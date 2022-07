St.Gallen: Begegnungszonen erleben in Wohnquartieren einen Boom

Tempo 20 «Wir wollen mehr als bloss eine geteerte Strasse»: In St.Galler Wohnquartieren boomen die Begegnungszonen Ein Nebeneinander von spielenden Kindern, Spaziergängern, Auto- und Velofahrerinnen: Das wünschen sich immer mehr Quartierbewohnerinnen und -bewohner. Rund 20 Anträge für die Einrichtung von Begegnungszonen sind bei der Stadt St.Gallen derzeit hängig. Besonders gross sind die Pläne im Quartier Notkersegg. Christina Weder Jetzt kommentieren 06.07.2022, 05.00 Uhr

Freitags treffen sich Nachbarn auf der Strasse spontan zum Feierabend-Apéro. Es kommt, wer gerade Zeit hat. Das ist an der Hebelstrasse in St.Georgen zur Tradition geworden, seit der südliche Teil der Strasse vor einem Jahr in eine Begegnungszone umgewandelt wurde. «Ein Gewinn», findet Anwohner Rolf Geiger.

Rolf Geiger, Anwohner Hebelstrasse. Bild: Maurus Hofer

Er zählt weitere Vorteile auf: Die Kinder hätten in der Sackgasse mehr Platz zum Spielen, man müsse nicht ständig auf Autos Rücksicht nehmen, das Tempo sei reduziert und die Strassensituation in der Sackgasse übersichtlicher.

Hebelstrasse: Sechs Jahre verstrichen bis zur Umsetzung

Die Zahl 20 ist gross und weiss auf die Hebelstrasse gemalt. Sie gibt die neue Höchstgeschwindigkeit vor. Der motorisierte Verkehr hat hier keinen Vortritt mehr. Die Strasse soll von allen Verkehrsteilnehmern gemeinsam genutzt werden.

Doch bis es so weit war, habe es Nerven gekostet, sagt Rolf Geiger. Die Idee, an der Hebelstrasse eine Begegnungszone einzurichten, war 2015 bei einem Treffen unter Nachbarn aufgekommen. Vier Familien ergriffen die Initiative und reichten bei der städtischen Direktion Planung und Bau eine Petition ein, die von der Mehrheit der Haushalte an der Strasse unterzeichnet war.

«Mit einer Begegnungszone könnte mit wenig Aufwand die Sicherheit unserer Kinder verbessert werden», schrieben die Initianten. Danach hörten sie lange nichts mehr. «Wir mussten mehrmals nachhaken», sagt Geiger. Nach sechs Jahren war es schliesslich so weit: Beschriftungen und Signalisation wurden angebracht, mehrere Parkplätze aufgehoben und Pflanztröge mit integrierten Sitzflächen aufgestellt.

Begegnungszone: Begehren sind sprunghaft angestiegen

Christian Hasler, Bereichsleiter Verkehr beim Tiefbauamt der Stadt. Bild: Marlen Hämmerli

Während sich die Begegnungszonen in der Innenstadt fest etabliert haben, gibt es in den Wohnquartieren erst eine bis zwei Handvoll – darunter mehrere kleinere Strassenabschnitte wie jener an der Hebelstrasse.

Unterdessen sei der Prozess für die Einführung von Begegnungszonen vereinfacht worden, sagt Christian Hasler, Bereichsleiter Verkehr beim Tiefbauamt der Stadt. Seit einem halben Jahr steht auf der städtischen Website ein eigenes Formular zur Verfügung, mit dem Anwohnende eine Begegnungszone in ihrem Quartier beantragen können.

Und Hasler beobachtet: «Es tut sich etwas. Vor 30 Jahren wollte die Quartierbevölkerung Tempo 30. Jetzt ist sie bereit, auf Tempo 20 herunterzugehen.» Die Begehren aus den Quartieren hätten in den letzten zwei, drei Jahren sprunghaft zugenommen. Rund 20 liegen zur Prüfung auf seinem Tisch. Die meisten gehen auf Anliegen von Quartierbewohnerinnen und -bewohnern zurück.

