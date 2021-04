Tempolimit Autoposer und Raser in der Begegnungszone Gossau: Aus diesem Grund kann die Stadt kaum was dagegen tun Beim Gossauer Bahnhof sind eigentlich nur 20 Stundenkilometer erlaubt. Die Strassen sind aber hindernisfrei gestaltet. Das verlockt, Autofahrer dazu, schneller zu fahren. Rita Bolt 26.04.2021, 05.00 Uhr

Die Begegnungszone beim Bahnhof Gossau: Da hier auch Regiobusse durchfahren, ist die Strasse hindernisfrei gestaltet.

«Blitzer dringend nötig. Denn ohne Rücksicht auf Fussgänger wird des Öfteren mit übersetzter Geschwindigkeit gefahren», hat ein Anwohner der Begegnungszone beim Gossauer Bahnhof kürzlich im Stadtmelder geschrieben. Mit dieser Wahrnehmung sei er nicht allein, bestätigt Stadträtin Gaby Krapf. Blitzer und Geschwindigkeitskontrollen seien aber Sache der Kantonspolizei. «In einer Tempo-20-Zone machen wir in der Regel keine Geschwindigkeitskontrollen», erklärt Polizeisprecher Florian Schneider und begründet: «20er-Zonen sind jeweils so gebaut, dass gar nicht schnell gefahren werden kann.»

Nicht so in Gossau: Da die Regiobusse die Begegnungszone passieren müssen, um zum Bahnhof zu gelangen, ist die Strasse hindernisfrei. «Auf Antrag der Stadt Gossau wird die Kantonspolizei nun doch Kontrollen durchführen», sagt Hans-Peter Roters, Leiter des Tiefbauamtes der Stadt Gossau. Kapo-Mediensprecher Hanspeter Krüsi bestätigt, dass Radargeräte eingesetzt werden.

«Die Messungen werden Klarheit bringen, ob tatsächlich zu schnell gefahren wird.»

Autoposer in der Begegnungszone

Auch Autoposer haben die Begegnungszone für sich entdeckt, zeigen sich seit einiger Zeit mit ihren aufgemotzten Autos beim Gossauer Bahnhof. «Da die Bahnhof- und Stadtbühlstrasse frei von Hindernissen sind, können die Poser ungehindert fahren», sagt Hans-Peter Roters. «Und in Bahnhofnähe halten sich immer viele Leute auf, da können sie sich und ihre Autos vorführen.»

Die Kantonspolizei hat Kenntnis davon. «Mit den Autoposern ist Gossau nicht allein», sagt Hanspeter Krüsi. Er bestätigt Roters Aussage: Die Poser seien dort, wo es viel Publikum habe, wo man sie sehe und höre. Nicht zuletzt wegen dieser Poser kämen Forderungen nach Geschwindigkeitskontrollen. Die Autoposer seien auch an der Wiler- und Niederbürerstrasse anzutreffen, lieferten sich dort Rennen, weiss Roters. Die Polizei markiere vermehrt Präsenz.

Mit 80 km/h durch die Begegnungszone

Präsenz markiert hat auch die stadteigene Tempoanzeige-Tafel «Speedy»: Zwei Wochen hat sie auf der Bahnhofstrasse gelächelt oder war traurig. Die Geschwindigkeitsmessungen werden nun von der Stadt ausgewertet.

«Speedy» ist in Gossau im Dauereinsatz, war schon mehrmals in der Begegnungszone stationiert. «Das höchste gemessene Tempo in der Kurve beim Bahnhof war 80 Stundenkilometer», sagt Roters. Speedys Aufzeichnungen seien allerdings mit Vorsicht zu geniessen. Das Messgerät ist nicht geeicht. Das Gerät erfasse auch E-Bikes, Velos oder Töffli – alles, was sich bewegt.

«Speedy» habe aber eine recht gute psychologische Wirkung, weiss Florian Schneider. Wenn man zu schnell fahre und die Anzeige sehe, bremse man automatisch. Dies funktioniere allerdings nur über einen gewissen Zeitraum. Erfreulich sei, dass sich in der Gossauer Begegnungszone seit Bestehen noch nie ein Unfall mit Personen zugetragen habe. «Dafür gibt es Blechschäden», sagt Roters.

Gefordert werden nicht nur Blitzer, sondern auch verkehrsberuhigende Massnahmen, um das Tempo der Autofahrenden zu drosseln. Verkehrsberuhigungen wie Pflästerungen oder Gummi-Elemente. «Das ist nicht möglich», antwortet Gaby Krapf.

Versetzt angeordnete Bäume, Sitzbänke oder Parkplätze könnten temposenkend wirken. Solche Massnahmen seien in der Bahnhofstrasse nicht möglich, weil diese für den Busverkehr passierbar sein müsse. Somit bleibe nicht viel mehr, als auf die Vernunft der Verkehrsteilnehmenden zu zählen. «Wir stellen oft fest, dass die Fussgänger aus Kulanz den Regiobussen den Vortritt lassen, im Wissen darum, dass die Busse den Fahrplan einhalten müssen», sagt Bruno Huber, Geschäftsführer der Regiobus AG.

Erwartungen nicht erfüllt

Die Begegnungszone wurde vor rund zehn Jahren realisiert. Das Parlament hat im März 2009 für die Umgestaltung 940‘000 Franken bewilligt. Damals war man überzeugt, dass im Wohn- und Gewerbehaus «Perron 3» Geschäfte einziehen, die zum Flanieren einladen, die Begegnungen schaffen und die Attraktivität beim Bahnhof gesteigert werden kann.

Diese Erwartungen haben sich bis heute nicht erfüllt. «Es ist eine grosse Fläche für alle Verkehrsteilnehmer entstanden, auf der die Fussgänger Vortritt haben», sagt Gaby Krapf. Eine Flaniermeile sei es nicht.

Roters sagt, dass es die Stadt gerne sehen würde, wenn es in der Begegnungszone gar keine Parkplätze hätte. Dann wäre die Koexistenz zwischen Fussgängern, Velofahrern und motorisiertem Verkehr noch besser gewährleistet. Er weiss, dass eine Aufhebung der Parkplätze zu Widerstand führen würde – ebenso wie die Fällung der geschützten Baumallee, die eine Art Trennwirkung habe. «Eine Begegnungszone müsste eigentlich eine Ebene von Fassade zu Fassade sein», erklärt Roters. Die Gossauer Begegnungszone sei noch nicht in allen Köpfen angekommen.