Lärmschutz: Stadt St.Gallen führt schrittweise Tempo 30 ein

Temporegime Für mehr Lärmschutz: Die Stadt St.Gallen führt schrittweise Tempo 30 ein Strassenverkehr verursacht Lärm und schadet damit der Gesundheit. Ein Mittel gegen Strassenlärm sind Temporeduktionen. Der Kanton und die Stadt St.Gallen haben zusammen entschieden, wo und wann Tempo 30 auf dem städtischen Netz nötig und sinnvoll ist. 1 Kommentar 12.10.2022, 10.13 Uhr

Mehr Tempo 30 in der Stadt St.Gallen Bild: Tobias Garcia

In der Schweiz sind rund 14 Prozent der Bevölkerung übermässigem Strassenlärm ausgesetzt. In der Stadt St.Gallen sind das rund 11’000 Personen. Überschreitet der Lärm die Grenzwerte, müssen Strasseneigentümer Massnahmen ergreifen, wie der Kanton St.Gallen in einer Medienmitteilung schreibt. Denn der Bund schreibe in der Lärmschutzverordnung vor, wie laut der Verkehr in Wohngebieten sein dürfe. Diese Lärmgrenzwerte werden auf mehreren Strassen in der Stadt überschritten.

Die Stadt und der Kanton seien deshalb verpflichtet, Lärmschutzmassnahmen umzusetzen. Dies können gemäss Communiqué Massnahmen an Fahrzeugen, an Strassenbelägen oder bei der Geschwindigkeit sein. Mit dem Konzept Temporegime Stadt St.Gallen senken der Kanton und die Stadt auf den betroffenen Abschnitten die erlaubte Fahrgeschwindigkeit. Temporeduktionen seien kostengünstig und senken die Lärmbelastung, wie Beispiele in anderen Schweizer Städten zeigen. Es seien keine baulichen Massnahmen erforderlich, lediglich die Signalisation müsse angepasst werden.

Die Temporeduktion wird schrittweise umgesetzt, heisst es weiter in der Mitteilung. Zuerst soll Tempo 30 nachts auf fast allen Hauptverkehrsstrassen der Stadt gelten. Auf ausgewählten Strassen soll in weiteren Schritten die Reduktion auch tagsüber umgesetzt werden. Die Umsetzungsphase dauert voraussichtlich sechs Jahre.

Bereits im September 2021 wurden verschiedene Interessensgruppen über das Konzept informiert. Vor dem Abschluss des Konzepts erhalten die Interessensgruppen und politischen Parteien die Möglichkeit, an einer Vernehmlassung teilzunehmen. (SK/evw)

Auf dieser Website gibt es weitere Informationen zum Konzept.

1 Kommentar René Merten vor 9 Minuten 1 Empfehlung Lärmschutz ist oft ein Vorwand, um die linke Ideologie durchzusetzen- nämlich die Bekämpfung des Autos. Auch die grüne Verbotspartei will den Bürgern vorschreiben, was sie zu essen und trinken haben. Und wenn man das nicht möchte, dann kleben sich die Grünen an den Straßen fest und schikanieren die Bürger! 1 Empfehlung Alle Kommentare anzeigen