In der Stadt St.Gallen soll vermehrt Tempo 30 soll gelten

Tempo 30 «Ich wünsche mir vom Stadtrat Tempo 100 in dieser Angelegenheit»: Wie es in St.Gallen in Sachen Tempo 30 steht Im St.Galler Stadtparlament wurde fraktionsübergreifend nach Tempo 30 in St.Gallen gefragt. Mit ein Grund: In Sachen Lärmschutz erfüllt die Stadt noch lange nicht die Vorgaben des Kantons. Die Antwort des Stadtrats sei überraschend positiv, sagt die Initiantin. Sie hofft, dass das Thema endlich im Stadtparlament diskutiert wird. Julia Nehmiz Jetzt kommentieren 16.10.2021, 05.00 Uhr

Die jüngste 30er-Zone in der Stadt St.Gallen. Seit rund drei Wochen darf man zwischen Kräzernbrücke und Bushaltestelle Stocken nicht mehr als 30 Stundenkilometer fahren. Bild: Ralph Ribi

Paris kann es. London auch. Lausanne zumindest nachts. Zürich und Winterthur haben es beschlossen. Immer mehr Städte bremsen den Autoverkehr aus und führen Tempo 30 ein. Teilweise flächendeckend, andere nur in Innenstädten, ausgenommen sind meist die Hauptverkehrsachsen. Die Städte agieren damit nicht vorbei am Willen vieler Bürgerinnen und Bürger. In Paris stimmten gemäss Stadtverwaltung 59 Prozent der Bevölkerung in einer Umfrage einer Geschwindigkeitsbegrenzung zu.

Wie eine Umfrage der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BfU) Anfang Woche zeigte, befürworten 52 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer Tempo 30 innerorts (ausgenommen Hauptverkehrsachsen). Auch die BfU unterstützt die Forderung nach Tempo 30: Denn Auswertungen der BfU zeigen, dass die Anzahl schwerer Unfälle mindestens um einen Drittel reduziert werden könnte, würde die Höchstgeschwindigkeit innerorts auf 30 Stundenkilometer begrenzt.

Drei Fraktionen und ein SVPler

Auch ein Thema für St.Gallen? Ja. Schon lange wird in der Stadt über Temporeduktionen diskutiert. Die letzte Debatte allerdings wurde mehrfach vertagt – Anfang November soll sie nun im Stadtparlament verhandelt werden: Die Interpellation «Tempo 30 in der Stadt – was läuft?» und die Antwort des Stadtrates darauf.

Veronika Meyer, Stadtparlamentarierin Grüne Bild: PD

Im Frühjahr machte Grünen-Stadtparlamentarierin Veronika Meyer Tempo 30 zum Thema und suchte Unterstützerinnen und Unterstützer über Fraktionsgrenzen hinweg. Sie wurde fündig: Nebst den Grünen reichten GLP/JGLP und SP/Juso/PFG den Vorstoss mit ein, Jürg Brunner (SVP) kam als Einzelperson hinzu. 34 Stadtparlamentarierinnen und Stadtparlamentarier unterschrieben die Interpellation.

Meyer und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter fragen darin: Welche gesetzlichen Hindernisse eine breite Einführung von Tempo 30 auf Gemeindestrassen erschweren. Wie der Stadtrat die Kosten für die breite Umsetzung von Tempo 30 einschätzt. Wie sich der öffentliche Verkehr bei Tempo 30 priorisieren lasse. Und ob der Stadtrat beim Kanton ein Gesuch für einen Pilotversuch mit Tempo 30 auf Kantonsstrassen stellen würde.

Der Stadtrat antwortete im Juni auf die Interpellation. Und ja, sie sei zufrieden mit der Antwort, sagt Veronika Meyer. Der Stadtrat habe sie mit seiner Antwort positiv überrascht.

«Wir haben gefragt, was läuft, und es läuft so einiges.»

Veronika Meyer hofft, dass die Interpellation und deren Antwort jetzt endlich im Stadtparlament diskutiert werden – schon zweimal musste das Traktandum wegen Zeitmangel verschoben werden. An der nächsten Sitzung am 2. November soll es nun so weit sein.

Stadtrat: Bis Sommer 2022 soll ein «Tieftempokonzept» vorliegen

Der Stadtrat schreibt in seiner Antwort, er habe es sich zum Ziel gesetzt, auf Quartierstrassen grundsätzlich flächendeckend Tempo 30 einzuführen. 81 Prozent der Gemeindestrassen 2. Klasse – der eigentlichen Quartierstrassen – seien heute schon «Tieftempogebiete».

Eine flächendeckende Einführung von Tempo 30 wäre kompliziert: Für jeden Strassenabschnitt braucht es eine «Notwendigkeits- und Zweckmässigkeitsprüfung mittels Gutachten». Dagegen könne zudem jeweils Einsprache erhoben werden. Bis 2030 sollen in der Stadt trotzdem weitere 150'000 Quadratmeter Gemeindestrassenfläche in Tieftempogebiete umgewandelt werden. Die Kosten dafür beziffert der Stadtrat auf 9,5 bis 13,5 Millionen Franken.

Das «Tieftempokonzept auf Hauptachsen» soll bis Sommer 2022 vorliegen. Der Stadtrat werde sich dann bei der Kantonsregierung dafür einsetzen, dass erste Tempo 30-Zonen auf Hauptachsen umgesetzt würden.

Der Verwaltung einen Schubs geben

Die grundsätzliche Lösung sei eigentlich, weniger Autos in der Stadt, sagt Veronika Meyer.

«Aber das dauert noch.»

Ein erster Schritt zur Verbesserung sei auf jeden Fall Tempo 30. Dass der Stadtrat erst nächstes Jahr im Sommer über Tempo 30 auf Hauptverkehrsachsen nachdenken will, sei nicht gerade umwerfend. «Ich wünsche mir vom Stadtrat Tempo 100 in dieser Angelegenheit.»

Trotzdem: Mit dem Vorstoss habe man der Verwaltung einen Schubs in Sachen Tempo 30 geben wollen, das sei gelungen. «Die Antwort des Stadtrats auf die Interpellation ist ein Bekenntnis zu Tempo 30.»

Mit Tempo 30 bessere Luft, mehr Sicherheit, weniger Lärm

Das findet auch Marcel Baur. Der Präsident der GLP Stadt St.Gallen setzt sich seit langem für Temporeduktionen ein. Denn: Tempo 30 verbessere die Luftbelastung, die Sicherheit und mindere die Lärmbelästigung. Gerade in Sachen Lärm hinke die Stadt hinterher.

Marcel Baur, Stadtparlamentarier und Präsident GLP Stadt St.Gallen. Bild: PD

«Die Vorgaben vom Kanton in Sachen Lärmschutz erfüllen wir noch lange nicht.»

Tempo 30 sei eine kostengünstige Massnahme, den Lärmschutz zu verbessern.



Baur schlägt als Kompromiss vor, auf den Hauptverkehrsachsen wie Zürcher Strasse oder Langgasse nur abschnittsweise (in bewohnten Gebieten) Tempo 30 einzuführen. Ansonsten plädiert er für Tempo 30 flächendeckend auf dem Stadtgebiet. Die Antwort des Stadtrats sei so weit befriedigend.

«Man merkt, es ist einiges im Tun.»

Jetzt brauche es einfach noch ein bisschen Zeit.