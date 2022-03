Textilmuseum St.Gallen Siegerprojekt aus Wettbewerb wird weiterverfolgt: Technische und finanzielle Bedenken zerstreut Das St.Galler Textilmuseum soll mittelfristig saniert und ausgebaut werden. Derzeit sind die fünf erstrangierten Projekte aus dem Architekturwettbewerb im Museum ausgestellt. Trotz anfänglicher Bedenken zur Realisierbarkeit soll das Siegerprojekt jetzt zum baureifen Vorhaben weiterentwickelt werden. Reto Voneschen Jetzt kommentieren 24.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

So könnte sich das sanierte und ausgebaute Textilmuseum dereinst in einer Museumsnacht präsentieren. Auffällig ist die Öffnung des neu auf Strassenniveau abgesenkten Erdgeschosses. Visualisierung: PD

Vor knapp einem Jahr hat die Trägerstiftung das Siegerprojekt aus dem Architekturwettbewerb für den Ausbau des St.Galler Textilmuseums vorgestellt. Gewonnen hat den zweistufigen Wettbewerb der Entwurf «Das Schwere ist des Leichten Wurzelgrund» des Zürcher Architekten Christian Kerez. Er stellt das Museum quasi auf den Kopf, realisiert einen grossen Ausstellungssaal im Untergrund und die Sammlungsdepots im Dach.

Seine Idee ist originell, aber auch technisch anspruchsvoll. Sogar die Jury des Architekturwettbewerbs hegte ernsthafte Zweifel daran, dass sich der Umbau des heutigen Gebäudes gemäss dem Siegerprojekt tatsächlich wird verwirklichen lassen. In einer Ausstellung im Foyer des Textilmuseums werden jetzt bis 3. April die fünf Erstplatzierten unter den 15 Projektideen aus dem Wettbewerb präsentiert.

Das Siegerprojekt wird jetzt zur Baureife entwickelt

Die Zweifel an der Machbarkeit des Siegerprojektes seien inzwischen alle ausgeräumt, sagt Peter Kriemler, der Verantwortliche fürs Bauressort der Stiftung Textilmuseum. Dies nicht zuletzt dank Joseph Schwartz, dem Ingenieur, der daran mitgewirkt habe. Er sei einer der besten Experten seines Fachs in der Schweiz und habe darlegen können, dass es technisch möglich und auch erschwinglich sei, die Pläne zum Absenken des Hauses um 1,85 Meter aufs Strassenniveau wie auch jene für einen grossen Ausstellungsraum unter dem Gebäude zu verwirklichen.

Unter dem Gebäude soll ein 1'300 Quadratmeter grosser, weitgehende stützenfreier Ausstellungsraum entstehen. Visualisierung: PD

Darum werde das Projekt «Das Schwere ist des Leichten Wurzelgrund» weiterverfolgt. In den nächsten etwa drei bis vier Jahren soll aus dem Siegerprojekt ein baureifes Vorhaben entwickelt werden. Parallel dazu muss das Museum gemäss Peter Kriemler Überlegungen zur Organisation und zum Betrieb anstellen. Mit dem Projekt von Christian Kerez werde das ursprünglich vor rund 140 Jahren als Bildungsstätte gebaute Haus an der Vadianstrasse 2 nämlich baulich konsequent zum Museum umgestaltet. Das eröffne einerseits völlig neue Möglichkeiten, verlange aber auch nach einer grundlegenden Überarbeitung des Betriebskonzepts.

Mehr Fläche und entsprechende Mehrkosten von etwa zehn Prozent

Preisschild für Sanierung und Erweiterung des Textilmuseums gibt es noch keines. Die Ermittlung der Bau- und der künftigen Betriebskosten gehöre zu den Arbeiten, die man jetzt an die Hand nehmen müsse. Das Siegerprojekt werde teurer als die Realisierung anderer Wettbewerbsbeiträge, räumt Peter Kriemler im Gespräch ein. Dafür entstehe damit aber auch mehr Nutzfläche und Volumen. Die Mehrkosten seien gemessen daran nicht überproportional.

Den grossen Ausstellungsraum erreicht man vom Erdgeschoss aus über eine Wendeltreppe oder einen gläsernen Lift. Visualisierung: PD

Das Siegerprojekt fürs Textilmuseum sieht vor, das heutige Hochparterre ebenerdig zur Vadianstrasse nach unten zu rücken und zu öffnen. Unter dem Gebäude soll ein 1'300 Quadratmeter grosser Ausstellungssaal entstehen. Dafür soll das Haus auf eine Art Tisch gestellt und mit Hilfe von Spannseilen abgesenkt werden. Danach wird das UG ausgegraben.

Öffnung des Museumsgebäudes als Chance auch für die Stadt

Das Erdgeschoss wird fünf Meter hoch, hell und belebt. Untergebracht werden hier etwa der Empfang, das Museumscafé, der Museumsshop und eine Lounge. Dies sei eine grosse Chance fürs Museum und die Stadt, heisst es in der Ausstellung zum Architekturwettbewerb. So könne an zentraler Lage eine neue, offene Kulturinstitution und ein Gebäude entstehen, das schon von der Architektur her eine Attraktion sei.

Der unterirdische Saal bietet Platz für Wechselausstellungen wie auch Ausstellungen mit Teilen der wertvollen Sammlung des Textilmuseums. Visualisierung: PD

Im ersten Obergeschoss folgt die Bibliothek, im zweiten sollen Schulungsräume und ein Vortragssaal, im dritten Werkstätten und Büros untergebracht werden. Das zweigeschossig ausgebaute Dach schliesslilch soll die Depots mit der Sammlung des Museums sowie Technik und Lager aufnehmen.

Die anderen Entwürfe streben alle nach oben

Es ist kein Zufall, dass der Entwurf von Architekt Christian Kerez den Sieg beim Architekturwettbewerb für Sanierung und Ausbau des Textilmuseums St.Gallen errungen hat. Im ersten Teil des zweistufigen Verfahrens setzte sich seine Idee gegen 180 Mitbewerberinnen und Mitbewerber durch, in der zweiten Runde liess sie 14 Konkurrentinnen und Konkurrenten zurück.

Sou Fujimoto ersetzt das konventionelle Dach des Textilmuseums durch einen weissen Glasaufbau, der den grossen Ausstellungssaal einhüllt. Visualisierung: PD

Das Projekt von Kerez unterscheidet sich in einem wesentlichen Punkt von allen anderen Beiträgen: Der Zürcher Architekt strebt mit dem grossen Ausstellungssaal nach unten und verlegt die Depots für die Sammlung nach oben. Alle anderen Teilnehmer zieht es mit dem Saal aufs Dach und die meisten mit den Sammlungsdepots in den Keller. So wie es die Vorgabe im Architekturwettbewerb war.

Der Entwurf von Sou Fujimoto würde von innen beleuchtet vor allem in der Nacht einen markanten Akzent in der St.Galler Dachlandschaft setzen. Visualisierung: PD

Die Projekte auf den Rängen zwei bis fünf, die derzeit ebenfalls im Textilmuseum ausgestellt sind, gefallen durchaus auch. Darunter sticht vor allem der Beitrag des Büros von Sou Fujimoto hervor: Der Schöpfer des eben erst eingeweihten Neubaus «Square» an der HSG gestaltet das Dach komplett um. Er kleidet den grossen Saal in einen weissen, einem Textil nachempfundenen Glasaufbau, der gerade auch beleuchtet in der Nacht einen modernen Akzent in der heutigen Dachlandschaft setzt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen