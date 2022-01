St.Galler Wireless: Widerstand gegen Ausbau des städtischen WLAN

Technologie «Gratis-WLAN ist nicht Aufgabe der Stadt»: St.Gallen will das eigene Wirelessnetz weiter ausbauen, Mitglieder des Parlaments sind dagegen Seit 2011 baut die Stadt St.Gallen ein eigenes WLAN-Netz auf: In Teilen der Innenstadt kann man via St.Galler Wireless im Internet surfen. Nun plant der Stadtrat, die in die Jahre gekommene Infrastruktur zu erneuern und St.Galler Wireless zu erweitern. Das Ziel: Strahlenreduktion. Doch im Stadtparlament formiert sich Widerstand. Julia Nehmiz Jetzt kommentieren 05.01.2022, 05.00 Uhr

Auf den ersten Blick kaum zu erkennen: Die Strassenlaterne ist zugleich eine WLAN-Antenne. Bild: Sandro Büchler (4. Januar 2022)

412'170 Franken sind veranschlagt – exklusive Mehrwertsteuer. So viel möchte die Stadt St.Gallen investieren, um St.Galler Wireless zu erneuern und zu erweitern. Seit über zehn Jahren betreibt die Stadt in Teilen der Innenstadt ein frei zugängliches WLAN-Netz. 2013 kam WLAN in öffentlichen Gebäuden dazu, 2020 folgte das Angebot in öffentlichen Sportanlagen.

Jetzt will die Stadt das 2011 als Pilotprojekt gestartete St.Galler Wireless ausbauen: Die Lücken im städtischen kostenlosen WLAN-Netz sollen in der Innenstadt geschlossen werden (siehe Karte). Zudem will die Stadt das Quartier Sturzenegg in St.Gallen-Winkeln mit St.Galler Wireless ausrüsten.

Doch wie kommt die Stadt überhaupt auf die Idee, ein Gratis-WLAN-Netz aufzubauen und anzubieten? Die Antwort ist kompliziert. Es geht nicht um ein Angebot der öffentlichen Hand, sondern um ein Schutzanliegen. Die Stadt hat mit St.Galler Wireless ein Kleinzellenkonzept realisiert. Das ist ein drahtloses Datenübertragungsnetz auf Basis von Kleinzellen mit geringer Sendeleistung. «Ein WLAN-Netz führt zu weniger Strahlung trotz höheren Datenverkehrs», sagt Stadtrat Peter Jans, Vorsteher der Technischen Betriebe.

Denn: Jährlich steigen die übertragenen Datenmengen stark an, die Mobilfunkantennen kommen an ihre Kapazitätsgrenzen. Gleichzeitig wollen grosse Teile der Bevölkerung aber keine zusätzlichen grossen Antennen – schon gar nicht in ihrer unmittelbaren Nähe.

Stadtrat Peter Jans, Vorsteher Technische Betriebe. Bild: Tobias Garcia

Ein Kleinzellennetz sei da eine Alternative, findet der Stadtrat. Weil dabei die Daten nur kurze Distanzen überwinden müssten, sinke die Strahlung exponentiell. Jans sagt:

«Der Stadtrat will eine gute Mobilfunkversorgung, aber mit möglichst geringer Strahlenbelastung.»

Das habe auch das Stadtparlament so gesehen: Im Jahr 2011 hat es den Kredit für eine Pilotinstallation von St.Galler Wireless gutgeheissen. 2014 hat es den dauerhaften Weiterbetrieb beschlossen. «Jetzt sind gewisse Anlageteile am Ende ihrer Lebensdauer angelangt, sie müssen ersetzt werden.»

An Spitzentage nutzen 200 Personen St.Galler Wireless

Darüber wird das Stadtparlament an der kommenden Sitzung am 11. Januar entscheiden. Erste Stimmen meldeten bereits an der letzten Sitzung Kritik am St.Galler Wireless. GLP-Parlamentarier Philipp Schönbächler forderte im Dezember den Stadtrat auf, das Vorhaben St.Galler Wireless kritisch zu hinterfragen. Die Stadt könne viel Geld sparen. Schönbächler bleibt bei seiner Kritik:

«Die Idee eines städtischen WLAN-Netzes ist veraltet.»

Philipp Schönbächler, GLP-Stadtparlamentarier. Bild: PD

Rein technisch gesehen stimme er Peter Jans zu, dass ein Kleinzellennetz die Strahlung vermindern könne. Dies sei aber nicht umsetzbar, wie sich gezeigt habe. Denn die drei grossen Schweizer Telekommunikationsanbieter verfolgen andere wirtschaftliche Interessen. Die Swisscom hat der Stadt eine Abfuhr erteilt. Und der Bund gebe einen regulatorischen Rahmen vor, der einem städtischen WLAN-Netz widerspreche.

Schönbächler, in der IT-Branche tätig, nennt noch einen Punkt: «Der Stadtrat unterschätzt die Dynamik von Kundinnen und Kunden.» Niemand, der ein Handyabo mit unlimitierter Datenmenge habe, werde sich in der Innenstadt ins St.Galler Wireless einloggen.

