Ein Textilwunderland: Das neue Outlet der Forster-Rohner-Gruppe

TEXTILBRANCHE Forster-Rohner-Gruppe eröffnet in St.Gallen ein neues Outlet: Wo man plötzlich Stickereien vom Laufsteg in der Hand hält Emanuel Forster von der Stickereifirma Forster Rohner träumt von einem Kreativhaus an der Flurhofstrasse. Nach dem Anbau für Jakob Schlaepfer wandelt er den Fabrikladen in ein Outlet um. Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 28.11.2022, 18.00 Uhr

Emanuel Forster, Co-CEO von Forster Rohner, im neuen Outlet. Über 1000 Stoffe lagern hier. Bild: Arthur Gamsa

Ein Mitarbeiter trägt die Tafel mit der Aufschrift «Fabrikladen» weg und jene mit «Outlet» herein. Die beiden Begriffe verdeutlichen, was hier an der Flurhofstrasse 150 gerade passiert. Das Gebäude, in dem die Firmen Forster Rohner, Jakob Schlaepfer, Inter-Spitzen und Forster Willi ihren Sitz haben, wird seit einiger Zeit modernisiert.

Im August hat die Jakob Schlaepfer AG einen neuen Anbau bezogen. Von der Strasse aus sieht man die Erweiterung nicht. Wenn das Kreativteam Dessins für Chanel entwirft, blickt es auf den Wald hinter dem Haus. «Ich mag diesen Ausblick. Man kann die Jahreszeiten beobachten», sagt Emanuel Forster, seit 2007 Co-CEO der Forster Rohner AG. Eine Bibliothek säumt den langen Gang, auf der Rückseite hängen sogenannte Moodboards. Fotos, Bilder, Gegenstände und anderes, das hilft, eine Stimmung einzufangen, ein Thema einzukreisen. Von Hand gestickte Versuche sind zu sehen, Mitarbeiterinnen, die am Computer Muster entwerfen.

Wenn der Chauffeur aus Paris ein Muster abholt

2016 hat die St.Galler Stickereifirma Forster Rohner das Textilunternehmen Jakob Schlaepfer gekauft. Daraufhin zog Jakob Schlaepfer vom Westen der Stadt in ein Provisorium im Osten der Stadt. Stickereimaschinen rattern unterdessen in Rumänien, China, Bosnien, hier vorwiegend für Muster und technische Versuche für Paris, von heute auf morgen verlangt. «Die Modebranche ist schnelllebig», sagt Forster. Und erzählt von französischen Designern, die einen Chauffeur nach St.Gallen schicken, der das Muster abholt. «Weil UPS am Abend bereits nicht mehr arbeitet.»

Nach dem Anbau für die Jakob Schlaepfer AG kommt nun der Fabrikladen an die Reihe. Forster: «Ich habe schon immer gesagt, nach dem Einzug führen wir beides zusammen, unseren Fabrikverkauf und den schönen, ehemaligen Laden von Jakob Schlaepfer.» Am Mittwoch ist Eröffnung. Im Keller an der Flurhofstrasse 150 ist auf 420 Quadratmetern ein grosses Textilwunderland entstanden.

Diese Stickerei zierte einst Luxusschuhe. Nun lässt sich damit zum Beispiel basteln. Bild: Arthur Gamsa

Papayaorange neben Glitzerstoffen

Man betritt es über einen faden Eingang, dahinter liegte eine Welt der Farben. Von Lindgrün wie an Omas Lampenschirm bis zu Papayaorange, typische St.Galler Stickereien, Paillettenstoffe, Bedrucktes, Unistoffe. Über 1000 Stoffballen lagern hier, auch Aufnäher, Steine, Paillettenbänder. Produkte von Forster Willi, von Jakob Schläpfer, von Forster-Rohner, von Inter-Spitzen. Erstere ist hauptsächlich für Prêt-à-porter-Marken in Paris und Mailand tätig, Jakob Schlaepfer bedient neben Modedesignern in Paris auch arabische Märkte wie Marokko für prunkvolle Hochzeiten etwa. Inter-Spitzen und Forster Rohner sind vor allem im Unterwäschebereich stark.

Überproduktionen und Versuche für Kollektionen füllen das Outlet. Üblich, das gehöre zum Wesen der Branche, heisst es. Oder trifft man diese Fülle vielleicht doch auch an, weil der Absatz während Corona eingebrochen ist? Forster verneint. Mit Prêt-à-porter habe man während der Pandemie zwar nur etwa halb so viel wie in normalen Jahren verdient. «Dafür hat die Unterwäsche geboomt und die Verluste ausbalanciert.»

Outlet gehört zum Kreativhaus

Emanuel Forster träumt von einem Kreativhaus. «Wir wollen die Kreativität fördern und die Umgebung entsprechend gestalten», sagt er, der die Forster-Rohner-Gruppe zusammen mit seiner Schwester Caroline Forster in vierter Generation leitet. Das neue Outlet gehört zum Konzept. Nach Farben, nach Themen ist alles sortiert, nicht nach Marken. Und doch erkennt Forster sie sofort.

