Wie der Stadtsanktgaller Manuel Herzog vom Milchhüsli zu Tier kam

Tausendsassa Vom «Milchhüsli» über «Bamboo» zu den Tier-Trottinetten: Wie sich der St.Galler Manuel Herzog stets auf neue Abenteuer einlässt «Ich will nie einen Bürojob», sagt Manuel Herzog. Stattdessen will er etwas in St.Gallen bewegen. Doch wie wird aus einem Gastronomen ein Experte für Mobilitätsfragen? Sandro Büchler Jetzt kommentieren 21.07.2022, 18.00 Uhr

Manuel Herzogs Stationen: Doodah, Pronto AG, «Milchhüsli», «Bamboo», «Esswerk», wieder «Bamboo» – und jetzt Tier. Bild: Benjamin Manser (18. Juli 2022)

Manuel Herzog ist ein Chamäleon. Momentan ist der 39-Jährige türkis-grün-blau gefärbt. Es sind die Farben von Tier, dem Berliner Mikromobilitätsanbieter, der seit zwei Jahren auch zwischen Gossau und Rorschach aktuell rund 1000 Elektrotrottinette und E-Velos anbietet. Herzog ist seit Anfang Jahr Tier-Operationsmanager in St.Gallen, sprich der Standortleiter für die Region. Der Stadtsanktgaller leitet ein zwölfköpfiges Team, das die Scooter und Velos wartet, an stark frequentierten Orten bereitstellt und bei Fragen und Reklamationen hilft.

Manuel Herzog 2014 vor dem «Milchhüsli» bei den Drei Weieren. Bild: Ralph Ribi (25. Juli 2014)

Ein Chamäleon ist Herzog aber vor allem wegen seiner bisherigen beruflichen Stationen. In den Jahren 2013 und 2014 steht er beinahe jeden Tag im «Milchhüsli» auf Drei Weieren hinter der Theke und verkauft Zimtfladen, Glace und Eistee an Jung und Alt.

Vom «Milchhüsli» zum Burritoladen Esswerk. Manuel Herzog bleibt der Gastronomie vorerst treu. Bild: Michel Canonica (16. November 2018)

Dann sattelt er um und hilft bis Ende 2016 einem Kollegen beim Ausbau des asiatischen Essenslieferdiensts Bamboo. 2017 widmet sich Herzog der nächsten Herausforderung: Er wird Mitbegründer des Burrito-Take-aways Esswerk. Nach zwei Jahren zieht es den gewieften Gastronomen aber kurzzeitig wieder zurück zu «Bamboo». Und jetzt eben das türkisfarbene, vor vier Jahren gegründete Jungunternehmen Tier.

«Da, wo sich St.Gallen trifft»

Herzog setzt sein typisches, breites Grinsen auf. «Ich bin gerne an Orten, wo viele Leute sind», sagt er. Das hat bei Herzog früh angefangen. «Mit den Partys, die ich in jungen Jahren im «Kastanienhof», der heutigen «Militärkantine», organisiert habe.» Beim Skaterladen Doodah, wo sich die Szene trifft, machte er die Lehre.

«Dann war ich schnell der Manu vom Doodah.»

So ging es weiter. Herzog scheint immer und überall präsent zu sein. «Wie beim ‹Milchhüsli›, wo sich im Sommer halb St.Gallen trifft.»

Der 39-Jährige, der im Riethüsli aufgewachsen ist und heute mit Frau und zwei Kindern in St.Georgen wohnt, wird zu einem bekannten Gesicht in der Stadt, der scheinbar überall seine Finger drin hat. In einem Bewerbungsgespräch würde man ihm vielleicht einen fehlenden roten Faden bei seinem Werdegang unterstellen. Herzog kontert: «Ich sehe mich als vielseitig an, mit Begabungen in vielen Richtungen.» Der rote Faden sei, dass er gerne etwas aufbaue. «Ich will etwas bewegen.» Und zwar in St.Gallen. Er wolle auch nicht fort mit seinen Ideen. «Denn ich will hier etwas bewegen.»

