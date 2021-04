TAG DER ARBEIT Die Credit Suisse zieht bereits Schutzwände hoch: Wie der 1. Mai in der Stadt St.Gallen ablaufen soll Die Veranstalter freuen sich, trotz Corona am 1. Mai in St.Gallen auf der Strasse demonstrieren zu können. «Solidarität vor dem PC zu leben ist schwierig», sagt eine Vertreterin. Die Polizei geht von einem friedlichen 1. Mai aus, hält sich aber für den Notfall bereit. Diana Hagmann-Bula und Dinah Hauser 30.04.2021, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Credit Suisse bereitet die Filiale in der St.Galler Innenstadt für mögliche Ausschreitungen am 1. Mai vor. Bild: Benjamin Manser (30. April 2021)

Besser als nichts. Und besser als letztes Jahr, sagen alle Befragten. Am Tag der Arbeit 2020 konnten sie nur auf Balkonen Fahnen aufhängen und sich online ein paar Reden anhören. «Nun können wir immerhin auf die Strasse», sagt Alexandra Akeret, Regionalsekretärin der Sektion Ostschweiz des Schweizerischen Verbandes des Personals öffentlicher Dienst (VPOD). Kundgebung und Demo mit Maske zwar, aber mit gemeinsam vorgetragener Botschaft. Soziale Wende, lautet sie. Für das Pflegepersonal, für Kulturschaffende, für Ausländerinnen und Sans-Papiers, für Arme. Akeret schaut auf vergangenen Mai zurück:

Alexandra Akeret, Regionalsekretärin der Sektion Ostschweiz des Schweizerischen Verbandes des Personals öffentlicher Dienst. Bild: pd



«Solidarität ist ein gemeinsamer Akt. Sie vor dem PC zu leben, ist schwierig.»

«Wir freuen uns», sagt Irene Haag-Nessensohn, geschäftsführende Sekretärin des Kantonalen Gewerkschaftsbunds St.Gallen. Sie hat bei der Stadtpolizei die Bewilligung für die Kundgebung eingeholt. Um 14 Uhr ist Besammlung bei der Grabenhalle. Dann spaziert die Gruppe zur Marktgasse, wo Mattea Meyer, Co-Präsidentin der SP Schweiz, Era Shemsedini von SP Migrantinnen, Anna Miotto, Präsidentin der Juso Kanton St.Gallen, und andere Politikerinnen und Politiker auftreten werden.

Demo ja, Fest nein

Haag rechnet mit weniger Teilnehmerinnen und Teilnehmer als in normalen Jahren. «Weil viele Menschen grosse Massen nach wie vor aus Angst vor Covid-19 meiden», sagt Haag. Ihre Prognose: 300 statt wie üblich 500 bis 600 Personen. «Wir werden immer wieder dazu aufrufen, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Abstand durch die Strassen ziehen und nicht zu nahe beieinander stehen.» Üblicherweise geht die Demonstration am 1. Mai in St.Gallen in eine Feier über, in geselliges Beisammensein in der Festwirtschaft, bei Bier und Musik. «Nicht erlaubt dieses Jahr», bedauert Haag.

Anders als Zürich

In Zürich sind am Samstag wegen Corona nur 100 Personen zugelassen bei Kundgebungen. Die Polizei rechnet neben bewilligten Aktionen mit illegalen Protesten, wie das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) meldet. In Bern ruft ein linksautonomes Bündnis zu einer illegalen Kundgebung auf. «In St.Gallen gibt es für politische Kundgebungen keine Beschränkung. Und ich habe keine Kenntnis von unbewilligten Aktionen», sagt Haag.

Ebenso wenig Peter Olibet, Co-Präsident der SP Stadt St.Gallen:

Peter Olibet, Co-Präsident SP Stadt St.Gallen Bild: Tobias Garcia

«Wir sind nicht Zürich. In St.Gallen haben friedliche 1.-Mai-Umzüge eine lange Tradition. Das bleibt auch so.»

Anna Miotto von der kantonalen Juso geht auch davon aus, dass es keine Ausschreitungen geben wird.

«Aber man darf sich den Platz nehmen, den es braucht. Laut sein und protestieren.»

Was ist noch politisch vernünftiges Engagement, was schon ziviler Ungehorsam und Gewalt? Unter anderem dieser Frage geht die Juso von 12 bis 13 Uhr in einem von vier Online-Workshops nach.

Stadtpolizei erwartet friedliche Kundgebung mit etwa 500 Personen

Hinweise auf Krawalle, illegale Demonstrationen oder Gegendemonstrationen hat die Stadtpolizei St.Gallen keine, wie Kommunikationsleiter Roman Kohler, sagt. «Wir gehen von einem friedlichen 1. Mai aus, wie es auch die vergangenen Jahre der Fall war.»

Das bedeute aber nicht, dass sich die Polizei nicht für den Notfall bereithalte. Die bewilligte Kundgebung bei der Grabenhalle mit Umzug durch die Stadt würde polizeilich begleitet, wie es bei Veranstaltungen dieser Grössenordnung üblich sei. Kohler sagt:

Roman Kohler, Leiter Kommunikation Stadtpolizei St.Gallen. Bild: PD

«Die Veranstaltung zu schützen und das Wohlergehen der Teilnehmenden sicherzustellen, das sind die beiden Aufträge der Polizei am 1. Mai.»

Erwartet werden etwa 500 Personen. Da es eine politische Veranstaltung ist, gilt laut Kohler keine Begrenzung der Teilnehmerzahl. Die Demonstrierenden müssen aber eine Maske tragen. Zudem seien Musikboxen oder Verstärker nicht erlaubt.

«Falls Polizistinnen und Polizisten Personen ohne Maske antreffen, werden sie den Dialog suchen», sagt Kohler. Falls aber Regeln in grossem Masse übertreten werden, würde der Kontakt zum Veranstalter gesucht. Dieser könne dann direkt mit den Demonstrierenden kommunizieren. Falls ein Einschreiten seitens der Polizei nötig würde, «hat ein verhältnismässiges Vorgehen oberstes Gebot». Die Polizei suche immer das mildeste Mittel, wenn sie eingreife. Grundsätzlich werde zuerst der Dialog gesucht. Kohler sagt:

«Man muss auch sehen, wer keine Maske trägt, begeht kein schweres Verbrechen.»

Das sei eine Übertretung, die mit einer Busse geahndet werden könne, wie beim Littering.

Credit Suisse verbarrikadiert sich

Die Credit Suisse scheint der Ruhe nicht ganz zu trauen. Die Bank hat das Parterre der Filiale an der St.-Leonhard-Strasse verbarrikadiert. Mediensprecherin Cécile Rietschi: «Diese Paneelen dienen dem Schutz der Fenster unserer Geschäftsstelle in der St.Galler Innenstadt, wo am 1. Mai erfahrungsgemäss Kundgebungen stattfinden.»

Das ganze St.Galler 1.-Mai-Programm unter www.sgb-sg.ch