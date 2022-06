Tablat Nur Wittenbacher Pfarrstelle noch vakant: Die Kirchgemeinde Tablat hat drei neue Pfarrpersonen Drei der vier vakanten Pfarrstellen der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Tablat St.Gallen/Wittenbach konnten besetzt werden. Für den Kirchenkreis Wittenbach-Bernhardzell wird «eine Schlüsselperson gesucht», sagt Johannes von Heyl, Präsident der Kirchenvorsteherschaft. Rita Bolt 28.06.2022, 05.00 Uhr

Noch konnte keine passende Pfarrperson für Wittenbach gefunden werden. Bild: Michel Canonica

Es scheint, als wäre in der Kirchgemeinde Tablat wieder Ruhe eingekehrt. Johannes von Heyl, Präsident der Kirchenvorsteherschaft, ist entspannt, denn er kann gute Botschaften verkünden. Ende des vergangenen Jahres waren noch vier von sechs Pfarrstellen vakant. Drei von diesen vier vakanten Pfarrstellen sind jetzt wieder besetzt. «Es kam zu altershalben Abgängen und manchmal passte es in der Zusammenarbeit einfach nicht», schaut von Heyl nochmals auf die unerfreuliche Situation zurück. Er hat damals zudem gesagt, dass er die Gelegenheit nutzen möchte, um ein neues Team aufzubauen.

Johannes von Heyl, Präsident der Kirchenvorsteherschaft. Bild: PD

Es seien viele Bewerbungen eingegangen. «In einer Stadt sind vakante Pfarrstellen einfacher zu besetzen als auf dem Land.» Die Evangelische Kirchgemeinde Tablat sei mit 7000 Mitgliedern die grösste in der Ostschweiz und sei eine spannende und vielseitige Gemeinde, die nicht nur in der Diakonie, sondern auch in der Suchthilfe, bei Gesellschaftsfragen oder in der Jugendarbeit aktiv sei.

Von der Stellvertreterin zur Pfarrerin

Andrea Weinhold ist neue Pfarrerin in der Ökumenischen Gemeinde Halden. Bild: PD

Eine Neue im Tablat-Team ist Andrea Weinhold: Sie wurde vor gut einem Monat in der Ökumenischen Gemeinde Halden als Pfarrerin eingesetzt. «Manchmal spürt man es: Es passt», sagt sie. «Ich bin angekommen und möchte hier bleiben.» Sie arbeite in der Halden in einem Team, das sie unglaublich schätze. Im Tablat wehe ein neuer Wind des Aufbruchs, und dies bereite grosse Freude. Ebenfalls grosse Freude mache die Zusammenarbeit mit den katholischen Kolleginnen und Kollegen im Südosten der Stadt St.Gallen. Speziell in der Halden sei zudem, dass der Kirchenraum vielseitig genutzt werden könne, weil keine fixen Bänke montiert seien.

Andrea Weinhold hat zuerst als Stellvertreterin in der Halden gewirkt und sich auf die Stellenausschreibung (80-Prozent-Pensum) der Kirchenvorsteherschaft beworben, die eine Pfarrerin oder einen Pfarrer gesucht hatte. «Alle hatten die gleich langen Spiesse, Stellvertretungen oder Neubewerbende. Bedingung ist, dass sie ordiniert sind», erklärt der Kirchenpräsident. Für die Wahl in die Halden-Kirche standen drei Bewerbungen zur Auswahl. Das 16-köpfige Wahlgremium hat Andrea Weinhold vorgeschlagen und sie wurde an der Kirchbürgerversammlung Ende April gewählt.

Kirchenvorsteher übergibt sein Amt Johannes von Heyl hat die Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Tablat sieben Jahre als Kirchenvorsteher geführt. Er ist für die Kirchenwahlen Ende April nicht mehr angetreten. Nicht, weil von einigen Kritikern der Rücktritt gefordert wurde, sondern weil er es so gewollt habe, sagt er. Der 1951 geborene von Heyl ist selbstständiger Unternehmer und Berater. Er hat sich nach der Wahl 2015 als «Interimsmanager» bezeichnet. Am Donnerstag, 30. Juni, wird er sein Amt an den neuen Kirchenvorsteher Peter Graf übergeben. (rb)

Renato Maag wird im August installiert

Renato Maag ist neuer Pfarrer für den Kirchkreis Stephanshorn. Bild: PD

Auch für den Kirchkreis Stephanshorn konnte ein Pfarrer gefunden werden. Renato Maag ist seit 1. Juni neuer Pfarrer. Er war bereits fünf Jahre Gemeindepfarrer in der Reformierten Kirchgemeinde Nidau. Warum jetzt St.Gallen? «St.Gallen kenne ich vom Studium an der HSG. Städtischer Kontext, Zusammenarbeit in einem grösseren Team und Ökumene machen die Stelle interessant», sagt der 58-Jährige. «Ich freue mich auf gemeinsame Projekte mit der Gemeinde.» Den Dienst am Nächsten, gemeinsam auf dem Weg sein, das Fragen, was das Evangelium heute bedeute, sieht er als wichtige Werte. Die Arbeit im Stephanshorn wolle er beziehungsorientiert angehen. «Es braucht Verbindendes.» Maag wird am 7. August als Pfarrer mit einem 60-Prozent-Pensum installiert.

Thomas Rau nimmt am 1. Oktober seine Tätigkeit in der Gemeinde Grossacker auf. Bild: PD

Pfarrer Thomas Rau kommt wieder zurück. Nicht nach Wil, sondern nach St.Gallen. Der Deutsche war von 2013 bis 2018 Pfarrer in Wil. Zusätzlich zu seinen pfarramtlichen Aufgaben war er schwerpunktmässig für die Seniorenarbeit und die Mission zuständig. Nun verlässt er Thüringen wieder und stellt sich neuen Herausforderungen in einem 80-Prozent-Pensum in der Gemeinde Grossacker. Rau wurde an der Kirchbürgerversammlung in Abwesenheit gewählt. «Raus Abwesenheit hat bei einigen Kirchbürgern zu Kritik geführt», sagt Johannes von Heyl. Rau habe in Thüringen anderen Verpflichtungen nachgehen müssen und habe sich für die Kirchbürgerversammlung entschuldigt. Der Deutsche wird seine Tätigkeit in St.Gallen am 1. Oktober aufnehmen.

Noch nicht besetzt werden konnte die Pfarrstelle Wittenbach-Bernhardzell. «Wir hatten einige Bewerbungen. Die Pfarrerin oder der Pfarrer muss eine Schlüsselperson sein. Keine der Bewerbungen hat so richtig gepasst», sagt von Heyl. Deshalb sei die Pfarrstelle jetzt erneut ausgeschrieben. Es müsse davon ausgegangen werden, dass es noch einige Zeit dauern werde, bis jemand zur Wahl vorgeschlagen werden könne. Im Moment betreut Ueli Friedinger aus Thundorf die Pfarrei als Stellvertreter.