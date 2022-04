Textilmuseum St.Gallen: Das sind die Pläne der neuen Direktorin

Mandana Roozpeikar wurde 1978 als Tochter eines Iraners und einer Schweizerin in Teheran geboren. Sie wuchs in Pratteln bei Basel auf, spricht Schweizerdeutsch, Persisch, Englisch, Französisch, hat Kenntnisse in Tamil und Hindi. In Basel und Freiburg im Breisgau studierte sie Ethnologie, Medien- und Politikwissenschaften, verbrachte ein Auslandsstudienjahr in Wien. 2004 absolvierte sie ein Praktikum bei einer NGO im indischen Chennai, 2006 schloss sie ihr Studium ab.

Als Praktikantin im Museum BL Liestal arbeitete sie an der Ausstellung «Adam, Eva und Darwin: Szenen einer Problembeziehung» mit. Anschliessend kuratierte sie in Bern eine Darwin-Ausstellung, wurde Kulturwissenschafterin im Wildnispark Zürich, entwickelte Erlebnisausstellungen. Sie wechselte ans Weltmuseum Wien, wo sie die Abteilung Kulturvermittlung aufbaute. Per 1.2.2019 trat sie ihre Stelle im Stiftsbezirk St.Gallen an. Seit 1. März ist sie Direktorin des Textilmuseums. (miz)