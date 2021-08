Technologie Programmieren, tüfteln, testen: Der Waldkircher Christoph Süess entwickelt digitale Helfer für Unternehmen aus der ganzen Schweiz Sein Berufswunsch als Kind lautete Erfinder. Heute entwickelt Christoph Süess mit seinem Softwareunternehmen Paixon Chat- und Voicebots. Der 34-Jährige hatte schon immer eine Vorliebe für Technik. An seinem Beruf gefällt ihm aber auch, dass er kreativ sein kann – und muss. Perrine Woodtli 07.08.2021, 05.00 Uhr

Christoph Süess liebt Technik: In seinem Zuhause schaltet der Waldkircher die Lampen nur noch via Sprachassistent ein und aus. Ralph Ribi (4. August 2021)

Als Kind wollte Christoph Süess Erfinder werden. Diesen Traum hat sich der Waldkircher erfüllt. Er tüftelt zwar nicht à la Daniel Düsentrieb in einer Werkstatt, dafür aber am Computer. Denn als Jugendlicher stellte der heute 34-Jährige fest, dass er digital viel mehr Möglichkeiten hat. «Technik hat mich schon immer fasziniert», sagt Süess.

Er entschied sich daher für eine Ausbildung zum Softwareentwickler bei der Raiffeisenbank in St.Gallen. Später studierte Süess Informatik in Rapperswil, Berlin und Quebec, bevor er als Softwareentwickler in Zürich arbeitete – «wo der IT-Sektor mehr Perspektiven bot».

Aber Süess reizte etwas anderes. Etwas Eigenes. Gemeinsam mit seinem St.Galler Kollegen und Softwareentwickler Stefan Schöb gründete er 2015 das Softwareunternehmen Paixon. Süess, der wie seine Firma in Zürich beheimatet ist, sagt:

«Ohne genau zu wissen, was wir eigentlich machen wollen. Wir sprangen ins Blaue.»

Den Fokus auf Chat- und Voicebots gelegt

Zu Beginn entwickelten die beiden individuelle Softwares für verschiedene Unternehmen. «Das war zwar spannend», sagt Süess. «Es handelte sich jedoch um einen sehr breiten Bereich. Wir wollten uns lieber auf etwas fokussieren und spezifische Expertise aufbauen.» So kam es, dass sich Süess und Schöb auf Chat- und Voicebots konzentrierten. Ein Thema, dem sich die grossen Fische im IT-Teich damals noch nicht allzu sehr gewidmet hatten. Süess sagt:

«Das war unsere Chance, als kleiner Fisch uns diesen Bereich zu schnappen.»

Doch was genau sind Chatbots? Und was Voicebots? Ein Chatbot ist eine Software, mit der Nutzer chatten können. Sie schreiben also mit einem Roboter. Ein Beispiel: Eine Kundin besucht die Website einer Bank. Dort ploppt ein Chatfenster auf, in dem sie ihre Fragen stellen kann. Der Roboter beantwortet diese mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Voicebots funktionieren ähnlich, nur wird eben nicht gechattet, sondern miteinander gesprochen.

Die bekanntesten Voicebots sind die Sprachassistenten Siri von Apple, Alexa von Amazon und Google-Assistant. Diese beantworten Fragen, egal, ob zum Wetter oder zum aktuellen Weltgeschehen, steuern Smarthome-Installationen oder spielen Musik.

Sprachfahrplan für die SBB entwickelt

Die Aufgabe von Süess und seinen Mitarbeitenden: Massgeschneiderte, benutzerfreundliche Lösungen für die unterschiedlichsten Kunden entwickeln. Das Team hat in den vergangenen sechs Jahren zahlreiche Produkte entwickelt, unter anderem für die Uni Bern, die Basler Kantonalbank oder die St.Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke.

Paixon, das sich auf der Website als Schweizer Chatbot-Pionier bezeichnet, hat zudem den Sprachfahrplan für die SBB-App als Google Assistant-Erweiterung, eine sogenannte Action, entwickelt. Der Kunde kann damit sein Smartphone fragen, wann der Zug fährt, wie stark dieser belegt ist und wo er umsteigen muss.

