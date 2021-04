Tennis Rorschach hat einen neuen Tenniscoach: Toby Mitchell besiegte schon Lleyton Hewitt Der TC Rorschach hat mit Toby Mitchell einen hochkarätigen Juniorentrainer verpflichtet. Der 45-Jährige belegte auf der ITF-Senioren-Weltrangliste vor einigen Jahren Spitzenplätze. Ralf Rüthemann 27.04.2021, 05.00 Uhr

Toby Mitchell stand zweimal in der Hauptrunde der Australien Open. Bild: Michel Canonica

Er stand schon zweimal in der Hauptrunde der Australian Open und besiegte einst Lleyton Hewitt im Doppel: Toby Mitchell hat in seinem Palmarès ein paar bemerkenswerte Einträge zu verzeichnen. Der ehemalige Tennisprofi auf der ATP-Tour steht seit neustem dem Tennisclub Rorschach als Juniorentrainer zur Verfügung. «Wir waren von Anfang an absolut begeistert von ihm», sagt Vereinspräsident Christoph Fabris.

Mitchell kümmert sich um die Juniorinnen und Junioren des TC Rorschach und gibt auch noch Stunden für Erwachsene. «Mein Ziel ist es, pro Jahr mindestens eine neue Jugendmannschaft aufzubauen», erzählt Mitchell. «Dann haben wir in ein paar Jahren vielleicht schon drei, vier neue Teams.» Neu will der gebürtige Australier auch die ganz Kleinen im Alter von vier bis sechs Jahren einbinden und plant dafür einen «Bambini-Kurs».

Nummer 1 bei den Senioren

Von seiner sechsjährigen Tour als Profi konnte Toby Mitchell viel profitieren: «Ich habe nicht nur spielerisch, sondern auch menschlich einiges mitgenommen», erzählt der 45-Jährige.

«Man lernt durch das viele Reisen neue Kulturen und Leute kennen. Das war eine wertvolle Erfahrung.»

Als ATP-Profi war Mitchell einst die Nummer 248 der Welt im Einzel und die Nummer 200 im Doppel. Und auf der ITF-Senioren-Weltrangliste belegte er vor drei Jahren im Doppel und Mixed sogar die Nummer 1 und im Einzel die Nummer 4.

Mitchell ist aber schon lange nicht mehr nur für seine eigene Karriere unterwegs, sondern trainiert seit gut 20 Jahren andere Tennisbegeisterte in Süddeutschland. Dort wohnt der Australier auch mit seiner Frau und seinen zwei Kindern im Alter von 18 und 10 Jahren. «Meine Frau und ich hatten gerade unseren 20-jährigen Hochzeitstag. Ich habe ihr einen Blumenstrauss geschenkt.»

Der gebürtige Australier Tobi Mitchell lebt heute in Süddeutschland und arbeitet in Rorschach.BLATT Bild: Michel Canonica

Er sei froh, dass Rorschach mit dem Auto nur eineinhalb Stunden von seinem Wohnort Pfullendorf entfernt liegt. «Ich bin von Montag bis Freitag jeweils in meiner Wohnung in Rorschach und kann am Wochenende bei meiner Familie sein.»

Ansturm auf den Trainerjob

Der Tennisclub Rorschach hat einen neuen Vereinstrainer gesucht, da der bisherige Trainer Manfred Schnyder gesundheitsbedingt aufhören musste. «Wir haben ein Inserat auf Swisstennis aufgeschaltet und danach viele Anfragen bekommen», sagt Christoph Fabris. 30 Bewerbungen seien eingegangen, vor allem aus dem Ausland. Einige Bewerber haben die Rorschacher dann persönlich kennen gelernt, darunter Toby Mitchell. «Wir sind nach Süddeutschland gefahren und hatten von Anfang an einen sehr guten Eindruck», sagt Fabris.

Nachdem das Hotel, in dem Toby Mitchell als Tennislehrer angestellt war, wegen Corona schliessen musste, hat Mitchell eine neue Anstellung gesucht und ist auf das Inserat des TC Rorschach gestossen. «Ich freue mich auch deshalb auf diesen neuen Trainerjob, weil ich mit den Junioren längerfristig etwas aufbauen kann», erklärt Toby Mitchell.

Im Hotel sei es anders gewesen – viel schnelllebiger: Gäste kamen und gingen wieder, eine längere Trainingsphase kam kaum zu Stande. So passt der neue Job auch viel besser zu Mitchells Philosophie: «A little progress each day adds up to big results», heisst es auf seinem Lebenslauf. Was so viel heisst wie: Ein wenig Fortschritt jeden Tag summiert sich zu grossen Ergebnissen.

