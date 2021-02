Teilhabe In der Stadt St.Gallen können Einwohner im Alter ab 13 Jahren neu einen Vorstoss einreichen – so kommt die Möglichkeit an Seit Anfang Jahr gibt es in der Stadt den Bürgervorstoss. Damit können Einwohnerinnen und Einwohner im Alter ab 13 Jahren ein Anliegen in die Politik einbringen, auch ohne Stimm- oder Wahlrecht. Marlen Hämmerli 11.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Demonstration zum Klimastreik in St.Gallen: 2019 reichten 18 Jugendliche einen Vorstoss ein und forderten von der Stadt, sie solle den Klimanotstand ausrufen. Bild: Urs Bucher

In der Stadt St.Gallen haben alle Einwohnerinnen und Einwohner seit Anfang Jahr eine Möglichkeit mehr mitzubestimmen. Seit 1. Januar ist das neue Partizipationsreglement in Kraft, das einen sogenannten Bürgervorstoss vorsieht. Dieser Vorstoss soll es Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen, Lösungsvorschläge zu Problemen des städtischen Lebens einzubringen, wie es die Stadt in einer Medienmitteilung formuliert. Personen, die in St.Gallen wohnen, können damit am politischen Prozess teilhaben – auch ohne Stimm- und Wahlrecht.

Den Vorstoss müssen mindestens 15 Einwohnerinnen und Einwohner, die über 13 Jahre alt sind, unterzeichnen. Das Formular ist hier abrufbar.

Vorstoss wird in Kommission diskutiert

Der Bürgervorstoss muss der Stadtkanzlei per Post geschickt werden oder man bringt ihn ihr persönlich vorbei. Die Bevölkerungsdienste der Stadt prüfen dann, ob die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner tatsächlich in St.Gallen wohnen und über 13 Jahre alt sind. Ist dem so, leitet die Stadtkanzlei den Vorstoss an die zuständige parlamentarische Kommission weiter. Zudem informiert sie den Stadtrat über den Vorstoss.

Die zuständige Kommission des Stadtparlaments höre die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner oder eine Delegation in der Regel an, heisst es in den Informationen zum Bürgervorstoss. Dabei wird entschieden, ob der Wunsch der Bürgerinnen und Bürger im Stadtparlament eingebracht werden soll. Wenn ja, geschieht dies in Form eines parlamentarischen Vorstosses.

Die Stadt St.Gallen kennt seit 2007 ein Partizipationsreglement. Mit 192 Stimmen Unterschied stimmten damals die Stadtsanktgallerinnen und Stadtsanktgaller dem Reglement zu. Erst wurde es als Pioniertat gefeiert, dann als «tote Buchstaben» verunglimpft. Denn mit dem Reglement ermöglichte St.Gallen als eine der ersten Schweizer Städte Migrantinnen und Migranten sowie Jugendlichen ohne Stimm- und Wahlrecht, aktiv an politischen Prozessen teilzunehmen. Doch in den 13 Jahren, in denen es in Kraft war, wurden nur sechs sogenannte Migranten-Vorstösse und zwei Jugendlichen-Vorstösse eingereicht, zuletzt nutzen 18 Jugendliche diese Möglichkeit 2019. Sie forderten von der Stadt, den Klimanotstand auszurufen.

Schlechte Bilanz führt zu neuer Möglichkeit

Aufgrund dieser schlechten Bilanz reichten vier Parlamentarierinnen und Parlamentarier eine Motion ein. Der Stadtrat versprach, das Instrument kritisch zu prüfen. Vergangenen Herbst beriet das Stadtparlament schliesslich das überarbeitete Papier. Der Stadtrat schlug einen sogenannten Partizipationsvorstoss vor. Dieser wäre Einwohnerinnen und Einwohnern ab 13 Jahren ohne Stimm- und Wahlrecht vorbehalten gewesen. Mit diesem Vorschlag unterlag der Stadtrat.

In den ersten fünf Wochen, seit das neue Reglement und damit der Bürgervorstoss in Kraft ist, gab es darauf noch keine Reaktionen, schreibt die zuständige Stadträtin Sonja Lüthi auf Anfrage. Also weder Feedback noch eingereichte Bürgervorstösse. Um ihn bekannt zu machen, hat die Stadt laut Lüthi eine Medienmitteilung versandt und diese auf der städtischen Website publiziert. Auch die Erklärung zur Partizipation, dem Bürgervorstoss und das Formular dafür sind auf der Website aufgeschaltet.

Stadträtin Sonja Lüthi steht der Direktion Soziales und Sicherheit vor. Bild: Ralph Ribi (8. Dezember 2020)

Bürgervorstoss ist noch unbekannt

Was halten nun aber Anspruchsgruppen ohne Stimm- und Wahlrecht von dieser neuen Möglichkeit? «Wir kannten diese Möglichkeit gar nicht», sagt Georges Burger. Der italienische Honorarkonsul in St.Gallen ist überzeugt, dass der Bürgervorstoss bei seinen Leuten gut ankommen wird.

Entsprechend möchte er den Bürgervorstoss über das italienische Kulturzentrum und das Honorarkonsulat bekannt machen. Und Burger, der für die ganze Ostschweiz zuständig ist, fügt an: «Es wäre schön, wenn Städte im Thurgau oder im Appenzellerland nach dem Vorbild von St.Gallen ebenfalls eine solche Vorstossmöglichkeit einrichten würden.»

Georges Burger ist seit rund einem Jahr italienischer Honorarkonsul in St.Gallen. Bild: Michel Canonica (16. Januar 2020)

Wird das neue Instrument mehr genutzt?

Konstantin Hälg ist Präsident des Jugendparlaments der Kantone St.Gallen, Appenzell Innerrhoden und Ausserrhoden. Aus Sicht des Parlaments sei der Bürgervorstoss begrüssenswert. «Dadurch können sich mehr Leute einbringen.» Auch persönlich finde er es eine gute Sache, wobei er sich frage, ob die Möglichkeit nun nach der Überarbeitung auch tatsächlich mehr genutzt werde.

«Der Bürgervorstoss ist noch nicht wahnsinnig bekannt. Das ist ein wesentlicher Punkt.» Zudem ist die Beteiligung an Wahlen und Abstimmungen in der Stadt in der Regel eher tief. «Man müsste die politische Beteiligung steigern, unter anderem durch politische Bildung», sagt Hälg, der im Herbst für die Jungfreisinnigen ins Stadtparlament gewählt worden ist.

Konstantin Hälg präsidiert das Jugendparlament der Kantone St.Gallen, Appenzell Innerrhoden und Ausserrhoden. Bild: PD

Das Jugendparlament hält in der Regel pro Jahr zwei Sessionen ab. Am Ende wird jeweils über Forderungen abgestimmt und diese werden dann dem zuständigen Kantonsparlament vorgelegt. Das Jugendparlament habe nicht viele Möglichkeiten, Anliegen einzuspeisen, sagt Hälg. Er kann sich sehr gut vorstellen, den Bürgervorstoss für Angelegenheiten zu nutzen, die die Stadt betreffen. Wobei: «Ich habe mir vorgenommen, Anliegen des Jugendparlaments im Stadtparlament einzubringen.» Den Umweg über den Bürgervorstoss muss er als Parlamentarier nicht mehr nehmen.