Das Aushängeschild und das Team dahinter

Herzog sagt, dass er sich immer Jobs ausgesucht habe, mit denen er sich identifizieren konnte. «Sie müssen einen Sinn stiften – und innovativ sein.» Und fügt gleich hinzu, dass er den Verkaufsrezepten nicht allein zum Erfolg verholfen habe. «Das ist nicht mein Verdienst. Das ist immer im Team entstanden.» Er sei einfach das Aushängeschild gewesen. Hatte er nie Mühe, das Aufgebaute – seine «Babys» – loszulassen? Herzog gesteht:

«Beim ‹Esswerk› hatte ich Mühe, ja.»

Jetzt also will der Umtriebige der E-Mobilität in der Region auf die Sprünge helfen. Doch während früher die Jobs zu ihm kamen – «es hat einfach immer gepasst» –, ist das Engagement bei Tier Liebe auf den zweiten Blick. Herzog erzählt, dass er aus dem Gastrosektor rauswollte. «Zu viel Stress, zu ungesund auf Dauer. Und wegen der Kinder.»

Er, dem die Jobs scheinbar stets aufs Neue aus seinem Netzwerk zufliegen, ist kurze Zeit arbeitslos. Dann stösst er zufällig auf die Stelle bei Tier. «Ich wusste, das kann ich», sagt Herzog rückblickend. Das Leihsystem der E-Scooter habe eine Ähnlichkeit zum Lieferservice, den er von früher kennt. «Doch restlos überzeugt war ich zu Beginn nicht und habe mich auch dementsprechend kritisch im Motivationsschreiben geäussert.» Bekommen hat Herzog den Job trotzdem. «Oder wohl eben gerade deswegen.»

Tier-Ranger Miika Nieminen stellt fünf E-Trottinette beim St.Galler Hauptbahnhof bereit. Bild: Michel Canonica (12. Mai 2022)

Nicht verkneifen kann er sich die Bemerkung, dass dies seit seiner Lehre der erste Job sei, bei dem er den offiziellen Bewerbungsprozess mit mehreren Gesprächen durchlaufen hat. «Es geht auch ohne Vitamin B», sagt Herzog und lacht.

Der Bürojob ist ihm ein Graus

Doch zurück zur Skepsis: Eine gewisse Grundskepsis sei am Anfang, wenn etwas Neues das Stadtbild verändert, völlig normal. Auch bei Gesprächen, etwa, wenn Herzog bei Gemeindepräsidenten vorstellig wurde, spürte er zu Beginn meist eine eher skeptische Haltung heraus.

«Manch einer denkt, das sei nur etwas für Junge, die statt des Busses spasseshalber die E-Trottinette und -Velos benutzen.»

Manuel Herzog hegt seit seiner Jugend eine Liebe zur Hip-Hop-Musik und zum Snowboard. Im Sommer sieht man den St.Galler auch oft mit dem Mountainbike einen Berg hinunterdüsen. Bild: Benjamin Manser (18. Juli 2022)

Welche Möglichkeiten die Akku-Zweiräder bieten, beispielsweise als Ergänzung zum öffentlichen Verkehr auf der ersten oder letzten Meile, erkenne manche Gemeinde erst nach einer Präsentation. «Mir ging es beim Stellenantritt übrigens ähnlich», sagt Herzog. Erst nach und nach habe er die Finessen und Vorteile der Mobilitätsform erfasst.

Der St.Geörgler ist viel unterwegs – mit den Rollern, dem Velo und nur noch selten mit dem Auto. «Nur noch für den Kindertransport.» Ein Büro im klassischen Sinn hatte Herzog noch nie. Bei seinem Bruder teilt er sich immerhin ein Büro, ist aber selten da. Und bei Homeoffice winkt Herzog ab.

«Ich will nie einen Bürojob. Das würde weder mich noch meinen Arbeitgeber glücklich machen.»

Doch in den vergangenen zwei Jahren hat sich bei Herzog etwas verändert. Er wolle nun nicht alle zwei Jahre seinen Job wechseln. «Ein bisschen Konstanz tut auch mir gut.» So schnell will das Chamäleon also seine Farbe nicht mehr wechseln.