Mit grossen und kleinen Namen arbeiten

Derzeit arbeitet das siebenköpfige Team zudem an einer neuen Software für die Baubranche. Diese soll die Arbeit der Architekten vereinfachen. Besichtigen diese heute eine Baustelle, notieren sie sich allfällige Mängel. Die neue Software soll es ihnen ermöglichen, ohne Notizblock die Baustelle zu begutachten und stattdessen alles ins Handy zu sprechen. Die aufgenommenen Notizen werden transkribiert und auch gleich geordnet. Die Software erkennt, welche Infos wichtig für den Maurer sind und welche für den Stromer.

Ihm gefalle es, sagt Süess, dass er mit den unterschiedlichsten Branchen zu tun habe und sowohl mit grossen Firmen als auch mit kleinen Start-ups zusammenarbeite. «Das ist abwechslungsreich und spannend.» Apropos grosse Namen: Paixon arbeitet derzeit auch an einem Projekt für den Amazon-Alexa-Sprachassistenten. Worum es genau geht, darf Süess aber noch nicht verraten.

Nicht nur technisch, sondern auch kreativ

Für Laien sind solche Themen oft kompliziertes Technik-Kauderwelsch. Christoph Süess wiederum könnte stundenlang von irgendwelchen Daten und Programmen reden. «Ich muss mich manchmal bremsen, wenn ich von meiner Arbeit erzähle», sagt er schon fast entschuldigend. Sein Beruf sei aber keineswegs nur technisch. «Er ist auch sehr kreativ.»

In der ersten Phase eines Projekts werde ausgelotet, wie die Chat- und Voice-Technologien sinnvoll für das jeweilige Unternehmen eingesetzt werden können. Danach werde getüftelt, getestet und nach der perfekten Lösung gesucht. Steht einmal alles fest, sitzen der Softwareentwickler und seine Kolleginnen und Kollegen dann aber eine lange Zeit vor dem Computer, programmieren und füttern die Künstliche Intelligenz mit Daten. Süess sagt lachend:

«Das entspricht dann wohl eher dem Bild vieler Leute, die sich einen Softwareentwickler in einem dunklen Keller vor dem Computer vorstellen.»

Die Arbeit sei oft herausfordernd und aufwendig. Unzählige Male testen Süess und Co. die möglichen Gespräche zwischen Nutzer und Voicebot. «Ein Sprachassistent braucht viel Training, bis er ein Verständnis für die natürliche Sprache entwickelt.»

In den USA spricht auch die Grossmutter mit Alexa

Entwickeln kann aber auch frustrierend sein. «Manche Technologien haben nicht den gewünschten Reifegrad und man ist manchmal zu sehr von den grossen Technologieunternehmen abhängig», sagt Süess. In der Schweiz seien Sprachassistenten zudem noch nicht so etabliert wie in anderen Ländern. «In den USA ist es ganz normal, dass auch die Grossmutter mit Alexa spricht. Sie ist wie ein Familienmitglied», sagt Süess.

«In der Schweiz schämt man sich noch, wenn man auf dem Bahngleis sein Handy nach der Abfahrtzeit fragt.»

Es brauche noch Zeit, bis diese Technologien hierzulande angenommen werden. Wie lange das noch dauern werde, sei aber schwierig abzuschätzen. Es gebe nach wie vor viele Unternehmen, die sich nicht mit diesen Themen befassen, während andere bereits die neuen Chancen ergreifen. «Viele sind sich den Möglichkeiten nicht bewusst.»

Trotzdem ist Christoph Süess, der in seinem Zuhause die Lampen nur noch via Sprachassistent ein- und ausschaltet, überzeugt, dass diese Technologien dereinst auch bei uns ankommen. Er sei gespannt, welche zukunftsweisenden Projekte noch bevorstehen. «Die technischen Möglichkeiten sind noch lange nicht ausgereizt.»