinnen, ein Journalist sowie eine Influencerin die Stadt St.Gallen – und staunen über die Hügel und Kühe. Marlen Hämmerli Jetzt kommentieren 06.10.2022, 16.03 Uhr

Fotografieren den Buebenweier: Camille Okhio vom «W Magazine» (hinten) und Giannie Couji vom «Ubikwist Magazine». Bild: Arthur Gamsa

Als die zwei Kühe unterhalb des Dreilindenwegs in Sicht kommen, bricht Begeisterung aus. «Da kommt der Käse her», ruft Camille Okhio. Wie auf Kommando zücken ein paar USA-Journalistinnen die Smartphones. Die Kühe lassen sich vom Fotoshooting nicht stören, sie mampfen gemächlich weiter.

Okhio, drei weitere Journalistinnen, eine Influencerin und ein Journalist sind aus New York nach St.Gallen gereist. Sie vertreten grosse Modemagazine, unter anderem «Vogue» und «Teen Vogue». Schweiz Tourismus und St.Gallen-Bodensee Tourismus haben die Pressereise anlässlich der Ausstellung «Threads Of Power» organisiert, die derzeit in New York gezeigt wird. Die Ausstellung zur Stickerei entstand aus einer Zusammenarbeit des Textilmuseums St.Gallen mit dem New Yorker Bard Graduate Center. Der Fokus der Pressereise liegt denn auch auf der Textilindustrie.

Spaziergang zu den «Three Ponds»

Bis Freitagmittag sind Besichtigungen der Textilunternehmen Forster Rohner und Jakob Schlaepfer geplant, eine Führung durch die Empa, ein Nähworkshop und ein Besuch des Textilmuseums. Ausserdem erhält die Gruppe einen Einblick in die neue Kollektion von Akris, die vor einer Woche in Paris gezeigt wurde. Zum Start des dreitägigen Besuchs steht aber eine Stadtbesichtigung an: Barock, Kühe, Hügel.

Influencerin Elena Kanagy-Loux (rechts) hat die Kühe ebenfalls entdeckt, Alexander-Julian Gibbson vom «Coveteur» fotografiert die Tiere. Bild: Arthur Gamsa

So kommt es, dass am Mittwochnachmittag eine Gruppe amerikanischer Medienschaffender vom Mühleggbähnli zu den «Three Ponds» spaziert. Gemeint sind natürlich die Drei Weieren mit dem «pond for the men» und der «pond for the women», wie Stadtführerin Claudia Schneider den Mannenweier und das Frauenbad nannte.

Jetzt wären Wanderschuhe praktisch gewesen

Der Spaziergang vom Mühleggbähnli zu den Drei Weieren, die Treppe hinauf und den Dreilindenweg entlang, kommt für einen Teil der Gruppe einer Wanderung gleich. Kein Wunder, die New Yorker Gäste sind sich Asphaltwüsten und Strassenschluchten gewöhnt, nicht Kieswege und Hügel. Leslie Camhi, die als Freischaffende unter anderem für «Vogue» und «The New York Times» schreibt, hat extra für die Reise Wanderschuhe gekauft. «Hierfür wären sie ideal gewesen, hätte ich das nur gewusst.»

Runter in die Altstadt geht es erneut mit der Mühleggbahn. Diese ist auf der Rückfahrt ordentlich gefüllt. Influencerin Elena Kanagy-Loux, 406'000 folgen ihr auf Tiktok und 80'600 auf Instagram, muss in der Mitte stehen, ohne Möglichkeit, sich festzuhalten. «No problem», sagt sie. «Ich bin eine erfahrene Nutzerin der New Yorker U-Bahn.» Die Fahrt mit dem Mühleggbähnli sei da ein Klacks: Es fahre ruhiger, sei nicht dermassen überfüllt, die Mitfahrenden seien deutlich freundlicher. Und: «Diese Bahn fällt bestimmt nicht so oft aus.»

Herzige Tiere und fortschrittliche Darstellungen

Elena Kanagy-Loux fotografiert beim Gang durch die Altstadt Erker und den Schwan an der Hausecke des Restaurants Schwanen («so cute!»). In der Kathedrale lauscht die Gruppe gebannt Stadtführerin Schneider, die von Gallus und dem Bär erzählt. Dass Gallus dem wilden Tier befahl, Holz fürs Feuer zu holen, erstaunt. «Cute» finden die amerikanischen Gäste auch den Bären im Deckengemälde.

Stadtführerin Claudia Schneider erklärt die Deckengemälde in der Kathedrale. Bild: Arthur Gamsa

Vor dem Haus zur Waage an der Ecke Neugasse/Multergasse bleibt Schneider stehen und weist auf die Männerköpfe hin, die die fünf Kontinente symbolisieren. Interessiert sucht die Gruppe nach dem Kopf, der für Amerika steht – und ist begeistert. Die stereotype Darstellung, die hier schon Diskussionen auslöste, stört nicht. Dass ein «native american», ein amerikanischer Ureinwohner, abgebildet ist, sei sehr fortschrittlich, findet Camille Okhio.

Die Luft ist frischer, die Aussicht besser

Die drei häufigsten Ausdrücke des Nachmittags sind «amazing», «wow» und «wonderful». So ist es «amazing», dass im selben Gebäude wie die Stiftsbibliothek eine Schule untergebracht ist. Dass über dem Eingangsportal die griechische Inschrift «Seelen-Apotheke» prangt: «Wow!» Und sowieso ist St.Gallen schlicht «wonderful».

Dieser Meinung ist Kuratorin Emma Cormack vom Bard Graduate Center schon länger. Sie und Marketingchefin Amy Estes begleiten die Pressereise, um Fragen zur Ausstellung zu beantworten. Emma Cormack war für die Ausstellung bereits zweimal in St.Gallen, im November und diesen Juli. Für sie ist klar: «I'm in love with St.Gallen.»

Die Luft? Frischer als in New York. Die Stadt? Alles zu Fuss erreichbar. Die Aussicht? Wunderbar, denn hinter den Häusern sieht man Hügel. Marketingdirektorin Amy Estes witzelt: «Wenn die Ausstellung beendet ist, zieht Emma nach St.Gallen.»

