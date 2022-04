Technologie Business-Meetings in der freien Natur: St.Galler Start-up will Meetings revolutionieren Produktivere, gesündere und kreative Sitzungen: Das will das Start-up Talent Maps mit der «Feeting-App» erreichen. Sie setzt dabei auf Besprechungen im Spazieren. Joshua Lindenmann 23.04.2022, 05.00 Uhr

Die « Feeting-App» trackt Schritte, CO 2 -Ersparnis und Distanz. Bild: PD

Das St.Galler Start-up Talent Maps beschäftigt sich seit Gründung im Mai 2020 damit, die neue Art zu arbeiten mit zukunftsweisenden Werkzeugen zu verbinden. Es hat im März 2021 auch die App «Coffee-Call» lanciert, die Personen im gleichen Unternehmen für eine virtuelle, zehnminütige Kaffeepause verbindet. «Seit der Pandemie arbeiten wir alle anders, und vieles davon wird bleiben», sagt Co-Gründerin Lucia Burtscher. Zusammen mit Tom Suter, Remo Bärlocher, Julian Querido hat sie die «Feeting-App» entwickelt.

«Viele Leute sind genervt von der heutigen Meeting-Kultur – vor allem im Homeoffice und haben das Bedürfnis, sie zu verbessern», sagt Burtscher. Die Idee für die App hatte das Unternehmen aus diesem Bedürfnis heraus mitten im zweiten Corona-Lockdown. Zwei Monate später war eine erste Version geschaffen. Die 39-Jährige sagt:

«Wir sind wahnsinnig schnell, wenn es darauf ankommt.»

Ähnlich wie bei Zoom oder Teams kann dem Meeting über einen Link beigetreten werden. Dazu muss die «Feeting-App» heruntergeladen werden, die ohne Anmeldung benutzt werden kann. Danach halten alle Teilnehmenden das Meeting während des Spazierens ab. Dabei geht jeder für sich alleine spazieren. Die App trackt dabei die Aktivität, aber auch die CO 2 -Ersparnis, die im Vergleich zu einem Video-Meeting berechnet wird.

Lucia Burtscher ist Co-Gründerin des Start-ups Talent Maps. Bild: PD

Dass Bewegung gesund ist, ist allgemein bekannt. Sie soll aber auch kreativer machen. Diverse Studien zeigen, dass Bewegung unser Nervensystem entspannt und den Cortisolspiegel senkt, wie es in einer Mitteilung heisst. Dies erlaubt mehr Zugriff auf unsere Hirnkapazitäten und fördert die Kreativität und Ideen. Eine Studie der Ludwig-Maximilians-Universität in München zeigt, dass allein die Farbe Grün zu mehr Kreativität verhilft.

Ende April in die Beta-Version

Nebst dem Abhalten von Meetings verfügt die App über weitere Funktionen. «Zum Beispiel kann man die wichtigsten Ergebnisse oder To-dos aus dem Meeting aufnehmen und sich via E-Mail schicken lassen», sagt Burtscher. Ende April wird die App dann in die Beta-Version übergehen und in den App-Stores erhältlich sein.

Das Unternehmen sucht noch interessierte Testpersonen, die sich auf die Warteliste setzen lassen. Die ersten 500 bekommen dann die App mit Zusatzleistungen für das erste Jahr gratis. Die App ist für alle gratis, wer jedoch in Zukunft alle Funktionen nutzen will, muss für die Vollversion monatlich bezahlen. Für Unternehmen gibt es die Möglichkeit von Firmenlizenzen. «Wir stehen bereits mit einigen Interessenten in Kontakt», sagt Burtscher.