Dies belegen die Daten: So nutzen an Spitzentagen bis zu 200 Personen in der Innenstadt St.Galler Wireless. Das von ihnen genutzte Datenvolumen beträgt meist nicht mehr als 300'000 Kilobit pro Sekunde. «Mein WLAN zu Hause kann bis zu 25 Gigabit stemmen – also das 100-Fache», sagt Schönbächler. Die Datenmenge, die in der Innenstadt über St.Galler Wireless genutzt wird, reduziere die Strahlung kaum merklich. Zudem sei heute jedes neue Auto mit einem Accesspoint ausgestattet, biete also einen WLAN-Anschluss – auch das habe es vor zehn Jahren noch nicht gegeben. «Man muss schon fragen, was die Stadt an Strahlung reduzieren will», sagt Schönbächler. Diese Entwicklung blende der Stadtrat völlig aus. Zudem:

«In der Innenstadt wohnen rund 3500 Menschen, aber die erreicht man mit dem Angebot nicht, wie die Nutzungsdaten zeigen.»

Und: Gratis-WLAN sei wirklich nicht Aufgabe der Stadt.

Datenverkehr über das Netz von St.Gallen Wireless: An einzelnen Spitzentagen werden auch mal bis zu 412'710 Kilobits/Sekunde genutzt. Quelle: Direktion Technische Betriebe

Hervorragendes Konzept – aber es funktioniert nicht

Mitte-Stadtparlamentarier Louis Stähelin sieht das ähnlich. Das Konzept der Kleinzellen sei an sich hervorragend. Aber: «Es funktioniert nicht.» Es könnte funktionieren, wenn alle mitmachen würden. Doch die Swisscom habe der Stadt abgesagt – somit fehle der Stadt ein Technologiepartner. Stähelin sagt:

«Die Stadt ist branchenfremd, Datenkommunikation gehört nicht zu ihren Kernkompetenzen.»

Louis Stähelin, Mitte-Stadtparlamentarier. Bild: PD

Auch Stähelin sieht den Nutzen eines städtischen WLAN-Netzes nicht, da mittlerweile fast jede und jeder ein Handyabo mit unlimitierten Daten habe. «Für den Durchschnittsnutzer fehlt somit die Motivation, aufs städtische WLAN umzusteigen.»

Frage also nochmals an Stadtrat Peter Jans: Wer soll St.Galler Wireless nutzen? Wenn selbst auswärtige Gäste heute Datenpakete fürs Ausland haben, zudem in jedem Hotel und in fast jedem Café WLAN angeboten wird?

«Das Zielpublikum sind nicht in erster Linie Touristinnen und Touristen, sondern die St.Gallerinnen und St.Galler selber, jene die hier wohnen, hier arbeiten, hier einkaufen oder hier in den Ausgang gehen», sagt Jans. «Je mehr Leute das St.Galler Wireless nutzen, umso grösser ist der Beitrag zur Strahlungsreduktion.» Es sei so, dass es in vielen Innenräumen WLAN gebe, im Aussenraum sei das heute aber oft nicht der Fall.

Ein Mehrwert sei, dass sich die Nutzenden im ganzen abgedeckten Gebiet nur einmal anmelden müssten, sagt Jans. Und mit dem St.Galler Wireless könne der Datenverkehr, der im stark genutzten Aussenraum stattfinde, über kurze Distanzen auf das leistungsfähige Glasfasernetz geleitet werden. «Das ist gelebtes Vorsorgeprinzip und praktizierte Smart City.»

Stadtrat glaubt an den Erfolg

Auf den Vorwurf, dass nur so wenige St.Galler Wireless überhaupt kennen und nutzen, dass die Strahlung kaum reduziert werde, antwortet Jans: Das heutige St.Galler Wireless gleiche etwas einem Flickenteppich und sei für die Nutzenden schwierig zu erfassen; es wurde damals nur in gewissen Teilen der Altstadt installiert. Trotzdem entspreche die Datennutzung etwa der Kapazität einer grossen Mobilfunkantenne, «das ist nicht wenig». Die seinerzeit vorgenommene Evaluation habe gezeigt, dass der strahlenreduzierende Effekt vorhanden war.

Meist entdeckt man sie gar nicht, die Kleinzellen-Komponenten von St.Galler Wireless. Bild: Sandro Büchler

Mit dem Ersatz der veralteten Komponenten soll nun auch eine Netzergänzung kommen. Neu werde die ganze Innenstadt erschlossen sein – von der St.-Leonhard-Brücke bis zur Torstrasse und dem Burggraben. Zusammen mit der geplanten Informationskampagne werde das zu einer deutlichen Steigerung der Nutzung führen. Das Datenwachstum könne damit aufgefangen werden, was den Druck auf den Ausbau der Makrozellen nimmt.

Der Schweizerische Städteverband unterstütze das Konzept

Trotzdem: Warum will die Stadt selber die Versorgung mit WLAN bereitstellen? Wäre das nicht Aufgabe der grossen Telekommunikationsanbieter?

Ja, sagt Peter Jans, es wäre gut, wenn die Telekomanbieter in der Innenstadt ein Kleinzellennetz anbieten würden. «Tun sie aber nicht, sie setzen lieber darauf, dass die Strahlengrenzwerte angehoben werden, damit sie das bestehende Grosszellennetz kostengünstig weiter betreiben und ausbauen können.» Die Stadt St.Gallen bemühe sich seit langem um eine konstruktive Zusammenarbeit, «vielleicht kommt einmal etwas in die Gänge», sagt Jans.

«Wir wollen aber nicht einfach zuwarten, wir wollen handeln.»

St.Gallen solle eine gute Mobilfunkversorgung haben, aber eine mit einer möglichst geringen Strahlenbelastung. Der Schweizerische Städteverband unterstütze darum das Konzept ebenfalls.