Ruhe in den Abendstunden: In diesem Bereich der Hebelstrasse gilt seit einem Jahr Tempo 20. Bild: Christina Weder

Viel Betrieb am Tag der Nachbarn: Jetzt macht die Begegnungszone ihrem Namen alle Ehre. Bild: PD

Doch nicht jede Strasse eigne sich für die Einrichtung einer Begegnungszone, sagt Hasler. Die Stadt hat Kriterien definiert, die grundsätzlich erfüllt sein müssen: Unter anderem ist die Verkehrsmenge ausschlaggebend (nicht mehr als 100 Autos pro Stunde). Zudem müssen mindestens 50 Prozent der Anwohnerinnen und Anwohner das Vorhaben unterstützen. Und zum Schluss muss die Verkehrsanordnung durch den Stadtrat abgesegnet werden.

Von kleinen Massnahmen bis zur grossen Umgestaltung

Auf Hochtouren laufen derzeit die Planungen für die Begegnungszonen an der Aeplistrasse, der Axensteinstrasse, im Sömmerli und in der Notkersegg. Der Aufwand sei von Fall zu Fall unterschiedlich. Manchmal reichen kleine Massnahmen wie Hochbeete, Blumenkübel und Markierungen aus. «Attraktiver ist es, wenn Bäume gepflanzt, das Trottoir entfernt und der Strassenraum neu gestaltet werden», sagt Hasler.

Es sei im Interesse der Stadt, vermehrt Begegnungszonen in Quartieren einzurichten – insbesondere in Zusammenhang mit der städtischen Klima-Initiative. Diese verlangt, dass verstärkt Strassenflächen zu Gunsten von Grünraum und Bäumen umgewandelt werden.

Entsprechende Pläne gibt es derzeit in der Notkersegg, wo fast das ganze Quartier zur Begegnungszone werden soll. In Zusammenhang mit einer anstehenden Strassensanierung haben sich die dortigen Quartiervereinsmitglieder und Anwohnerinnen und Anwohner Gedanken zur Aufwertung des Strassenraums gemacht.

Sie kamen zum Schluss: Die Notkersegg sei prädestiniert für eine Begegnungszone. «Diese ermöglicht das Nebeneinander von spielenden Kindern, plaudernden Spaziergängerinnen, rücksichtsvollen Auto- und schwitzenden Velofahrern.»

Umgestaltung Notkersegg: Viel Zustimmung und einige Vorbehalte

Simon Appenzeller, Quartierverein Notkersegg. Bild: PD

Geplant ist, das Quartierzentrum um den Fussball- und Spielplatz zu stärken. Das Trottoir kommt weg, der Strassenraum soll aufgewertet und stärker begrünt werden. «Wir wollen mehr als nur eine geteerte Strasse», sagt Simon Appenzeller vom Quartierverein, der das Dossier unter sich hat. Das Quartier wünscht sich zusätzliche Bänkli, Spielzonen und eine Boccia-Bahn.

«Die Umgestaltung soll für alle Generationen einen Mehrwert schaffen.»

Vor anderthalb Jahren hat der Quartierverein 220 Fragebögen an alle Haushalte verteilt. 100 kamen zurück. 80 Prozent waren dem Vorhaben gegenüber positiv eingestellt. Es gab aber auch Vorbehalte, wie Appenzeller sagt.

Manche Anwohner hätten gefragt: «Warum neue Bäume pflanzen, wenn man direkt am Waldrand wohnt?» Andere hätten über die Schneeräumung diskutiert: «Ist sie mit all den Hindernissen noch zu schaffen?» Und die Bauern im Quartier hätten sich gesorgt: «Wie ist die Durchfahrt mit Traktoren künftig möglich, wenn die Strasse in Schlangenlinien durchs Quartier geführt wird?»

Uneinigkeit herrscht zudem in der Parkplatzfrage: Während heute noch freies Parkieren erlaubt ist, soll die Zahl der Parkplätze mit der Einrichtung der Begegnungszone reduziert werden.

Appenzeller ist zuversichtlich. Ein erster Entwurf der Stadt liegt vor. 2023 soll das Projekt aufgelegt und – wenn keine Einsprachen eingehen – in Etappen realisiert werden.

