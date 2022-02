Tanzlokal: Dancing Oase in Bernhardszell schliesst

Tanzlokal «Entweder machen wir es richtig oder gar nicht»: Die Bernhardzeller «Dancing Oase» schliesst – damit endet eine Ära Die «Dancing Oase» in Bernhardzell war das letzte traditionelle Tanzlokal in der Region St.Gallen. Nun stellt es den Betrieb ein. Rita Bolt Jetzt kommentieren 23.02.2022, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Esther Gasser und Branko Rastegorac haben ihre «Dancing Oase» geschlossen – wegen der Pandemie. Bild: Benjamin Manser

Die Getränkekarten stehen auf den Tischen, die bunten Lichter auf der Bühne leuchten oberhalb des glitzernden Vorhangs, die Bar ist eingerichtet, die Tanzfläche blitzblank geputzt: Die «Dancing Oase» in Bernhardzell sieht aus, als würde es in fünf Minuten öffnen. «Wir tragen Sorge zu unserem Lokal», sagt Branko Rastegorac.

Das Tanzlokal wird in dieser Form aber nicht mehr öffnen. Es hat sich lange gut gehalten, länger als viele andere. «Es ist das letzte traditionelle Dancing, das schliessen musste.» Traditionell heisse, tanzen zu Livemusik in einem Dancing. Der Grund für die Schliessung: Die Pandemie und damit verbunden die Lockdowns. «Die meisten Bands, die bei uns gespielt haben, sind aus der Slowakei, aus Österreich oder Tschechien angereist. Das Risiko war zu gross, um in den vergangenen zwei Jahren Buchungen vorzunehmen. Wir haben ja nie gewusst, was noch kommt», sagt Ehefrau Esther Gasser.

«Entweder machen wir es richtig oder gar nicht. Wir basteln nicht.»

Seit 1998 keinen Eintritt mehr verlangt

Esther Gasser hat die «Oase» – damals hiess das Lokal noch «Mocador» - 1984 als Wirtin gepachtet und 1986 gekauft. Der Name «Mocador» habe ihr nie gefallen, den Namen habe sie mit einem Café verbunden. Deshalb ist aus dem «Mocador» die «Dancing Oase» geworden – bis heute. Das Wirtepaar Gasser-Rastegorac hat es auch gerne als «Wohlfühl Oase» bezeichnet. «Wir hatten viele Stammgäste, die sich hier immer sehr wohlgefühlt haben. Wir waren eine grosse Familie», sagt Rastegorac.

Die «Oase» mit 130 Plätzen war weitherum bekannt und beliebt. Seit 1998 wurde kein Eintritt mehr verlangt. «Früher haben bei uns Sechs-Mann-Bands gespielt», erzählt die Wirtin. Beispielsweise die Paldauer, das Nockalm-Quintett, Sommerwind oder die Herisauer Spatzen. Die jungen Musiker hätten viele Frauen angelockt. «Wenn sich viele Frauen im Lokal aufhalten, kommen auch die Männer», weiss der Wirt.

Die Frauen seien an der Bar gestanden, die Männer dahinter und die Paare hätten an den Tischen gesessen. Das Tanzlokal sei jeweils bis auf den letzten Platz gefüllt gewesen. Die Single-Frauen hätten sich sicher gefühlt. «Und wenn sich jemand nicht korrekt verhalten hat, ist er von meinem Mann an die frische Luft gesetzt worden», sagt Esther Gasser und lacht. «Wir haben immer alle Gäste gleich behandelt», entgegnet der Ehemann. Das sei ihr Erfolgsrezept gewesen.

Getanzt wurde hier schon eine ganze Weile nicht mehr. Bild: Benjamin Manser

Die Blütezeit sei zwischen 1980 und 2005 gewesen, obwohl die «Oase» in dieser Zeit eines von vielen Dancings gewesen sei. Esther Gasser zählt einige auf: «Trischli» St.Gallen, «Rietwies» Herisau, «Rossbode» Oberuzwil. 37 Jahre hat sie gewirtet. «Es war eine schöne, aber strenge Zeit. Gerade am Anfang. Oft haben die Gäste das Dancing erst in den Morgenstunden verlassen.»

Branko Rastegorac kam 1998 in die «Oase» nach Bernhardzell. Neun Jahre lang arbeitete er in St.Gallen im «Metropol» als Kellner und vergnügte sich als Gast in der «Oase». Die Wirtin und er verliebten sich und heirateten. Diesen Samstag feiern sie den 20. Hochzeitstag.

Das Wirtepaar führte die «Oase» einige Jahre alleine

Abwärts ging es mit der «Oase» mit der Einführung der 0,5-Promille-Grenze 2005 und dem Rauchverbot in Restaurants 2010. Im Thurgau sei noch lange geraucht worden, sie hätten sich aber an das Rauchverbot gehalten. «Wir haben uns immer an die Regeln gehalten. Wir wollten keinen Ärger mit den Behörden», sagt Rastegorac.

Viele Gäste seien daraufhin ausgeblieben. Das wiederum hatte zur Folge, dass keine Sechs-Mann-Bands mehr, sondern Trios, dann Duos und Alleinunterhalter engagiert werden konnten. Auch beim Personal wurde reduziert: Seit einigen Jahren hat das Ehepaar das Dancing alleine betreut: Esther Gasser hat die Bars geführt. «Sie war schon als junge Frau die beste Barmaid», schwärmt ihr Mann, der den gesamten Service übernommen hatte. «Branko konnte problemlos in jeder Hand ein gefülltes Tablar mit Getränken tragen», anerkennt seine Frau. Das könne er heute nicht mehr, er sei aus der Übung, weil das Dancing seit längerer Zeit geschlossen sei.

1984 pachtete Esther Gasser das damalige «Mocador». 1998 lernte sie Branko Rastegorac kennen. Bild: Benjamin Manser

Was geschieht jetzt mit dem Tanzlokal? Sie hätten viele Anfragen von Interessenten. Sie wünschen sich, dass im Lokal wieder Leben einkehrt. Ob ihr Wunsch in Erfüllung geht, wird sich in nächster Zeit weisen. Sie seien im Gespräch und verraten nur so viel: «Ein Dancing wird es nicht mehr sein.» Das Ehepaar wohnt oberhalb des Lokals und es würde sie freuen, wenn am Wochenende wieder Musik zu hören ist.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen