TANZFEST «Ein Wechselbad der Gefühle»: St.Gallen tanzt dieses Wochenende trotz allem Die Unsicherheit der vergangenen Wochen und Monate ging an den Veranstalterinnen des Tanzfests St.Gallen nicht spurlos vorbei. Seit den bundesrätlichen Lockerungen im April steht aber fest: Das Tanzfest findet statt – wenn auch nur mit reduziertem Programm. Luca Ghiselli 06.05.2021, 11.24 Uhr

Auch in der Offenen Kirche wird am Tanzfest 2021 getanzt. Laien dürfen im Gegensatz zu den Vorjahren allerdings nicht auftreten. Bild: PD/Kay Appenzeller

Für Kulturveranstalterinnen und -veranstalter ist dieser Frühling eine einzige Zitterpartie. Durchführen und Hoffnung verbreiten oder die Reissleine ziehen und absagen? Diese Frage kreiste lange über manchem Anlass, der auf Mai oder Juni angesetzt worden war. Auch das Tanzfest St.Gallen, das von Freitag bis Sonntag stattfindet, hatte damit zu kämpfen.

Seit den bundesrätlichen Lockerungen von Mitte April steht aber fest: Das Tanzfest St.Gallen kann stattfinden. Die Frage ist nur: wie? Wie kann man ein Tanzfestival mit Massnahmen zur Bekämpfung der Coronapandemie vereinbaren? Die Antwort: mit einem stark abgespeckten Programm.

20 Workshops und ein Flashmob

Statt wie sonst in den Gassen der St.Galler Altstadt wird mehrheitlich indoor getanzt. Interessierte können an rund 20 Workshops teilnehmen und so die ganze Bandbreite der Tanzkunst kennen lernen. Hip-Hop, Capoeira, Afro-Dance oder Derwisch: Tanzen ist vielfältig, und das Kursprogramm des Tanzfests 2021 stellt das unter Beweis.

Pandemiebedingt wird dieses Jahr im Freien nur auf Balkonen und nicht in den Altstadtgassen getanzt. Bild: PD/Kay Appenzeller

Ausserdem findet am Freitagabend ab 18.30 Uhr ein Flashmob statt. Nicht etwa im Stadtzentrum, sondern dezentral. Getanzt wird auf Balkonen und Terrassen, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer filmen sich dabei selbst. Ein Zusammenschnitt soll nach dem Tanzfest entstehen.

Und zum Abschluss des Tanzfestes zeigt das zeitgenössische Tanzensemble Pinion & Crown in der Offenen Kirche am Sonntagabend das Stück «Décadense».

Tanzen lebt von der Liveinteraktion

Marula Eugster, Co-Organisatorin des Tanzfests, führt in Wattwil den «Rigolo Swiss Nouveau Cirque».

Bild: Nik Roth

Co-Organisatorin Marula Eugster, die mit ihrem «Rigolo Swiss Nouveau Cirque» in Wattwil zu Hause ist, blickt auf ein «Wechselbad der Gefühle» zurück, wie sie auf Anfrage sagt. Lange sei unklar gewesen, ob das Tanzfest überhaupt stattfinden könne und in welcher Form. «Dass es am Freitag nun losgeht, freut uns riesig.» Die Veranstalterinnen hatten sich eigentlich bereits auf eine rein digitale Ausgabe des Tanzfests eingestellt.

«Als der Bundesrat dann im April lockerte und auch Liveperformances ermöglichte, fielen wir aus allen Wolken.»

Tanzen lebe vom Miteinander und dem Live-Erlebnis. Da ist es auch zu verschmerzen, dass das Fest nicht in gewohntem Rahmen mitten in der Altstadt steigen kann. «So hätten wir nicht kontrollieren können, wie viele Leute kommen», erklärt Eugster.

Die Reaktionen aus der Bevölkerung seien sehr positiv ausgefallen, sagt die Tänzerin und Artistin. «Die Leute freuen sich, Kultur wieder live erleben zu dürfen. Und wir gehören zu den ersten, die wieder etwas zeigen dürfen.»

Es hat noch freie Plätze

In einzelnen Workshops und Schnupperkursen hat es für Kurzentschlossene noch freie Plätze. Auch für die Aufführung von «Décadense» in der Offenen Kirche gibt es noch Tickets. Erhältlich sind sie ausschliesslich auf der Website des Tanzfests. Das komplette Programm gibt es hier.