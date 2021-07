Tempo 30 auf St.Galler Hauptachsen: Verkehrsverbände reagieren

TEMPO 30 Von grosser Freude bis kategorischer Ablehnung: So reagieren Verkehrsverbände auf Tempo-30-Pläne der Stadt St.Gallen Bis 2030 will der St.Galler Stadtrat neu auch auf Hauptverkehrsachsen Tempo 30 einführen. Bei Verkehrsverbänden lösen die Pläne unterschiedliche Reaktionen aus. Den VCS freut's, TCS und ACS üben Kritik. Und auch der ÖV-Verband hegt Vorbehalte. Sandro Büchler und Luca Ghiselli 20.07.2021, 05.00 Uhr

Automobilverbände fürchten, dass die Stadt mit Tempo 30 auf den Hauptverkehrsachsen den motorisierten Individualverkehr ausbremst. Bild: Benjamin Manser

Die Antwort des St.Galler Stadtrats auf eine Interpellation von links-grünen Fraktionen birgt Zündstoff. Bis 2030 will die Stadt neue Tempo-30-Zonen definieren – erstmals sollen diese auch auf Hauptverkehrsachsen wie der Langgasse oder der Zürcher Strasse möglich sein. Stadt und Kanton St.Gallen besprechen aktuell, was wo möglich ist. Nachdem Zürich vergangene Woche angekündigt hat, bis 2030 auf Stadtgebiet grossflächig Tempo 30 einführen zu wollen, ist auch in St.Gallen die Diskussion lanciert.

Der Verkehrs-Club der Schweiz (VCS) setzt sich seit Jahrzehnten für die Lärmreduktion im Strassenraum ein. Entsprechend erfreut über die Bestrebungen, Temporeduktionen in den kommenden Jahren weiter voranzutreiben, zeigt sich auch Ruedi Blumer. Der SP-Kantonsrat präsidiert den nationalen Verband und ist auch Co-Präsident der Sektion St.Gallen/Appenzell. «Das ist schweizweit eines unserer wichtigsten Themen», sagt er.

Bereits 2001, also genau vor 20 Jahren, brachte der VCS Tempo 30 innerorts mit der Volksinitiative «Strassen für alle» an die Urne. Das Resultat war eine empfindliche Niederlage für alle Befürworterinnen und Befürworter von Temporeduktionen: 80 Prozent der Stimmbevölkerung lehnten die VCS-Initiative ab.

Ruedi Blumer, Präsident VCS Schweiz und Kantonsrat (SP). Bild: PD

Seither, sagt auch Blumer, hat der Wind gedreht. «Das Thema ist salonfähig geworden.» Wie die aktuellen Entwicklungen in Zürich und St.Gallen zeigten, geben auch die städtischen Exekutiven langsam dem Druck nach. «Der Kanton schläft aber immer noch», kritisiert Blumer. Gerade beim Lärmschutz mache er keine gute Figur.

«Es herrscht akuter Vollzugsnotstand bei der Umsetzung von Lärmschutzmassnahmen.»

Dabei sei klar, doppelt der VCS am Montagmittag in einer Mitteilung nach, dass Temporeduktionen das Problem der übermässigen Lärmbelastung an der Wurzel bekämpfen. «Es ist längst erwiesen, und mit der Lärmschutzverordnung des Bundes bereits seit 1985 gesetzlich verankert, dass die Bevölkerung durch Lärmschutzmassnahmen an der Quelle geschützt werden muss», heisst es im Communiqué. Im Vergleich zu Flüsterbelägen seien Temporeduktionen zudem deutlich nachhaltiger und kostengünstiger – auch auf Hauptachsen.

In den Quartierzentren hingegen will sich der VCS mit Tempo 30 nicht begnügen. Dort fordert die Sektion St.Gallen/Appenzell Begegnungszonen mit Tempo 20 und mehr Grün, um die Aufenthaltsqualität zu verbessern.

Im Zuge der Diskussion um die Einführung von Tempo-30-Zonen auf Hauptverkehrsachsen wurde die Befürchtung laut, dass diese auch den Busverkehr verlangsamen könnten. Der VCS schreibt dazu in seiner Mitteilung:

«Die Verlustzeiten für den ÖV erachtet der VCS als geringes und lösbares Problem.»

Angesagt seien die Optimierung von Lichtsignalanlagen, mehr Eigentrassierungen und Fahrbahnhaltestellen, damit der Autoverkehr keine Kreuzungen überstaue und so den öffentlichen Verkehr behindere.

Ob mit Tempo 30 auf den Hauptachsen auch der Busverkehr verlangst wird, muss nun genauer geprüft werden.

Bild: Benjamin Manser

Schliesslich, heisst es in der VCS-Mitteilung, erwarte man vom Kanton St.Gallen, dass dieser ernsthaft Hand biete, um auch auf Kantonsstrassen streckenweise Tempo 30 einzuführen. «Dabei ist auch klar, dass auf diesen Strecken kein Rechtsvortritt gilt.»

Marcel Aebischer, Präsident der TCS-Regionalgruppe St.Gallen/Umgebung. Bild: PD

Bei der St.Galler Sektion des Touring Club Schweiz (TCS) beobachtet man die Tempo-30-Diskussion nicht ohne Sorge. Sektionspräsident Marcel Aebischer sagt auf Anfrage, es sei «leider eine Tendenz» zu erkennen. Der TCS habe in der Vergangenheit auch schon versucht, die Einführung von Tempo-30-Zonen vor Gericht zu bekämpfen – meist aber erfolglos.

«In dieser Diskussion scheint vergessen zu gehen, dass Tempo 30 eine Ausnahme darstellt», sagt Aebischer. Er habe Verständnis dafür, wenn in Wohnquartieren Tempo 30 gelte. Das sei bereits heute aber in weiten Teilen der Stadt bereits der Fall.

«Auf Hauptachsen und in der Innenstadt ist eine Temporeduktion aus unserer Sicht aber überhaupt nicht zielführend.»

Fast scheine es, sagt Aebischer, als würden jene politischen Kräfte, die sich für Tempo 30 auf Hauptachsen einsetzen, versuchen, die Erreichbarkeit des Zentrums einzuschränken. «Darunter leidet in erster Linie der motorisierte Individualverkehr, aber auch der öffentliche Verkehr.»

In der Regel sei es bereits heute kaum möglich, auf den Hauptachsen und im Zentrum mit 50 Stundenkilometern unterwegs zu sein. Dafür hätten bereits andere Massnahmen wie Lichtsignalanlagen und Mittelinseln gesorgt. «Da nun mit einer Pseudo-Temporeduktion nachzudoppeln, scheint mir realitätsfremd», sagt Aebischer. Viel eher gelte es, auch Alternativen zu Tempo 30 gründlich zu prüfen. Etwa Tempo 40 oder der Einbau von Flüsterbelägen. Zudem müsse man genau überprüfen, wo die Lärmgrenzwerte wirklich überschritten werden.

Die Idee, nur nachtsüber Tempo 30 einzuführen, stösst beim TCS-Sektionspräsidenten auf mehr Anklang.

«Das wäre sicher verhältnismässiger, weil dann die Lärmproblematik am akutesten ist.»

Tagsüber will man beim TCS aber, gerade auf Hauptachsen wie etwa der Zürcher Strasse, der Langgasse oder der Rorschacher Strasse, vorerst nichts von Tempo 30 wissen.

Roger Baumann, Mediensprecher Verband öffentlicher Verkehr (VöV). Bild: PD

Die Ankündigungen aus St.Gallen und Zürich werden auch beim Verband öffentlicher Verkehr (VöV) diskutiert. Mediensprecher Roger Baumann sagt:

«Der öffentliche Verkehr wird mit generell Tempo 30 auf den Hauptachsen der Städte unattraktiver.»

Der VöV wehre sich nicht gegen punktuelle Tempo-30-Lösungen – wie sie der St.Galler Stadtrat vorgeschlagen habe. «Wenn es im Gegenzug entsprechende Kompensationen für den ÖV gibt, etwa mit Busspuren und einer Bevorzugung an den Ampeln.»

Wie stark sich Tempo-30-Zonen auf Strassen mit Buslinien auswirken, sei jedoch schwierig abzuschätzen, so Baumann. «Tempo 30 wird für die öffentlichen Verkehrsbetriebe sehr oft teurer, weil sie bei gleichbleibendem Takt mehr Fahrzeuge einsetzen müssen.» Der VöV-Sprecher sagt, dass die Transportunternehmen nun das Gespräch mit den Behörden suchen müssten.

Baumann hegt eine Befürchtung: «Wird der ÖV langsamer, nutzen ihn die Leute weniger. Man liefert ihnen einen Grund, sich wieder ans Steuer eines Autos zu setzen.» Dies gelte es zu vermeiden.

Fabien Produit, Generalsekretär Automobil Club der Schweiz (ACS). Bild: PD

Doch auch bei der Autolobby stösst Tempo 30 auf herbe Kritik. Nachfrage bei Oskar Gabler, Geschäftsleiter der St.Galler Sektion des Automobil Clubs der Schweiz (ACS). Der verweist auf eine schriftliche Stellungnahme von ACS-Generalsekretär Fabien Produit.

Der Automobilclub fordert darin, dass der Verkehrsfluss auf Hauptverkehrsachsen gewährleistet sein müsse.

«Deshalb lehnt er Tempo 30 auf diesen übergeordneten Strassen kategorisch ab.»

Durch die Temporeduktion weiche der Verkehr in die umliegenden Quartiere aus. Dies gilt es laut Generalsekretär Produit zu vermeiden: «Die Quartiere werden zusätzlich belastet.» Der Verkehr sei zudem ein Risiko für die Verkehrssicherheit, da sich «die potenziell überlasteten Nebenstrassen oft in Wohngebieten befinden».

Darüber hinaus ist der ACS der Meinung, dass die Einführung von variablen Tempolimiten erhebliche Probleme mit sich bringe. «Das Strassennetz wird immer unzusammenhängender mit einem Wirrwarr von Strassen mit variablen Geschwindigkeitsbegrenzungen.» Wohlwollend stehe der Automobilclub jedoch der Einführung von Tempo-30-Zonen gegenüber, die aus Gründen der Verkehrssicherheit unerlässlich seien, beispielsweise in der Nähe von Kindergärten und Schulen.