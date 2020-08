Täter schleicht sich in Muolen in Hofladen ein und erbeutet Bargeld In der Nacht auf Sonntag ist ein unbekannter Täter im Weiler Atzenloo in einen Hofladen eingebrochen. Gestohlen wurden mehrere hundert Franken. Oliver Kerrison 23.08.2020, 15.34 Uhr

(kapo/ok) Es geschah am frühen Sonntagmorgen in der Zeit zwischen 02:45 und 03:05 Uhr. Wie die Kantonspolizei St.Gallen in einer Mitteilung schreibt, ist eine unbekannte Täterschaft im Weiler Atzenloo in einen Hofladen eingeschlichen.