«Ich kann sogar sagen, von welchem unserer Designerinnen und Designer sie stammen. Jeder Stoff hat eine Geschichte.»

Welcher Stoff ist der richtige? Flavia Jäger (links) und Emily Winder beraten die Kundinnen und Kunden. Bild: Arthur Gamsa

Industriell wirkt der Raum, Betonboden, Lampen wie in einer Fabrik, die Stoffe verleihen ihm dennoch Wärme. Letzte Woche noch bauten Schreiner Gestelle auf, montierten Elektriker die Beleuchtung. Nun rollen Flavia Jäger und Emily Winder Stoffe aus und wieder auf. «Im Lager ist die schöne Seite nach innen gerichtet, um das Produkt zu schonen. Im Laden ergibt es Sinn, wenn die schöne Seite nach aussen schaut», sagt Jäger. Zusammen mit Winder wird sie die Kundschaft beraten. Guipurespitze verarbeiten? Nichts für Anfängerinnen. Stattdessen empfehlen sie eine Alloverstickerei ohne Löcher. «Damit kann nichts schiefgehen.»

Produkte mit Geschichte: Welcher Stoff schaffte es auf den Laufsteg? Welcher bereitete Sorgen bei der Herstellung? Bild: Arthur Gamsa

Nicht nur ein Ort, um Stoffe «fast zu Herstellerpreisen» einzukaufen, sei das Outlet, sagt Forster. «Es ist auch ein Ort, der die St.Galler Textilgeschichte und Handwerkskunst abbildet. Hier findet man Stoffe, die sonst niemand auf der Welt fertigt.» Solche, die «auf dem Laufsteg eine grosse Geschichte» waren, wie der 48-Jährige sagt. Solche, die Probleme und Sorgen bei der Umsetzung bereiteten. Andere, bei denen man dachte: Niemand kauft das. «Und dann waren sie der letzte Schrei.»

Ein Ort auch für die nähbegeisterte Stadtbevölkerung. Wer sich ein nobles Kleid schneidern will, findet hier die Zutaten dafür. Schauspieler und Sängerinnen werden sich mit Stoffen für ihre Bühnenkleider eindecken, Männer ihre Liebste vielleicht mit einem Tischtuch aus Blumenstickerei überraschen. Blümchen aus Spitze und Glitzersteine, für Bastelkinder ist das Outlet eine Schatztruhe. Und Forsters Sohn hat im Lager schon sein Fasnachtskostüm perfektioniert: Er, für einen Tag Wikinger, wickelte sich einfach einen schwarzen zotteligen Stoff um die Schultern.

Neben einer Ledercouch liegen auf dem Fensterbrett aktuelle Magazine. Sie sollen als Inspiration dienen, heisst es. Dior, gleich auf der Titelseite. «Habt ihr etwas Ähnliches?», fragen Modeinteressierte Beraterin Emily Winder dann. Das gleiche Dessin darf sie nicht hervorzaubern, Vergleichbares schon. Forster erklärt:

«Hat es ein Stoff auf den Laufsteg geschafft, ist er für mindestens fünf Jahre für den Verkauf gesperrt.»

Danach kann man die grossen Trends im kleinen St.Gallen erstehen. Weil die Designrechte bei Forster Rohner liegen.

Flavia Jäger wendet die Stoffe von innen nach aussen, damit sie im Outlet besser wirken. Bild: Arthur Gamsa

Flavia Jäger schleppt eine weitere Stoffrolle aus dem Lager. «Wir sind last minute dran, wie unsere Kunden aus der Modebranche», sagt Emanuel Forster, lacht und zeigt weisse Modelle, die sich wunderbar für Kinderfest-Kleider eignen würden. Schulklassen dürfen sich jeweils bedienen. Geht es nach dem Co-CEO und zweifachen Vater, tun das bald auch Eltern und Grosseltern. Nicht mehr nur die Kinder erscheinen dann herausgeputzt zum Traditionsanlass, sondern auch die Verwandten, die zusehen.

«Eine ganz weisse Wiese! Ich wünsche mir, dass wir das nächste Kinderfest intensiv zelebrieren, nachdem es letztes Jahr aus Spargründen ausgefallen ist.»

Forster redet von Sponsoring, ihm komme schon noch eine konkrete Idee. Er hat noch eineinhalb Jahre Zeit.

Eröffnungsverkauf: Mittwoch, 30. November, Donnerstag, 1. Dezember, Freitag, 2. Dezember, jeweils von 8 bis 18 Uhr. Samstag, 3. Dezember, 8 bis 14 Uhr, Montag, 5. Dezember: 8 bis 18 Uhr. Danach zwei Tage pro Monat.

